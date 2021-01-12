Вопрос эксперту: «Какой автомобиль выгоднее купить – новый или с пробегом?»

Покупатели зачастую сталкиваются с выбором, какой автомобиль приобрести – новый или подержанный. Каковы преимущества и недостатки каждого из вариантов и какой из них наиболее выгоден для автовладельца в текущих экономических условиях? С этим вопросом мы обратились к ведущим автодилерам страны.

Алексей Шибаков, руководитель направления продаж новых автомобилей, ГК «Автомир»:

- В большинстве случаев выбор автомобиля начинается с определения бюджета покупки. При равном бюджете к преимуществам покупки нового автомобиля можно отнести его надежность и наличие гарантии от производителя. Это позволит избежать незапланированных трат в первые несколько лет владения. При покупке автомобиля с пробегом риск внеплановой поломки возрастает в разы, и вся стоимость ремонта, как правило, в полном объеме ложится на плечи владельца. Также при покупке нового автомобиля потребитель может изначально выбрать необходимые ему цвет и комплектацию.

Покупка автомобиля с пробегом – это всегда компромисс между годом выпуска, пробегом, состоянием кузова, оснащением, цветом и стоимостью. Найти автомобиль с пробегом, который полностью соответствует требованиям владельца, очень непросто. Покупая новый автомобиль в салоне официального дилера, клиент получает еще и юридическую чистоту автомобиля, а также уверенность в безопасности сделки. Автомобили с пробегом продают не только официальные дилеры, но и перекупщики, которые заманивают потенциальных покупателей ценами ниже рынка и внешним лоском автомобиля, но зачастую будущего владельца ждет разочарование уже в первую неделю после покупки.

Определенные преимущества в покупке автомобиля с пробегом также имеются: за стоимость, равную цене нового автомобиля, можно получить автомобиль выше классом, мощнее и с более богатым оснащением. При последующей продаже такого автомобиля владелец теряет гораздо меньше денег, так как основные потери в цене автомобиля происходят в первые три года владения. Какой автомобиль в итоге выбрать – каждый решает сам, но, если машина приобретается на несколько лет и в планы владельца не входят объемные траты на ее содержание, лучше остановить свой выбор на новом автомобиле.

Максим Васильев, руководитель отдела продаж, «Volkswagen. АВИЛОН»:

- Принимая решение в пользу покупки нового автомобиля или все-таки поддержанного, в первую очередь нужно отталкиваться от своих возможностей и потребностей. В случае ограниченного бюджета и желания приобрести машину, оснащенную солидным набором опций, будет уместно рассматривать предложения на вторичном рынке, по причине того, что в современных реалиях очень трудно найти недорогой новый и при этом хорошо укомплектованный автомобиль. Если ограничений по бюджету нет, то, конечно, лучше приобретать новый.

При этом и там, и там можно найти как преимущества, так и недостатки. Плюсом приобретения автомобиля с пробегом является низкая цена, возможность купить машину классом выше с различными опциями, а если еще автомобиль имеет небольшой пробег, то это вообще большая удача. Машина достается практически в новом состоянии. Дополнительным преимуществом станет факт устранения производственных дефектов, которые, как правило, проявляются в исключительно редких случаях в первое время эксплуатации и сразу искореняются по гарантии. Новому владельцу будет достаточно контролировать основные показатели – масло, лампочки, колодки и прочее, но неприятным сюрпризом может стать поломка от срока эксплуатации, что выльется в круглую сумму. В данном случае предугадать риски невозможно. Незначительным недостатком является наличие потертостей и царапин, которые остались после первого владельца. Конечно же, при оформлении сделки надо с особой тщательностью проверять историю машины. Официальные дилеры при приеме б/у автомобиля всегда изучают его историю перед тем, как выставить на продажу, чтобы удостовериться в прозрачности документов и сервисной истории.

Все минусы, которые мы видим при покупке б/у машины, превращаются в плюсы приобретения нового автомобиля. Крайне приятно видеть блестящий, без единой царапины автомобиль, не так давно сошедший с конвейера: многим покупателям нравится запах новой машины, новейший, никем не тронутый салон. При этом автомобиль находится на гарантии, в котором автовладельцу бесплатно исправят какие-то поломки, а в случае необходимости предоставят все возможности по гарантии мобильности, что сейчас есть у большинства марок.

В текущее время нужно разумно оценивать свои силы и продуманно подходить к покупке автомобиля в целом, так как в прошлом году цены на новые машины выросли от 3% до 15% в зависимости от марки, рост не обошел и вторичный рынок, где стоимость увеличилась в среднем на 10 – 15% по причине дефицита и в условиях высокого спроса. В кризисный период реализация автомобилей осуществляется по рекомендованным розничным ценам производителей с минимальными привилегиями или их отсутствием вовсе. Но, прежде всего, автомобиль нужно покупать, исходя из личных предпочтений.

Алексей Ермилов, директор по маркетингу, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Существует ряд преимуществ нового автомобиля перед подержанным. Главное из них – более высокий запас прочности, следовательно, более продолжительный срок службы. При покупке нового автомобиля дилеры предлагают взять кредит на выгодных условиях по сниженной ставке. К тому же производители предоставляют гарантийное обслуживание на новый автомобиль. В дилерских центрах есть возможность выбора комплектации, исходя из предпочтений и финансовых возможностей покупателя. Новый автомобиль юридически чист – с полным перечнем документов, не числится в угоне, не находится в залоге, ограничений на регистрационные действия не имеет.

Однако есть и недостатки покупки нового автомобиля: более высокая цена и ограниченный ассортимент. Кроме того, автомобиль на гарантии должен проходить осмотр и обслуживание только у официального дилера. Для автомобилей, купленных в кредит, необходимо приобретение страховки КАСКО.

Автомобили с пробегом в отличие от новых имеют более низкую стоимость. При этом на вторичном рынке есть возможность купить автомобиль, изъятый из производства, найти раритетный экземпляр или приобрести авто классом выше с лучшей комплектацией по цене нового. Выбор сервисного центра для обслуживания автомобиля остается за владельцем. Покупка машины с пробегом несет в себе определенные риски: автомобиль может числиться в угоне, являться аварийным или находиться в залоге.

Ирина Цыганкова, заместитель генерального директора, компания «РОЛЬФ»:



- Какой автомобиль выбрать – новый или подержанный? Здесь не может быть универсальных рекомендаций. Так, многие наши клиенты рассматривают возможность приобретения только новой машины. Удовольствие от покупки и уверенность, что автомобиль только что сошел с конвейера и не ездил по дорогам, для них является решающим аргументом. Кроме того, в последнее время цены на автомобили растут так быстро, что многим клиентам удается продать свой автомобиль после нескольких лет эксплуатации дороже, чем они его покупали.

Другая категория клиентов, напротив, выбирает качественные автомобили с пробегом, и при правильном подходе им удается сэкономить. Мы видим, что сейчас часть наших клиентов, которые раньше приобретали новые машины, готовы рассмотреть и варианты покупки автомобиля с пробегом.

Важно помнить, что при покупке автомобиля с пробегом решающее значение имеет не только его пробег и год выпуска, но и состояние. Не стоит выбирать самые дешевые варианты, которые есть на рынке – зачастую экономия может обернуться значительными тратами впоследствии. Наша рекомендация – выбирать автомобиль с пробегом у официальных дилеров, которые могут проверить его состояние и дать рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Также важно, чтобы автомобиль имел прозрачную историю эксплуатации, и юридическая чистота сделки не вызывала сомнений. Приобретение автомобиля у официального дилера тоже решает эту проблему.

Покупка автомобиля с пробегом – это возможность приобрести транспортное средство более высокого класса за меньшие деньги. Главное – подойти к выбору ответственно и купить автомобиль у надежного продавца.

Что касается стоимости обслуживания, квалифицированный сервис всегда недешев, будь то обслуживание нового автомобиля или автомобиля с пробегом. Узлы автомобиля со временем изнашиваются, поэтому при одинаковой интенсивности использования автомобиль с пробегом обычно требует большего объема сервисных работ по сравнению с новым автомобилем. Кроме того, если на автомобиль с пробегом закончился срок гарантии, то владелец вынужден будет устранять его неисправности за свой счет.