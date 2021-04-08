Вопрос эксперту: «Каковы перспективы электромобилей в России?»

Несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране все еще остаются незначительными, спрос на них с каждым годом неуклонно растет, а выбор моделей продолжает расширяться. Каковы перспективы рынка «зеленых машин» в России и какие препятствия для его развития существуют на сегодняшний день? С этими вопросами мы обратились непосредственно к автопроизводителям и ведущим дилерам.

Кирилл Иванов, директор по продажам, «Порше Руссланд»:

- Мы видим заинтересованность рынка в электромобилях, особенно в крупных метрополиях. Российские клиенты всегда интересовались и разбирались в технических новинках, и новый тип привода не исключение. Продажи электромобилей в России, действительно, растут значительно быстрее, чем рынок в целом, ведь сегмент только в стадии развития. Бурный рост, по нашему мнению, связан с математикой маленьких цифр: в процентном отношении рост впечатляет, однако в абсолютных цифрах это пока небольшие объемы – лишь 0,1% от всего автомобильного рынка.

С точки зрения развития продаж новых электромобилей в России следующие факторы являются, по нашему мнению, определяющими: поддержка государства, наличие развернутой зарядной инфраструктуры и готовность потребителя к принципиально новым технологиям. Немаловажным фактором остается вопрос ценообразования электромобилей. Пока мы видим более быстрое развитие электромобилей в основном в премиальном сегменте.

Компания Porsche стала одним из немногих автопроизводителей, официально поставляющих электромобили в Россию, и мы воодушевлены открывающимися перспективами. Электрический спортивный седан Porsche Taycan поступил в продажу только в декабре прошлого года и уже стал одним из лидеров рынка. Результаты продаж за первый квартал 2021-го обещают быть выше наших планов и ожиданий. Более того, наш банк заказов на Taycan показывает еще более впечатляющий рост и покрывает почти год производства для рынка.

Потенциал рынка электрических автомобилей в России будет увеличиваться вне зависимости от ситуации с общим рынком, продажи будут расти из-за эффекта низкой базы. В первую очередь мы видим потенциал в сегменте премиальных автомобилей, в котором конкурирует и Porsche. По мере удешевления самой технологии и уменьшения ограничений возможностей аккумуляторных батарей будет развиваться и массовый сегмент. Холодный климат не особенно влияет на продажи: мы видим успешный опыт эксплуатации электромобилей в странах Северной Европы, например, в Норвегии, где климат очень похож на российский.

Сейчас рынок электромобилей в России составляет 0,1% от общего количества, к 2030 году мы ожидаем 1,5 – 2%, что все равно достаточно скромный результат. В России принят ряд мер по стимулированию спроса на электромобили, но мы считаем, что они недостаточны для поступательного развития этого рынка. При увеличении мер поддержки со стороны государства доля электромобилей и в России может увеличиться до 15% к 2030 году.

В качестве основных мер мы считаем необходимым продление нулевой таможенной пошлины и после 2021 года – желательно на 5 – 10 лет для предсказуемого будущего, а также увеличение инвестиций в развитие сети быстрых зарядных станций, в том числе на придомовых территориях. Обнуление транспортного налога и бесплатные парковки, безусловно, правильная мера, но без зарядной инфраструктуры они не могут дать необходимого импульса для популяризации электромобильности.

Субсидии со стороны государства на покупку электромобилей – очень действенная мера, используемая в других странах. Более того, во Франции, например, недавно были введены так называемые «малусы» за покупку автомобиля с ДВС. Другими словами, это штрафы, которые должен заплатить покупатель в пользу государства при регистрации нового автомобиля с ДВС – считаем такую меру чрезмерной для России и неэффективной для развития электромобильности.

Андрей Ольховский, генеральный директор, АВТОDOM:

- Рост продаж электрокаров в нашей стране объясняется низкой базой. Это является главным элементов бурного роста в процентах. Но если рассматривать продажи в штуках, то по сравнению с реализацией автомобилей с ДВС показатели пока совсем низкие. Рост продаж показывают электромобили премиум-сегмента, которые становятся больше, чем просто средство передвижения – вокруг них сейчас больше хайпа, нежели практичности.

Низкий уровень продаж электромобилей на российском рынке связан с отсутствием стимулов для покупки таких авто для потребителей. Только в Москве есть некоторые из возможных преимуществ, которые могли бы мотивировать автомобилистов пересесть на электрокары, например, бесплатный паркинг. Отсутствие инфраструктуры, законодательной базы для регулирования установки зарядных станций, стимулов для предприятий инвестировать в этот сегмент бизнеса – сдерживают развитие рынка электромобилей в нашей стране.

Несмотря на это, многие автопроизводители выводят на российский рынок новые модели электрокаров. Причины этого в законодательстве рынков, которые являются для производителей ключевыми – это Китай и США. Законодательство этих стран разными способами стимулирует производителей увеличивать соотношение автомобилей на электрическом приводе и гибридов по отношению к классическим ДВС, в том числе и дополнительными налогами.

В России наибольший потенциал у электромобилей, которые будут иметь спрос в коммерческом использовании. Например, если Mercedes-Benz выведет Е-Class в исполнении «электро», таксопарки и водители такси перестанут покупать дизельный Mercedes-Benz Е200 и перейдут на электрический. Если, конечно, автомобиль будет обладать достаточным запасом хода.

Я думаю, в течение 5 лет, если не произойдет никаких значительных изменений в экономике страны, объем реализации электромобилей будет порядка 5% от общих продаж автомобилей в России. Если ориентироваться на текущий объем рынка, то при емкости в 1,6 млн машин объем продаж электрокаров составит около 80 тыс. единиц. В целом премиальный сегмент электромобилей будет расти быстрее, чем массовый, так как стоимость электрокаров пока еще выше, чем стоимость классических авто.

Наша компания идет в ногу со временем и активно поддерживает современные экологические тренды. Например, сейчас мы рассматриваем возможность подключения электромобилей к нашему новому проекту «АВТОDOM Подписка». Если электрокары будут доступны в нашем сервисе, то наши клиенты одними из первых смогут протестировать их на протяжении длительного времени. Это позволит им детально изучить модели и оценить преимущества автомобилей на электротяге, что в дальнейшем может способствовать решению о приобретении электромобиля в собственность.

Сергей Королев, директор по продажам, Jaguar Land Rover Россия, Беларусь, Армения, Казахстан:

- Растущая популярность электрокаров в России связана со многими факторами. Во-первых, переход на «зеленую» энергию – это глобальный, общемировой тренд. Во многих странах законодательные условия направлены на значительное снижение вредных выбросов, что влечет за собой активное развитие электротранспорта. Владеть электромобилем становится очень модным. А в премиальном сегменте клиент всегда следит за модой. Во-вторых, электромобили весьма выгодны в использовании, что очень актуально в условиях высоких цен на топливо. Также они требуют меньшего внимания в плане технического обслуживания.

Если говорить о России, то, помимо указанных выше причин, электрические автомобили вызывают здесь все больший интерес. Это связано также с тем, что многие автопроизводители уже сейчас готовы к выпуску электрокаров или, как Jaguar Land Rover, уже их выпускают и продают. Многих людей привлекают новые современные тренды в автомобилестроении, постепенно развивается инфраструктура. Для электрических автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге действует бесплатная парковка, а владельцы электрокаров в этих городах освобождены от транспортного налога. В регионах действует сниженный налог – например, владельцы Jaguar I-Pace мощностью 400 л.с. оплачивают налог как за 234 л.с.

Также с каждым годом все актуальнее становится проблема экологии, а на фоне событий, связанных с коронавирусом, все больше внимания уделяется еще и теме здоровья. Особенно это ощутимо для жителей крупных городов, стремящихся жить в более чистой среде – электромобиль с нулевым количеством выбросов сможет этому поспособствовать.

Несмотря на рост электрокаров в нашей стране, до Европы и Америки, конечно, нам еще далеко. Однако полагаю, что это временно. Как у нас принято говорить – мы медленно запрягаем, но быстро едем. Уже сделаны ощутимые шаги со стороны государства – сегодня на электромобили отсутствует ввозная пошлина. Это очень хорошо для развития. Тем не менее, бремя все равно остается существенным и замедляет динамику этого движения – при импорте все же необходимо оплатить утилизационный сбор, НДС и акциз. В отличие от европейских стран с льготным налогообложением для электромобилей, в России все же есть существенное место для улучшения налоговых льгот.

Кроме того, потенциальных покупателей немного смущает ограниченная развитость инфраструктуры. Несмотря на то, что сеть зарядных станций расширяется, ими оборудованы уже очень многие АЗС, торговые и бизнес-центры, у автомобилистов есть небезосновательные опасения, что они не смогут найти такую станцию вблизи дома или в ходе дальней поездки. Также у многих россиян есть сомнения, подойдет ли электрокар для природных условий нашей страны и для наших дорог. Здесь есть своя специфика, конечно.

Однако Jaguar I-Pace – это кроссовер и на деле смог доказать, что эти опасения напрасны – он полностью адаптирован к российским реалиям. На нем совершали зимний пробег из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, а также смогли проехать из Москвы в Воронеж – 500 км, на одной зарядке, превысив официально заявленный запас хода 470 км в цикле WLTP. Благодаря особенной конструкции, множеству передовых систем, таких как система предпускового запуска двигателя, полному приводу, мощной силовой установке и пневматической подвеске, I-Pace справится с любыми дорожными условиями.

Сергей Новосельский, управляющий, член совета директоров, «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ»:

- Говорить о бурном росте продаж электромобилей можно только, если смотреть на красивые проценты. В штуках продажи этого вида автотранспорта остаются на уровне статистической погрешности. Причина банальна: до тех пор, пока не будет нормальной инфраструктуры для использования (зарядки) электромобилей, никакие меры поддержки, никакая пропаганда не помогут.

Вывод электрических моделей на российский рынок – это чисто имиджевая составляющая, возможность на глобальном уровне отчитаться о поставках электромобилей на такое-то количество рынков. Надо понимать, что электромобиль в России – это минимум второй автомобиль в семье, а скорее – третий или четвертый. То есть это продукт – в большинстве случаев для очень обеспеченной аудитории, которая может себе позволить приобретение автомобиля не из рациональных, а из эмоциональных побуждений, ведь не задумываясь взять и поехать на длинную дистанцию на том же Taycan или e-tron можно с очень большой оглядкой и уверенностью в наличии соответствующих заправок (зарядок) на пути.

Единственное препятствие для развития рынка электромобилей в России – инфраструктура. Электромобиль удобнее, выгоднее в обслуживании, интереснее обычного автомобиля. Производители уже способны формировать адекватную ценовую политику на подобные продукты. Как только появится инфраструктура, потребитель сделает свой выбор, и мы сами удивимся скорости всеобщей электромобилизации. Но пока клиент должен думать о том, где же ему зарядить свой автомобиль, перспектив у продукта нет.

Роман Скольский, директор по связям с общественностью, Nissan в России:

- В настоящий момент Nissan не поставляет свои электромобили в Россию. Мы видим интерес, который проявляется на российском автомобильном рынке к новейшим технологиям вообще и к электромобилям в частности. В июле прошлого года состоялась мировая премьера абсолютно нового полностью электрического купе-кроссовера Nissan Ariya, продажи которого мы планируем и в России. Но дата представления этой модели на нашем рынке пока не определена. Новый автомобиль является носителем всех самых современных технологий, именно поэтому он, по нашему мнению, сможет стать привлекательным предложениям для прогрессивно настроенных покупателей.

Российский авторынок имеет свои особенности. Низкая стоимость топлива по сравнению со странами Европы, суровый климат, подчас ужасные дорожные условия остаются важными причинами небольшого на сегодняшний день интереса к электромобилям и гибридам. Мы внимательно следим за ситуацией с развитием инфраструктуры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах в России и прекрасно понимаем, что российский рынок электромобилей требует дополнительных мер законодательного и нормативного стимулирования. Тем не менее, мы отчетливо видим, что интерес к теме в России растет с каждым годом, просто не столь быстрыми темпами, как хотелось бы. Для развития «зеленого транспорта» требуется в первую очередь активное вовлечение властей, а также субсидирование этого направления, создание спроса на рынке, развитие инфраструктуры, изменение законодательства, создание преференциальных условий для владельцев электромобилей. Развитие ситуации предполагает проработки со стороны государства, а также больших ресурсных и финансовых затрат.

Мы считаем, что роль государства в развитии данного направления является ключевой и приветствуем решение об отмене пошлин для электромобилей. Исходя из мирового опыта – только комплексный подход в развитии новейших технологий будет иметь существенное значение при внедрении их в жизнь.