Зачем АВТОВАЗ нацелился на дорогой сегмент?

АВТОВАЗ намерен в течение пяти лет перевести свои ключевые модели в более дорогой сегмент. Как это скажется на объемах продаж и конкурентоспобности автомобилей LADA? И смогут ли сопоставимые по цене иномарки посягнуть на лидерские позиции АВТОВАЗа в России? С этими вопросами мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Юлия Бубнова, руководитель дивизиона LADA/Renault/Mitsubishi/Mazda, ГК «ТрансТехСервис»:

- Сейчас во всем мире для многих автопроизводителей актуальна тенденция, когда компания готова расширить ассортимент автомобилей, включая в линейку более дорогие варианты, так как они более рентабельны. Так, руководство АВТОВАЗа озвучивало, что компания нацелена на рост доли рынка в денежном выражении, а не в объемном. Возможно, что переход в более дорогой сегмент позволит бренду укрепить свои позиции на рынке и прочно занять новую нишу. Мы надеемся, что LADA сохранит свою классическую линейку, зарекомендовавшую себя как флагман отечественной автопромышленности.

Условные конкуренты бренда LADA – это Renault, KIA и Hyundai. Автомобили частично пересекаются по ценовому сегменту, но многие автолюбители предпочитают определенные автомобили, конкретный стиль экстерьера и интерьера, разделяют близкую себе миссию и стиль бренда, к тому же процесс выбора машины весьма индивидуален, поэтому здесь говорить о как таковом соперничестве не имеет смысла. Как давний партнер АВТОВАЗа, мы уверены, что этот автопроизводитель сумеет сохранить лидерские позиции на рынке.

Известно, что АВТОВАЗ к 2025 году выпустит четыре новых модели, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV в 2025 году. На сегодняшний день автомобили сегмента С-SUV крайне востребованы, поэтому с выходом внедорожных моделей АВТОВАЗ открывает для себя новые перспективы. Соответственно в таком случае сокращение линейки легковых моделей в пользу более дорогих кроссоверов будет абсолютно оправданным. Мы все-таки рассчитываем, что пополнение в модельном ряду АВТОВАЗа будет, так как данные модели могут стать бестселлерами у наших клиентов.

Максим Васильев, директор по продажам, «АВИЛОН Volkswagen»:

- Безусловно, ключевыми конкурентами АВТОВАЗа являются бюджетные модели массового сегмента французских, немецких и корейских производителей, чья стоимость находится ориентировочно на одном уровне. К тому же сейчас на российском рынке все больше появляется моделей из Китая, ценовая отметка которых не сильно выше, поэтому есть вероятность, что данные автомобили также вступят в конкуренцию с отечественным брендом. При этом, конечно, риски того, что марка потеряет свою лидирующую позицию, возрастают: если произойдет повышение цены на автомобили, и при этом потребитель не получит в дополнение никаких опций или инновационных решений, естественно, все пойдут смотреть более приемлемые варианты в этом ценовом диапазоне – на конкурентов. Так как LADA имеет большой отрыв по сравнению с конкурентами в количественном показателе выдачи автомобилей, есть шанс, что марка останется в лидерах, и отток клиентов при повышении цены будет не слишком сильным.

Автомобили данного бренда уже давно отлично зарекомендовали себя среди владельцев: они с легкостью преодолевают любые неровности, надежны в эксплуатации в любом районе стране и не требуют больших вложений при поломках. Широкий модельный ряд, представленный несколькими классами автомобилей, дает покупателям возможность выбора, а в некоторых случаях, если новинки будут отличаться от предыдущих версий, даже может заинтересовать новую аудиторию – велика вероятность, что все новые модели LADA будут пользоваться хорошим спросом на рынке, особенно при условии сочетания хорошей цены с мощью и качеством кузова, а расширение линейки относительно SUV – очень хорошее решение, так как данный класс сейчас самый популярный среди потребителей и самый быстро набирающий обороты на нашем рынке. Вероятно, как раз за счет этого марка не потеряет лидирующей позиции – спрос будет поддерживаться благодаря появлению новых моделей.

Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов, Fresh Auto:

- Решение руководства концерна Renault о переводе ключевых моделей АВТОВАЗа в более дорогой сегмент логично – оно позволит увеличить рентабельность продаж. Однако не их объемы, так главное преимущество автомобилей LADA было в их стоимости. Кроме того, любой автопроизводитель должен выпускать авто для разных сегментов и в различных кузовах, чтобы потребитель, когда его жизненные обстоятельства меняются (увеличиваются или уменьшаются доходы, появляется семья), мог пересесть на новый автомобиль в линейке марки. Если бренд не предоставляет выбора, он теряет клиента. За пять лет АВТОВАЗ планирует выпустить новые модели по качеству не хуже корейских конкурентов – KIA и Hyundai.

Возможно, LADA и дальше останется лидером продаж, а может повторить историю Ford, который в середине 2000-х также принял решение перейти в более высокий сегмент и поднял цены, чем лишил себя огромных сумм и в итоге покинул российский рынок. Нишу, оставленную АВТОВАЗом, быстро займут другие желающие. Что касается планов АВТОВАЗа по выпуску новых моделей SUV, то кроссоверы остаются наиболее востребованными автомобилями у россиян. Поэтому если на рынок выйдет качественный, интересный по дизайну и техническому оснащению отечественный кроссовер, дешевле китайского – пользоваться спросом он будет.