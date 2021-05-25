Вопрос эксперту: «Как глобальный дефицит микрочипов сказался на российском авторынке?»

Многие мировые автопроизводители вынуждены приостанавливать или сокращать выпуск автомобилей в связи с глобальным дефицитом микрочипов, которые широко используются в системах современных машин. Насколько эта проблема сказалась на российском авторынке, и когда ситуация с нехваткой микрочипов для автопрома может нормализоваться? С этими вопросами мы обратились непосредственно к участникам отрасли.

Андрей Творогов, руководитель группы онлайн-продаж дирекции развития продаж, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- В первую очередь дефицит микрочипов был вызван пандемией COVID-19, а также повышенным спросом на высокотехнологичную технику для работы на удаленном доступе (мощные компьютеры, ноутбуки, планшеты и пр.), развлекательную технику, сотовые телефоны, игровые приставки, телевизоры и технику для умного дома. Спрос на эти устройства показывает стабильный рост и будет увеличиваться и в 2021 году.

Помимо этого, перебои поставок полупроводников были вызваны торговым противостоянием Китая и США. США наложили санкции на крупнейшего китайского производителя микрочипов, в результате которых компания не смогла закупать технологическое оборудование и продавать свою продукцию фирмам, находящимся под американской юрисдикцией. Заказчики вынуждены были заключать новые договоры с другими производителями микрочипов, что в итоге привело к росту цен на готовую продукцию, а также существенное перестроение всех логистических цепочек.

Перечисленные выше факторы повлияли, в том числе и на автопроизводителей, так как производство микрочипов сократилось и для автомобилей, что привело к их дефициту на рынке. General Motors, Ford, Volkswagen, Honda, Fiat, Chrysler, Volvo, Nissan, Mitsubishi и другие автопроизводители сообщали о таких ограничениях. В то же время ряд автогигантов заявил, что они заранее закупили микрочипы для своих производственных линий, и кризис производства полупроводников их пока не касается. Так, например, сделала и Toyota.

Наличие микрочипов критически важно для автопроизводителей потому, что практически все системы в современном автомобиле – от мультимедиа до систем активной и пассивной безопасности – работают на комплектующих, в состав которых как раз и входят микрочипы. Отсутствие одного чипа приведет или к остановке конвейера, или авто соберут до конца за исключением комплектующих, в которых его недостает.

Согласно законодательству, продажа новых автомобилей на территории Российской Федерации без установленной системы безопасности «ЭРА ГЛОНАСС» невозможна. Производители компонентов этой системы сообщили, что сроки поставки систем достигают до 9 месяцев, а некоторые позиции уже заказывают на 2022 год. Что же касается различий в комплектации автомобилей, то особый дефицит возник на машины с топовыми комплектациями, так как для их производства используется больше микросхем. Наибольшая нехватка автомобилей на авторынке России наблюдается в сегменте от 1 миллиона до 3 млн рублей, что составляет практически весь основной состав марок и моделей, которые поставляются или производятся в России. Особых задержек по срокам поставки автомобилей локальной сборки не возникает: они или в наличии, или в ближайшем приходе. Если рассматривать автомобили иностранного производства, то здесь малая часть есть на складе или в поставке, но основной поток автомобилей составляет импорт, а сроки поставки от 4 – 6 месяцев под заказ.

По мнению некоторых аналитиков, восстановление рынка займет около двух лет. Повлияет на это открытие дополнительных заводов по производству полупроводников, исследования и разработка современных технологий по производству новых более производительных и в то же время более дешевых микропроцессоров. Если же производство микрочипов в ближайшее время не наладится, то кризис распространится на более широкий список сфер в технологическом секторе. В автомобильном секторе это будет крайне ощутимо, поскольку в производстве автомобилей используется много микрочипов, отвечающих за работу основных систем. Из-за задержки поставок микрочипов и того, что потребители меняют машины не каждый день, автопроизводители будут увеличивать сроки поставки автомобилей, что, в свою очередь, может существенно отразиться на стоимости, и цены станут выше.

Георгий Коновалов, руководитель отдела продаж, «Сигма Сервис»:

- Дефицит микрочипов связан, в первую очередь, с тем, что в период локдауна для всей Европы, России и всех стран увеличился объем производства телефонов, компьютеров и ноутбуков. На автомобильное производство приходится около 10% производства микрочипов, а весь остальной объем (90%) уходит на производство электроники. В автомобиле почти все электронные системы работают на полупроводниках. Эти чипы используются в блоке комфорта, в блоке управления двигателем, в блоках АБС, системах курсовых стабилизаций. То есть, в принципе, во всем.

Дефицит очень сильно сказался на нас. Если раньше все автомобили, все модели и почти все комплектации были в наличии, то на сегодняшний день в наличии автомобилей фактически нет. В настоящее время многие автопроизводители не могут поставить тот объем, который они должны поставить по планам продаж. Это касается автомобилей VAG-группы, корейского производства и многих других марок. Нехватка автомобилей сегодня наблюдается в любом сегменте: если нет чипов, то их нет и в массовом, и в премиальном сегменте. Если на сегодняшний день срок поставки автомобилей составляет около 4 – 5 месяцев, в будущем он может увеличиться до 7 – 8 месяцев.

Касательно Skoda сроки поступления автомобилей под заказ на сегодняшний день для нашей марки – сентябрь. Все автомобили имеют примерно одинаковые сроки заказа, единственное исключение – Skoda Karoq, в связи с тем, что производство этой модели идет в большем проценте относительно других автомобилей, поэтому увеличивается возможность получить автомобиль раньше.

С учетом сегодняшнего дефицита автомобилей ситуация может нормализоваться (если все будет хорошо) в течение 6 – 9 месяцев. Но при этом нужно учесть, что если опять будут осложнения в ситуации с коронавирусом, если опять будут вводиться локдауны, вставать заводы, то эти сроки будут только увеличиваться.

Наталья Трынко, руководитель PR группы, Jaguar Land Rover Россия:

- Как и другие автопроизводители, компания Jaguar Land Rover испытывает влияние ситуации с распространением COVID-19 на свою сеть поставок, включая глобальную ситуацию с полупроводниками, что, в свою очередь, сказывается на производственных планах и наших возможностях удовлетворить спрос на некоторые наши автомобили. В результате компания была вынуждена скорректировать производство определенных моделей. Заводы в Castle Bromwich и Halewood приостановили свою работу на определенный период. Завод в Solihull продолжает работать.

Мы мониторим ситуацию, которая быстро меняется, и вернемся к производству в полном объеме сразу, как только станет возможно. Мы находимся на связи со всеми нашими поставщиками, чтобы минимизировать влияние сложившихся обстоятельств на клиентские заказы там, где это возможно. Вся автомобильная индустрия испытывает на себе влияние этой ситуации, и Jaguar Land Rover, к сожалению, не исключение.

Ренат Тюктеев, директор, «Ауди Авилон»:

- На рынке новых автомобилей уже год наблюдается дефицит моделей: изначально проблема образовалась вследствие мирового локдауна и остановки работы автопроизводителей и поставок в Россию, теперь, когда заводы возобновили производство в полном объеме, отрасль столкнулась с нехваткой полупроводников для автомобилей. Полупроводники, они же чипы, присутствуют практически во всех электронных блоках и затрагивают около 60% опций в современных автомобилях. При этом дефицит полупроводников коснулся не только автомобильной отрасли, проблема затронула также бытовую электронику, компьютеры и средства связи.

Дефицит, связанный с нехваткой микрочипов, сказывается на всем рынке новых автомобилей. Дорогие автомобили технически сложнее, их электронные блоки требуют быстрых и современных чипов, чье производство появилось только последние 4 – 5 лет. Здесь мы видим наибольшие риски, нежели при той «начинке» в автомобиле, не требующей высокой производительности, которая построена на чипах старого поколения. Таким образом, производители премиальных автомобилей сильнее подвержены риску задержек производства. Второй существенный момент: объем накопленных чипов на заводских складах – он у всех разный. Автомобильные линии сборки немецких концернов построены по принципу Just in time, когда детали подаются к моменту подхода конкретного кузова к сборке. Запас комплектующих здесь небольшой в силу логистических нюансов и бережливости затрат, а также большого числа опций в автомобилях. Тем линиям, которые собирают простые комплектации машин, легче планировать нужный объем деталей и микросхем, поэтому у них буфер, как правило, шире. Локальное производство всегда обладает большим запасом комплектующих, и здесь, если ситуация в мире не нормализуется, данная проблема затронет их сильнее в ближайшие несколько месяцев, нежели уже сегодня. Приведу конкретные примеры опций, попавших сегодня под рестрикции: пакеты ассистирующих водителю систем, виртуальные дисплеи на некоторые модели, блоки сопряжения автомобиля с телефоном, системы давления в шинах, системы управления обогревами стекол и даже сидений. Этот список постоянно растет.

Сегодня идет передел рынка производства полупроводников, география смещается от китайских к тайваньским производителям в силу политических причин: ввод новых заводов займет около 1 года. Проблему усугубляет выросший спрос на гаджеты для работы дома – люди стали больше работать удаленно. Многое в динамике проблемы с производством тех или иных марок автомобилей зависит от того, насколько эффективно их концерны смогут договориться с производителями полупроводников и запасных частей. Сегодня задержки на производстве импортных автомобилей в среднем составляют 8 недель, в отдельных случаях перенос сроков побивает отметку в 20 недель. В связи с этим рыночные механизмы увеличивают цены на автомобили ежемесячно в среднем на 3%, это «вымывает» стоки машин на складах и смещает акцент спроса на «живой» автомобиль. Прогнозы в настоящий момент выглядят неутешительно: цены будут расти ежемесячно в диапазоне 2 – 4%, объем предложений будет снижаться, это продлится еще минимум 5 – 6 месяцев.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:



- Дефицит микрочипов на мировом рынке стал одним из последствий пандемии. От него страдает, в том числе и автомобильная отрасль, хотя не только она. Микрочипы требуются при производстве всей автомобильной электроники – а сейчас даже самые конструктивно простые автомобили без нее не обходятся.

Бренды по-разному расставляют производственные приоритеты на фоне дефицита микрочипов. В премиум-классе некоторые марки отдают приоритет более дорогим моделям, из-за чего дефицит наблюдается преимущественно среди «входных» моделей.

Трудно отделить влияние недостатка микрочипов от других факторов. Так или иначе, дефицит товарных автомобилей по-прежнему наблюдается во многих брендах, и в некоторых из них ситуация с доступностью автомобилей даже хуже, чем была зимой. С импортными моделями ситуация в целом обстоит хуже, чем с локализованными.

Между тем, дефицит микрочипов – далеко не единственная проблема глобального автомобильного производства. Так, уже сейчас мы начали сталкиваться с нехваткой запчастей. Пока проблемы касаются отдельных позиций по кузовным запчастям, однако не исключено, что скоро дефицит охватит и более массовые позиции.

Невозможно дать прогнозы, когда ситуация с нехваткой микрочипов для автопрома может нормализоваться. Мы ожидали, что к середине года ситуация с доступностью автомобилей нормализуется, однако этого не произошло. Не исключено, что в ближайшее время появятся новые факторы, препятствующие восстановлению объемов автомобильного производства.

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли России:

- Непростая ситуация с поставками комплектующих сейчас заметна во всем мире. Но благодаря большой работе, проводимой российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственному участию органов исполнительной власти, удается в оперативном режиме находить решения в условиях дефицита электронных компонентов. Минпромторг в постоянном режиме взаимодействует как с автопроизводителями, так и с их поставщиками. Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику. Успешно отработаны несколько обращений участников рынка. Российская автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля – марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется.

При этом было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего, на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих. Так, например, продажи LADA в апреле 2021 года в России составили почти 38 тыс. автомобилей, что в 4 раза больше результатов апреля 2020 года и на 17,4% выше продаж апреля 2019 года.