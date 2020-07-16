Вопрос эксперту: «Каковы перспективы новой госпрограммы «Доступная аренда»?

Правительство разработало новую госпрограмму «Доступная аренда», в рамках которой будет субсидировать скидку на авансовый платеж по договору операционного лизинга автомобилей. Кто является адресной аудиторией данной программы, и насколько она окажется эффективной с точки зрения поддержки автопрома? С этими вопросами мы обратились к участникам отрасли.

Дмитрий Чернышев, генеральный директор, лизинговая компания CARCADE:

- Программа «Доступная аренда» направлена, в первую очередь, на поддержку каршерингов и, скорее всего, ими и ограничится. За исключением этого направления и такси, операционный лизинг легкового автотранспорта не слишком развит в нашей стране, однако если бы программа имела объем больший, чем 14 тыс. автомобилей, она могла бы иметь большую информационную поддержку и стать популярной в среде микробизнеса, находящегося на упрощенной системе налогообложения, а также физлиц, лишенных ключевой для лизинга возможности принимать к учету входящий НДС.

Каршеринги сегодня находятся в крайне тяжелом положении и, конечно, нуждаются в мерах стимулирования. Большинство из них, особенно в Москве, ставили своей целью постоянный рост охвата и постоянно увеличивали автопарки, что привело их к снижению финансовой устойчивости и маржинальности. Сейчас даже не полная остановка, а просто снижение спроса приводит к падению выручки, усложняющему таким бизнесам обслуживание лизинговых контрактов.

Вряд ли стоит ожидать, что каршеринги снизят тарифы и, тем более, нет никакой связи между стоимостью поездок и программой «Доступная аренда». Ее следствием станет обновление и некоторый рост автопарков, но не удешевление сервиса. Снижение же тарифов возможно только в одном случае – при резком падении спроса на каршеринговые услуги.

Что касается эффективности программы «Доступная аренда», объем в 14 тыс. машин не так велик, чтобы повлиять на весь автопром в целом. Однако производители легковых автомобилей B и C-класса, составляющих основу каршеринговых парков, смогут добиться в результате введения «Доступной аренды» некоторого роста.

Николай Козак, генеральный директор, «Делимобиль»:

- Для того, чтобы мы могли реализовать свои планы экспансии и расширить автопарк, в том числе и в регионах – эти субсидии имеют для нас стратегическое значение, и как помощь бизнесу крайне важны. Конечно, они не смогут полностью компенсировать те потери, которые пришлись на каршеринг как неотъемлемую часть транспортной отрасли, но однозначно помогут нам быстрее восстановиться и предложить жителям России лучшую услугу за счет большей доступности автопарка.

Мы видим, как растет спрос на услугу в регионах – в период пандемии он увеличился на 50%. Не у всех при наличии прав есть собственная машина, а поездка на каршеринге является полноценным аналогом личного автотранспорта, только более эффективная, так как все заботы по обслуживанию, парковке и заправке берет на себя компания. Кроме того, пока сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции – каршеринг является и самым безопасным способом передвижения. И конечно, в период летнего сезона гораздо приятнее ехать в кондиционированном автомобиле, который защитит тебя как от жаркой погоды, так и от любой стихии. В совокупности все это делает услугу каршеринга максимально полезной и понятной для потребителя.

И чтобы нам полностью соответствовать этим ожиданиям и обеспечить нужное количество машин в регионах – нам, как социально и инфраструктурно значимому бизнесу, нужны эти субсидии как важный перезапуск развития. Это позволит нам бросить основные усилия на разработку новых технологических продуктов и сервисов. Ведь Россия – мировой инновационный лидер в сфере каршеринга, а значит и драйвер шеринг-экономики в целом.

Александр Михайлов, генеральный директор, лизинговая компания «Европлан»:

- Конечными пользователями, выгодоприобретателями программы «Доступная аренда» являются граждане, физические лица и те предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения. Иными словами, те, кто не является плательщиком НДС, и соответственно, ранее не мог воспользоваться огромным преимуществом лизинга – возможностью сэкономить на налогах. Да, мы ожидаем, что эта программа будет востребована. Мы регулярно получаем запросы о возможности и условиях оформления автомобиля в лизинг от тех, кого можно отнести к целевой аудитории продукта.

Сегодня в связи с экономической ситуацией, которая продолжает оставаться непростой, малому бизнесу и частным лицам нужны новые инструменты приобретения транспорта – гибкие, демократичные. Операционный лизинг и возможность получения субсидии по государственной программе во многом отвечают на этот запрос. Важно также отметить, что речь идет не только о финансовой экономии, но и о том, что вместе с долгосрочной арендой пользователи получают и страхование, и телематические возможности, и обслуживание автомобиля, и решенную проблему, что делать с автомобилем после окончания «подписки». Благодаря этому программа создает многовекторное стимулирование экономики в областях производства автомобилей, их продажи, обслуживания и эксплуатации.

Насколько известно, компании каршеринга тоже смогут получить в лизинг транспорт с субсидией 25%. Отдельными вопросами остаются, расширят ли они благодаря этому свой парк или будут замещать выбывающие текущие автомобили, а также сколько бы они закупили без программы (ведь каршеринговые компании являются плательщиками НДС и активно покупали автомобили в лизинг и до субсидии). Притом что каршеринговые и прокатные компании могут «забрать» большую часть бюджета программы, было бы лучше, если деньги налогоплательщиков через новые инструменты получили сами налогоплательщики – более многочисленные граждане и компании МСБ, конечные пользователи автомобилей.

Насколько известно, список доступных ТС по программе «Доступная аренда» сейчас уточняется. Но можно предположить, что заводы, локализовавшие производство наиболее популярных моделей автомобилей в России, получат дополнительный спрос. А их дилеры – гарантированный запрос на фирменный сервис. Программа поможет привлечь к производителям и дилерам новую аудиторию, которая ранее не пользовалась лизингом в форме долгосрочной аренды.

Максим Агаджанов, генеральный директор, группа компаний «Газпромбанк Лизинг»:

- Разработчики новой госпрограммы «Доступная аренда» исходили из двух факторов – нежелания или невозможности для молодежи от 18 до 25 лет приобретать автомобиль в личное пользование, а также помощь с транспортом малому и среднему бизнесу в нынешние непростые времена. Для молодежи – чем дальше, тем больше владение имуществом в виде аренды становится нормальной практикой. Кредиты она получить зачастую не может ввиду повышенного риска для банков. Другое дело – операционный лизинг или долгосрочная аренда, где имущество остается во владении лизингодателя, а значит, и риски ниже. У малого бизнеса свои резоны. Поскольку он нередко освобожден от уплаты НДС, либо платит его по упрощенной системе, преимуществ классического финансового лизинга ему не оценить – налоговой оптимизации здесь не происходит. «Доступная аренда» с ее скидкой позволяет этот момент минимизировать.

Для каршеринговых операторов в этой истории есть лишь единственное ограничение – «Доступная аренда» не предполагает выкуп имущества лизингополучателем в конце договора. То есть автомобиль нужно будет сдать обратно. Между тем маржинальность бизнеса каршеринговых операторов строится в том числе на распродаже отъездивших свой срок автомобилей. С другой стороны, каршеринговый бизнес нередко признается лизингодателями высокорисковым, что ограничивает доступ операторов к финансированию. В этом смысле «Доступная аренда» может стать для них панацеей. Стоит лишь учесть, что количество машин, участвующих в программе, ограничено 14 тыс. единиц.

Тарифы на каршеринг при этом вряд ли упадут: не будем забывать, что большинство операторов даже до пандемии не достигли безубыточности, а сейчас и вовсе пытаются буквально выживать. Несколько компаний, к сожалению, коронакризис не пережили.

В целом, «Доступная аренда», как и другие действующие программы господдержки, прежде всего, призвана компенсировать падение продаж на авторынке в апреле-мае – за эти два месяца он недосчитался только в легковом сегменте 75 тыс. реализованных машин. В этом смысле 14 тыс. машин – пусть и не решающий, но все же весомый вклад. Поскольку программа адресована, прежде всего, молодежи и каршеринговым операторам, то ее основными бенефициарами станут производители популярных недорогих моделей легковых машин (преимущественно В-класса). Стоит ли учитывать, что скидка по программе для этой категории автомобилей не может превышать 350 тыс. рублей.