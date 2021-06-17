Каковы рыночные перспективы Aurus Senat?

В России началось серийное производство представительских седанов Aurus Senat, которые в ближайшее время поступят в продажу. Кто является целевой аудиторией новой модели и каковы ее рыночные перспективы? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Евгений Афонин, генеральный директор, АВТОDOM Алтуфьево:

- Aurus – это первый отечественный автомобиль F-сегмента со времен ЗИЛ-41047, который не поступал на потребительский рынок и собирался исключительно под государственные нужды. Senat в свою очередь – новый продукт, требующий серьезной проработки. Отложенный старт производства вполне закономерен. В первую очередь сказалась пандемия, в условиях которой многие поставщики приостановили свою работу, а некоторые из них и вовсе прекратили свою деятельность. Немаловажную роль сыграл и факт того, что не все комплектующие производятся в Елабуге – некоторые агрегаты поставляются на завод из-за рубежа.

Период ожидания клиентов, сделавших предзаказ, затянулся. Однако статусность автомобиля предполагает изготовление штучного продукта, и задержки порой неизбежны. Затруднения с поставками возникают не только у Aurus: с этими проблемами сейчас столкнулись большинство автомобильных брендов. Поскольку Aurus – это, как правило, пятый – седьмой автомобиль в парке, то увеличение сроков ожидания не столь критичны для его заказчиков.

В первую очередь, российский автомобиль класса «люкс» рассчитан на экспорт. Aurus Senat – новый продукт, но он отвечает всем требованиям заказчиков своего целевого сегмента. Вопрос цены в F-классе регулируется производителем исходя из затрат и конечного спроса на продукт, который, по всей видимости, уже достаточно велик. Серийность производства может не сказаться на цене, так как разница в выпущенных экземплярах заключается лишь в процедуре изготовления деталей: этот процесс осуществляется конвейерным способом. Сам тираж автомобилей вряд ли сильно увеличится.

Уже сейчас Aurus постепенно занимает некоторую долю рынка. Этот автомобиль представляется достаточно серьезным оппонентом для Rolls-Royce и Bentley. Aurus займет свою нишу, поскольку качество исполнения автомобиля находится на достаточно высоком уровне как с дизайнерской, так и с технической точки зрения. Кроме того, производитель активно внедряет собственные разработки, что впоследствии может послужить большим толчком для развития отечественного автопрома в целом.

По прогнозам аналитиков, к 2025 году только в России будет продано 485 автомобилей Aurus. Кроме того, можно предположить, что рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока также будет активно насыщаться российскими автомобилями класса «люкс», тем более, что одним из акционеров Aurus является инвестиционный фонд из ОАЭ. Дополнительным стимулятором интереса к марке выступит разнообразие модельного ряда, который вскоре будет пополнен представительским кроссовером Komendant.

Что касается европейских потребителей, в данном случае прогнозы составлять достаточно сложно, поскольку рынок ЕС уже в значительной степени насыщен автомобилями F-сегмента собственного производства. Соответственно для того, чтобы осуществить прорыв на западном фронте, производителю придется уделять особое внимание качеству автомобилей и ценовой политике.

Олег Шамба, операционный директор, АГ «АВИЛОН»:

- Компания «АВИЛОН» уже давно принимает предзаказы на автомобили марки Aurus, в России достаточно высокий спрос на представительские модели отечественного производства. Нашим клиентам доступны максимальные комплектации с возможностью выбора цвета кузова, отделки салона и различных опций – у клиентов имеются широкие возможности по индивидуализации автомобиля. Ориентировочно, выдача первых клиентских автомобилей начнется в июле. Срок производства и поставки заказанного клиентом автомобиля составит до 4 месяцев.

Aurus относится к сегменту люксовых автомобилей, которые отличаются выразительным экстерьером, непревзойденной безопасностью и комфортом. Российская автомобильная марка встает в один ряд с Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Benz Maybach.

Основную долю продаж в этом году определенно будет составлять модель Aurus Senat. «АВИЛОН» планирует продать до 30 автомобилей данной модели в комплектации «седан» и до 3 бронированных Aurus Senat Limousine.

Нет сомнений, что Aurus будет востребован не только в России. Автомобилю будут отдавать предпочтение посольства дружественных стран для перевозки первых лиц, зарубежные корпорации и представители частного бизнеса.

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы, агентство «АВТОСТАТ»:

- Сейчас сложно рассуждать о перспективах автомобилей Aurus. Да и рано, на мой взгляд. Поэтому выскажусь в несколько ином ключе: лично я приветствую этот проект. Мне нравится, что в России продолжают создавать свои автомобили. Да, этот запрос пришел «с самых верхов», но то, что проект «Кортеж» (прежнее название) не остался на бумаге, а дошел до стадии серийного производства, вселяет оптимизм.

Можно просто вспомнить, сколько проектов, подразумевающих создание автомобиля, как говорится, с нуля, было в новейшей истории российского автопрома (об этом вы можете подробно прочесть здесь). А если знать, сколько из них реально воплотилось в жизнь, то становится немного грустно…

Поэтому я искренне надеюсь, что автомобили Aurus будут и дальше выпускаться, и на них будут ездить не только наш президент или министры, но и другие известные личности. Возможно, даже не только российские, а еще и зарубежные.