Вопрос эксперту: «Почему бренд Datsun не прижился на российском рынке?»

Компания Nissan объявила о прекращении продаж автомобилей Datsun в России. Их производство на мощностях АВТОВАЗа будет завершено в декабре, а поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года. Почему Datsun оказался неконкурентоспособным на российском рынке и какие марки поделят его рыночную долю? С этим вопросам мы обратились к участникам рынка.

Сергей Новосельский, управляющий, «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ»:

- К сожалению, бренд Datsun оказался не в состоянии конкурировать с активно развивающимся брендом LADA, в рамках которого «материнские» модели семейства Granta не только обновляются, но и получают серьезную маркетинговую поддержку со стороны производителя. Все продвижение бренда Datsun, к сожалению, было отдано исключительно на откуп дилерам, и никакой реальной поддержки со стороны производителя, не говоря уже о хоть каком-то не то что расширении, а хотя бы обновлении модельного ряда говорить не приходилось.

При этом ценовая политика Datsun, основанная на «японском происхождении», не выдерживала никакой критики. Цена явно заградительна для данного продукта, а отсутствие обновлений на фоне обновления LADA Granta «добила» Datsun. Все-таки настолько забывать о значимости фактора цены в массовом сегменте нельзя. А с Datsun именно это и произошло.

Что касается возможного вывода кроссовера Datsun, сложно говорить о том, чего нет. Сам по себе вывод кроссовера ничего бы не решил. Невозможно строить бренд на основе одной – двух моделей. Это обречено на провал. Поэтому без внятной концепции расширения и обновления модельного ряда исправить ситуацию с Datsun было бы невозможно.

В результате ухода Datsun с российского рынка выиграет, в первую очередь LADA. В меньшей степени выиграют «китайцы», но надо понимать, что доля Datsun, которая не превышала 1,3 – 1,5%, ни на что особо не повлияет.

После того, как производство автомобилей Datsun в России будет завершено, не думаю, что будут особые распродажи. У дилеров достаточно автомобилей на стоках, и до середины следующего года, думаю, проблем с этим не будет. Так что глобальных скидок можно не ждать. Да и доходность на автомобилях Datsun не такая, чтобы можно было давать какие-то суперскидки.

Что касается дальнейшей судьбы дилерской сети Datsun, скорее всего, дилеры либо оставят только Nissan, либо постараются поставить какие-то недорогие бренды, возможно, китайских производителей.

Александр Захаров, руководитель направления по работе, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Принципиально серьезных конструктивных отличий в автомобилях Datsun и LADA нет. В данном сегменте присутствует серьезная конкуренция при низкой доходности. Целесообразность проекта, скорее всего, рассчитывалась из достаточно высокого уровня продаж, которого, к сожалению, достичь не удалось по ряду причин.

Конечно, вывод на рынок нового кроссовера мог бы улучшить ситуацию бренда, но здесь встает вопрос окупаемости. Изначально проект был достаточно высокорискованным, а при текущей нестабильности вливание дополнительных инвестиций с непонятным временным горизонтом окупаемости и выхода на прибыльность имеет больше вопросов.

С уходом Datsun, конечно, в первую очередь выиграет LADA, так как является прямым конкурентом марки. Что же касается влияния на дилеров, то оно будет минимальным, так как все шоу-румы построены с минимальными требованиями, как правило, на основе марки Nissan. Выбор стратегии переориентации по реализуемому новому бренду, конечно, будет за собственником, а выбор на сегодня есть, как с минимальными инвестициями, например, по китайским брендам, так и дороже.

Олег Кивико, директор автосалона Авторитет-М, ГК «Автодель»:

- Вывод бренда Datsun на российский рынок планировался на растущих показателях рынка. Но вышло так, что рынок в силу разных причин стал падать, и это не позволило развернуть продажи в полную силу. Бренд не успел окрепнуть, обрести, так скажем, силу, да и конкуренты в это время не дремали... Большинство покупателей не могли найти особых отличий от вазовских «собратьев» ни по комплектации, ни по стоимости, и вот результат – Datsun уходит с рынка России. Могло ли спасти положение появление анонсированного кроссовера? В сегодняшних реалиях – думаю, вряд ли. Рынок не упал, он обвалился, и это серьезная угроза не только для Datsun.

Рыночная доля Datsun не такая уж и большая... но все достанется тем же «Грантам». А массовые модели Chevrolet, по моему мнению, под большим вопросом по тем же причинам: рынок должен восстановиться. Хотя, если при формировании дилерской сети у Chevrolet не будет строгих требований (отдельный автосалон, дорогостоящие вывески и стэллы, фирменная визуализация бренда и т.д.), плюс приемлемые цены и подходящие комплектации, – то перспектива, наверное, будет. Бренд Chevrolet еще не забыт в России.

Что касается распродаж автомобилей Datsun, все будет зависеть от объемов, которые нужно будет реализовать, и от решений руководства дилерской сети. Понятно, что дилеры не станут закупать автомобили массово и формировать склад. Время есть, так что плавно, до конца финансового года (а он по японскому календарю заканчивается 31 марта) будут распроданы складские остатки, прекращено производство, и дилерам останется полноценно работать с владельцами купленных автомобилей, – проводить плановые ТО, текущие ремонты, исполнять гарантийные обязательства. Дилеры к этому готовы.

В целом же для владельцев и сотрудников дилерских автоцентров Datsun – хорошего мало... Затраты, понесенные на создание дилерского центра, достаточно большие, так что и потери будут большие. Часть сотрудников останутся без работы, пройдут сокращения. Придется искать выход, но с такими продажами как сегодня – ближнесрочных перспектив не просматривается. Вряд ли большинство дилеров будут снимать вывески, менять мебель и т.д. Кто-то займется продажами на вторичном рынке, кто-то попытается работать как мультибрендовый автоцентр... Ведь обстановка у всех разная. Так что общего решения, наверное, не будет. Посмотрим, как будут развивать продажи и производство автомобилей на российских просторах наши китайские товарищи... Как говорится, «свято место пусто не бывает!» А доля рынка размером в 1 – 1,2% никому не помешает.