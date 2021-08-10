Как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля?

В условиях дефицита на российском авторынке активизировались мошенники, предлагающие машины в наличии по низким ценам и без дополнительных опций. Как не попасться на уловки мошенников и какие действия нужно предпринимать, став жертвой обмана? С этими вопросами мы обратились к ведущим экспертам и автомобильным дилерам.

Владимир Семаков, директор, компания «ОКДилер»:

- Какие-то особые секреты либо решения на все случаи жизни я вряд ли раскрою. Просто надо помнить о них, если надумали приобрести автомобиль.

В случае покупки новой машины – прежде, чем искать то самое «единственное и уникальное предложение только для вас», проведите анализ рынка. Посмотрите, сколько нужная модель стоит у официальных дилеров, какая рекомендованная цена на сайтах автопроизводителей. Это та самая цена, на которую нужно ориентироваться. Дальше вы можете начинать мониторить рынок в поисках минимальной цены и оптимального предложения. Возможно, вам посчастливится пойматьспецпредложение от дилера. Но в любом случае это не будет цена, существенно отличающаяся от «официальной». Всё, что на 20-30-50% ниже рынка, однозначно должно насторожить. В лучшем случае по приезду в салон выяснится, что эта цена формируется с учетом скидки за трейд-ин, пакета допуслуг и опций, а итоговая стоимость окажется существенно выше.

Как пример – одно из недавно попавшихся на глаза объявлений: Hyundai Tuscon New с 2-литровым двигателем и 6-ступенчатой АКП. Цена в объявлении – 2,3 млн рублей. Реальная цена в салоне – 2 млн 967 тыс. рублей. Таким образом, на 700 тыс. вы получите сигнализацию (примерно за 20 тыс. руб.), зимнюю резину (за 20 тыс.), коврики (за 5 тыс.) и антикор.

Другой пример – майское предложение на Volkswagen Polo, цена в объявлении – 589 тыс. рублей. На месте выясняется, что это цена при условии приобретения автомобиля со страховыми продуктами, допами и т.д. Реальная итоговая цена, на которую можно было рассчитывать – около 1,1 млнрублей.

Но это варианты, из-за которых вы просто потеряете время, связанное с поездкой в салон. Существенно хуже, когда нарветесь на мошенников. В этом случае можете попасть на кабальные условия, прописанные в договоре, которые вы не заметили – срок ожидания несколько месяцев и невозможность отказаться от договора без штрафных санкций, обязательный кредит и т.п.Совет банальный – внимательно читайте договор, не торопитесь, попросите помочь того, кто в этом разбирается. Не ведитесь на прессинг со стороны продавца («салон скоро закроется, надо внести аванс, на эту машину есть еще покупатель…»). Надо понять простую истину: если бы это было реально уникальное предложение, оно бы с очень высокой вероятностью не досталось вам, тем более сейчас, когда «рынок продавца».

Еще совет:возьмите с собой помощника, ориентирующегося в вопросе – в отличие от вас он будет иметь холодную голову, поскольку не является покупателем. Покупка автомобиля для большинства из нас – это стресс и достаточно эмоциональное мероприятие. И сам покупатель находится в таком состоянии, что не всегда способен адекватно воспринимать реальность, заметить все косяки и обратить внимание на нестыковки.

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НА КЛАССИФАЙДАХ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Что касается покупки подержанного автомобиля, тут следует понимать, что приобретая авто с пробегом, вы заходите на территорию, где работают профессионалы. Потому просто по определению вы не можете оказаться первым, кто увидел объявление о продаже авто с пробегом в идеальном состоянии и по низкой цене. Все вновь опубликованные объявления мгновенно после размещения на классифайдах проходят через тех, кто занимается этим профессионально.

Но это не значит, что на рынке нет хороших машин. Они есть. Просто надо понимать, что это будет либо не самая низкая цена, либо не лучшее техническое состояние, либо продавец принципиально не хочет иметь дело с перекупами (и тогда вам может повезти).Потому первый совет – не гонитесь за самой низкой ценой.

ПРОВЕРКА АВТО НА СПЕЦРЕСУРСАХ – ЕЩЕ ОДНА ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ

Пробейте машину на специальных ресурсах на ДТП, залоги – можете узнать много интересного (автокод, автотека). Внимательно сверяйте VIN в объявлении с VIN под капотом – «случайная ошибка» (как скажет продавец) в один символ может дорого обойтись вам. И символ «5»вместо «S» в VIN может означать, что машина с реальным VIN прошла через тотал. Аналогично проверяйте на тех же ресурсах пробег и число владельцев – верить на слово в этом вопросе не лучшая идея. Даже коробка, указанная в объявлении, как «автомат», может по факту оказаться вариатором.

Обращайте внимание на специальные ярлычки, которые классифайды размещают рядом с объявлениями. К примеру, на сайте avito.ruу некоторых продавцов есть значок «Проверенный партнер». Он, конечно, не дает 100-процентной гарантии и защиты, но говорит о том, что продавец неоднократно проверялся на достоверность размещаемой на Авито информации и прошел проверку.

ОТЛИЧАЙТЕ ОТЗЫВЫ РЕАЛЬНЫЕ ОТ ФЕЙКОВЫХ

Смотрите отзывы на сайтах. При кажущейся простоте это достаточно сложное занятие – отличить реальный отзыв от фейкового. Нужно уметь читать отзывы и понимать, реальный ли покупатель стоит за ним или «менеджер на зарплате/гонораре». Пожалуй, первый совет – начинайте читать отзывы с негативных. Не бойтесь, если они есть – ни один продавец не может понравиться всем покупателям. Учитесь читать их и анализировать. Обратите внимание, на каком негативеделают упор покупатели. Затем переходите к положительным отзывам и читайте их уже в разрезе полученных знаний. И именно в положительных отзывах чаще встречаютсяфейковые.

Еще одна прописная истина, но это так: если вы не имеете реального опыта проверки техсостояния автомобиля, лучше доверьте подбор автомобиля профессионалам. Вы реально сэкономите. Наверное, это банальные и очевидные вещи, но именно на них «попадает» множество покупателей.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу и цифровым продуктам, инвестиционная компания «Икс 2» (владеет Автохолдингом «РРТ»):

- Если вы стали жертвой мошенников на авторынке, естественно, нужно сразу обращаться в правоохранительные органы. Как бы громко это ни звучало, но даже если не удастся вернуть свои деньги – хотя бы повышается шанс, что к конкретным схемам мошенников будет привлечено больше внимания, и в них попадет меньше ни в чем не виноватых людей. Если есть возможность привлечь СМИ, распространить информацию в социальных сетях – это тоже надо делать именно для предотвращения подобных ситуаций в будущем. И, как деньги надо хранить в сберегательных кассах, как говорил Жорж Милославский, так и автомобили надо покупать и обслуживать у официальных дилеров. Только так можно быть уверенным в том, что компания, оказавшая услугу или продавшая товар, несет за это ответственность и не исчезнет с горизонта, прихватив деньги клиентов.

Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов, Fresh Auto:

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ АВТО САЙТОМ ФНП И РЕЕСТРОМ УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВА

- В 2021 году на российском авторынке появились новые мошеннические схемы продажи автомобилей. Несколько лет назад наиболее популярным способом обмануть нового владельца была продажа залоговых авто, то есть находящихся, по сути, в собственности банков. Сегодня юридический статус транспортного средства легко проверить на сайте ФНП в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, однако многие россияне не пользуются этим, в очередной раз попадаясь на уловки мошенников.

ЖЕРТВОЙ МОЖЕТ СТАТЬ И ПРОДАВЕЦ АВТО

В последнее время всё чаще используют схему обмана с договором купли-продажи (ДКП). При этом жертвой становится не покупатель, а продавец. К примеру: владелец продал свое авто, получил деньги, расписался в ПТС и ДКП – сделка состоялась. Через несколько дней новый обладатель автомобиля звонит продавцу и под предлогом того, что из-за финансовых проблем он перепродает авто третьему лицу, просит снова заключить договор, только с другими данными покупателя, успокаивая продавца тем, что ещё не поставил авто на учет. Ничего не подозревающий продавец выручает покупателя, но через несколько дней получает претензию от «друзей» обоих покупателей, что продал одно и то же авто двум людям. В итоге продавцу грозит уголовная ответственность, но мошенники предлагают решить вопрос без обращения в суд – вернуть от 50% до 100% стоимости проданного автомобиля. Поэтому необходимо помнить, что новый владелец автомобиля имеет право продать его третьему лицу от собственного имени, имея на руках ПТС и договор купли-продажи с предыдущим хозяином.

Также распространенными способами обмана по-прежнему остаются скрученный пробег, подделка документов на авто, продажа машины с менее богатой комплектацией, чем указано в объявлении, и даже подмена автомобиля – когда потенциальный покупатель осматривал одно транспортное средство, а в итоге уезжает на другом, далеко не таком исправном, как он видел изначально.

Большая вероятность столкнуться с действиями мошенников при обмене авто по трейд-ин: его стоимость идет в качестве первоначального взноса, владелец подписывает договор и только дома замечает, что стоимость нового автомобиля в два раза выше, чем было обговорено изначально. В случае, если покупатель столкнулся с таким подвохом в автосалоне, что крайне редко и возможно только в случае с недобросовестными игроками без репутации, стоит обращаться к автопроизводителю, модель которого приобретена, или в уполномоченную им организацию. Если урегулировать вопрос не удалось – обращаться в суд или Роспотребнадзор. По закону «О защите прав потребителей» покупатель имеет право на свободный выбор товаров и услуг, и в случае их навязывания автосалон возместит клиенту все убытки.При этом законодательство РФ защищает автомобилистов и от обмана на вторичном рынке – согласно статье 179 Гражданского Кодекса сделка, заключенная при помощи обмана, может быть аннулирована.

В целом, стоит выбирать проверенных игроков, дилеров, которые несут ответственность и гарантируют качество предоставляемых услуг. Стоит заранее ознакомиться с отзывами о салоне и компании – тогда вероятность столкнуться с мошенниками меньше.