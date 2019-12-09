Вопрос эксперту: «Каких скидок ждать на автомобили в декабре?»

Многие считают, что покупать новый автомобиль лучше всего в конце года, когда ради выполнения годовых планов дилеры предлагают наибольшие скидки. На какой дисконт можно рассчитывать сегодня в условиях падающего авторынка? С этим вопросом мы обратились непосредственно к автомобильным дилерам.

Алексей Ермилов, директор по маркетингу, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Наиболее удачное время для покупки нового автомобиля 2019 года выпуска – декабрь, январь. Уже сейчас дилеры дают хорошие скидки и не стоит откладывать покупку, пока есть выбор машин на складах.

Общая скидка зависит от структуры сделки, от того, как долго авто уже находится на складе дилера, есть ли на данную модель поддержка от производителей. На премиальные иномарки сумма скидки в разы выше, чем на автомобили массового сегмента.

Повышение утильсбора касается новых авто, которые будут импортированы в Россию / произведены в новом 2020 году. Если автомобиль уже произведен, импортирован в РФ и находится на складе дилера, утильсбор по нему уже оплачен и повышения цены на него в 2020 году не будет. При этом у каждого дилерского центра своя ситуация – у одного дилера сток по интересующей клиента модели может быть минимален, у другого наоборот. Этот фактор является объемообразующим при формировании размера скидки.

На сегодняшний день дефицита автомобилей на рынке не наблюдается. Может быть кратковременное отсутствие модели определенной комплектации и цвета на складе дилера, особенно это касается тех марок, которые не имеют производства на территории России.

Андрей Каменский, директора по маркетингу, АГ «АВИЛОН»:

- Наиболее оптимальное время для приобретения автомобиля – конец полугодия, квартала, а особенно последний квартал года. Это, прежде всего, связано с традиционными ожиданиями наибольших скидок в конце года и для этого есть основания. Во-первых, дилеры и производители в декабре закрывают отчетные периоды, поэтому производители делают очень хорошие акционные предложения с ограниченным количественным и временным факторами. Дилеры, в свою очередь, предлагают выгоду от себя. К примеру, конец осени – начало зимы – самое выгодное время для покупки спорткара. Во-вторых, в ноябре или декабре еще есть выбор, и если решение принято, то не стоит затягивать с покупкой автомобиля, поскольку иначе клиенту придется идти на компромисс в выборе цвета или комплектации. Мы уже сейчас наблюдаем, что активность со стороны клиентов в конце года увеличилась – это видно и по трафикам в салонах, и по телефонным звонкам. Соответственно, с каждым днем выбор будет сужаться, и к середине декабря акционные автомобили могут попросту закончиться. В-третьих, анонсированный рост тарифов по утилизационным сборам пока еще никак не отразился на розничных ценах, но с 1 января 2020 года вызовет подорожание от 3% до 5%.

Покупателю необходимо понимать, что текущий год – последняя возможность максимально сэкономить на приобретении автомобиля, так как цены в новом году значительно вырастут как из-за инфляционных повышений, так и из-за индексации косвенных налогов, в частности утильсбора. В качестве примера, в автосалонах компании «АВИЛОН» скидка на Volkswagen Touareg может составлять до 1 млн рублей, а на модели Jaguar Land Rover – до 15 – 20%, на автомобили Rolls-Royce – до нескольких миллионов, на Audi действуют очень выгодные предложения по Q-моделям: Q5, Q7.

Сейчас трудно назвать марку, у которой есть какой-то значительный дефицит автомобилей на складах, за исключением люкс-сегмента, автомобили которого поступают в ограниченном количестве. Интересные предложения на сегодняшнее время можно получить на широкий спектр автомобилей, за исключением самых свежих новинок и эксклюзивных автомобилей. К примеру, на Rolls-Royce Cullinan ощущается дефицит, скидок нет. Дефицитной моделью является также Aston Martin GT DB11. В «АВИЛОНе» есть по одному автомобилю DB11 Volante и DB11 V8, и только два автомобиля DB11 AMR. Однако если говорить о максимальной выгоде, то лучшее предложение можно получить на модель Vantage, где скидка может превысить 10%. По марке Audi уже ощущается дефицит по А4, A5 Sportback. Связано это с тем, что были сделаны очень интересные предложения от производителя, и в данном ценовом сегменте это нашло отклик со стороны клиентов. Дефицит же возник в связи с тем, что производство перестраивается на обновленные модели, которые теперь будут поставляться к весне следующего года.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:

- Вопрос о повышении утилизационного сбора с января уже решен. Это значит, что с нового года автопроизводители будут вынуждены снова пересмотреть цены на новые автомобили в сторону увеличения, заложив в них, помимо инфляции, дополнительные издержки на уплату утилизационного сбора. По нашей оценке, рост цен на отдельные модели и комплектации уже в начале 2020 года может доходить до 5% и более.

Исходя из этого, откладывать покупку транспортного средства на будущий год не имеет смысла: даже при отсутствии дисконтов выгоднее купить автомобиль сейчас, нежели дожидаться подорожания. Тем не менее, пока мы не видим ощутимого повышения спроса на новые автомобили. Это можно объяснить снижением уровня доходов населения: новый автомобиль становится не по карману все более широким категориям наших клиентов, и без запуска мер стимулирования спроса эта ситуация едва ли изменится.

Что касается максимального размера выгоды клиента при покупке нового автомобиля, она зависит, прежде всего, от наполнения сделки. Например, при обмене автомобиля с пробегом на новый по схеме трейд-ин дилер, как правило, предоставит ощутимый дисконт.

Андрей Творогов, ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- Традиционно наиболее удачным временем приобретения нового автомобиля в денежном отношении является декабрь уходящего и первые два месяца наступающего года. Период новогодних праздников используются как фактор потребительского ожидания – потенциальные покупатели склонны именно в этот момент делать более дорогие покупки, более импульсивные, ориентируясь на успешное завершение трудового года, желание сделать подарок себе или близкому человеку, а особые предложения от дилеров только подогревают такое поведение. В январе – феврале наступает период затишья, что, в свою очередь, усиливает конкуренцию между дилерами и ведет к росту интересных и выгодных предложений с их стороны.

«БИЗНЕС КАР», безусловно, планирует предновогодний sale со специальными условиями на отдельные модели 2019 года. Особым интересом уже пользуется предложение на модель RAV4 предыдущего поколения. Действует масса стимулирующих акций, направленных на комфортное и безопасное владение автомобилем, особенно в зимний период: защита картера двигателя с установкой, сигнализация и другие опции.

Представительство бренда Toyota сейчас усилило свои акции по всем поставляемым автомобилям на наш рынок, а по модели LC Prado с бензиновым двигателем, например, покупателей ждут спецусловия при сдаче старого автомобиля по системе Trade-in. «БИЗНЕС КАР» старается дополнять предложения поставщика еще более интересными условиями приобретения.

Независимые эксперты прогнозируют с 1 января рост цен новых автомобилей на 2 – 4% в связи с увеличением ставок утилизационного сбора. Это увеличение цен будет распространяться на все автомобили иностранного производства. В этой связи «БИЗНЕС КАР» ожидает рост спроса на автомобили Toyota и Lexus. Уже сейчас мы готовим и анонсируем привлекательные спецпредложения для клиентов на приобретение новых автомобилей – этот шаг дополнительно подогреет интерес покупателей и увеличит объемы продаж в период новогодней покупательской лихорадки.

Ольга Петрова, директор дивизиона «КЛЮЧАВТО Краснодар Север»:

- Все автопроизводители и автодилеры предлагают клиентам различные программы, направленные, прежде всего, на создание максимально привлекательного предложения для клиентов. Клиент может воспользоваться различными программами, такими как выгодная ставка по кредиту или дополнительная поддержка на новый автомобиль при использовании trade-in, которые позволяют ему получить максимально выгодные условия при покупке нового автомобиля уже «сегодня», не откладывая данное решение на неопределенный период времени. Подобного рода программы на различные сегменты/классы автомобилей поддерживаются автопроизводителями и автодилерами на протяжении всего года, не ограничиваясь каким-то конкретным кварталом или месяцем, поэтому, повторюсь, получить наиболее интересное предложение клиент может не только в декабре уходящего года или в первом квартале, рассчитывая на увеличение скидок, а в любой момент, когда он только начинает рассматривать вопрос о приобретении нового автомобили и/или замене своего. При этом стоит допустить, что размер скидок на автомобили уходящего года может увеличиться в первом квартале 2020 года, при этом ассортимент на складах в значительной степени сократится.

Сложно определить максимальный размер скидок, которые клиент может получить, потому что это зависит, прежде всего, от тех условий, на которых клиент планирует приобретение нового автомобиля – за наличный расчет или с использованием кредитных средств, с trade-in или нет.

Так, например, максимальная скидка при приобретении нового автомобиля Mercedes Benz S-Class при сдаче своего автомобиля по программе trade-in составит 1 млн рублей. Выгода для клиента при приобретении нового автомобиля Land Rover Range Rover может достигать 1,5 млн рублей при условии приобретения нового автомобиля в кредит и использованию программы trade-in. На автомобили Toyota также действуют специальные условия приобретения, как по сниженной процентной ставке по кредиту от 5,5%, так и по дополнительной выгоде при trade-in до 400 тыс. рублей.

Увеличение утилизационного сбора с 1 января 2020 года, безусловно, отразится на росте цен на новые автомобили, поэтому мы уже сейчас говорим нашим клиентам, что не стоит откладывать решение о покупке нового автомобиля, а лучше уже «сегодня» воспользоваться всеми теми многочисленными программами, которые предлагаются различными автопроизводителями и автодилерами. При этом мы не ожидаем единоразового, резкого увеличения цен на новые автомобили с 1 января 2020 года. Скорее всего, этот процесс будет распределен на несколько этапов, каждый из которых будет иметь величину в среднем 1,5 – 2,5%.

Не только сейчас, но и в любое время в каждом бренде есть модели, доступность которых ограничена и спрос превышает предложение, соответственно, на данные модели какие-либо особые условия или программы для клиентов сильно ограничены или отсутствуют. В основном подобная ситуация возникает в премиальном сегменте по люксовым моделям, как Mercedes-Benz G-Class, BMW X5, X7 и другие. В массовом сегменте чаще встречается ситуация ограниченности, скорее, не по моделям, а по комплектациям, продажи которых в меньшей степени поддерживаются автопроизводителями и автодилерами за счет предоставления клиентам дополнительных скидок и программ.

За исключением определенных моделей в различных брендах многие автодилеры готовы предложить своим клиентам большой выбор как по комплектациям, так и по объемам двигателей и цветовой палитре. В настоящее время каждый клиент может найти себе автомобиль, полностью удовлетворяющий его предпочтениям, в наличии на складах дилерских центров.

Зачастую дефицит той или иной модели и/или комплектации объясняется ограниченными ресурсами производства комплектующих или распределением мощностей завода-изготовителя между разными рынками.