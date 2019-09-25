Вопрос эксперту: «Каковы перспективы Ravon на российском рынке?»

Марка Ravon возвращается на российский рынок после 1,5-годовалого перерыва и рассматривает возможность локализации производства в нашей стране. Насколько в условиях падения авторынка Ravon сможет восстановить свои позиции в России и скажется ли возвращение марки на лидерах бюджетного сегмента – LADA и Datsun? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу, «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ»:

- Не думаю, что при той модельной линейке и ценовой политике, которую в компании Ravon анонсировали на российском рынке, они смогут вернуться хотя бы к тем цифрам, которых они достигли в 2018 году, когда марка ушла из России. Даже тогда они занимали 0,75% рынка. Если они планируют стартовать с морально устаревшими R2 (Chevrolet Spark), R3 (Aveo) и R4 (Cobalt) с ценниками от 650 – 670 тыс. рублей, то шансов у марки практически нет. Ведь им придется играть на одном поле не только с Datsun и LADA, но также с KIA и Hyundai, которые, пусть и предлагаются примерно на 10% дороже, но оцениваются на три головы выше с точки зрения дизайна и технологий. Поэтому, думаю, что как на уход, так и на приход Ravon рынок внимания не обратит, если производитель не даст либо ультранизких цен в диапазоне 450 – 500 тыс. рублей вкупе с привлекательными кредитными программами, либо не представит кардинальных обновлений откровенно устаревших моделей.

Согласно озвученным планам, до конца года Ravon рассчитывает реализовать в России 7 тыс. автомобилей, в 2020-м – 34 тыс. машин и увеличить долю на российском рынке до 2%. При заявленных планах по ценам и моделям, 7 тысяч для Ravon в текущем году – это то же самое, что 800 тысяч для LADA при рынке в 1,76 млн автомобилей, которые мы примерно получим по итогам года. Почему бы не заявить 20 тысяч Ravon? Любой план должен быть выполнимым. Лично я не вижу у компании ресурсов для достижения такой цели.

Что касается конкурентов Ravon на российском рынке, LADA Vesta стартует от 587 тыс. рублей с учетом скидок, причем это современный, технологичный автомобиль. LADA Granta и соплатформенный Datsun on-DO стартуют от 400 тысяч с учетом скидок. Но за LADA стоит мощнейшая маркетинговая поддержка, а за Datsun – японское качество. На этом фоне коллеги из Ravon заявили диапазон цен в 640 – 690 тыс. рублей за не самый молодой модельный ряд. Российский потребитель уже слишком искушен и избалован автомобильными новинками, технологическими продвинутыми продуктами. Пока, к сожалению, я не вижу ни одного аргумента в пользу узбекского бренда. При упомянутой ценовой политике конкурировать Ravon придется, повторюсь, не с Datsun и не с Granta, с которыми они могли бы соревноваться в цене и, возможно, в технических характеристиках, а с Vesta и с наиболее популярными моделями корейских производителей – Hyundai Solaris и KIA Rio. Да, они дороже, в среднем на 10%, но это автомобили совершенно иного уровня, как дизайнерски, так и технологически.

В случае локализации сборки в России, если производитель сможет снизить цену на свой текущий продукт хотя бы процентов на 20, то можно вполне говорить о достижении цели в 1,3 – 1,5% рыночной доли. В противном случае – никакого роста продаж я бы ждать не стал. Хотя это, конечно, будут цифры, отличные от нуля.

Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- На мой взгляд, у модельного ряда бренда Ravon, который будет представлен в России, довольно низкая конкурентоспособность. За время отсутствия на рынке узбекский бренд сократил количество представленных моделей и поднял цены более чем на 150 тыс. рублей. При этом модели Ravon R2, Nexia R3 и R4 проигрывают своим конкурентам по сегменту не только в стоимости, но и в технологичном плане. В нынешних условиях сокращения спроса на новые автомобили в массовом сегменте уже есть свои лидеры, имеющие доступные цены: LADA Granta, Datsun on-DO и др. При этом у данных брендов развитая дилерская сеть, и в 2019 году они демонстрируют рост продаж.

Локализация производства в России – ожидается, что это будет в Черкесске на заводе «Дервейс» – возможно, немного повлияет на стоимость автомобилей Ravon: обычно выходя на новые рынки, автопроизводители максимально снижают цены, чтобы добиться лояльности будущих клиентов. Но, как показывает практика, локализация выгодна при производстве более 100 тыс. автомобилей в год. А у узбекского бренда планы по продаже 34 тыс. машин в 2020 году кажутся нереалистичными.

Максим Васильев, руководитель отдела продаж, «АВИЛОН. Volkswagen»:

- Среда, в которой Ravon будет конкурировать, осталась без изменений – там все те же игроки, что и 1,5 года назад: бестселлеры своего класса LADA Vesta, KIA Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Восстановление своих конкурентных позиций зависит, в первую очередь, от стратегии, с которой руководство компании Ravon возвращается на российский рынок после 1,5 лет перерыва. Конечно, непросто начинать второй «старт ап». Необходим четкий план работы с обновлением модельного ряда, выстраиванием имиджа компании и проведением маркетинговых активностей.

Тяжело конкурировать с таким сильным игроком в бюджетном сегменте, как LADA. Отечественная марка за последние два года сильно выросла во всех аспектах: качество, имидж, узнаваемость и наполнение модельного ряда. Поэтому на марке LADA возвращение Ravon вряд ли скажется. Что касается Datsun, то и его позиции пошатнуть будет непросто – контракт с АВТОВАЗом и поддержка альянса Renault-Nissan поспособствуют не просто удержанию влияния, но и росту в будущем.

Планы продаж Ravon в России выглядят довольно амбициозными. Возможно, они озвучены для привлечения внимания СМИ к инфоповоду и как мотивационный шаг для сотрудников. Однако насколько эти цифры реалистичны – вопрос. Модельный ряд не позволит конкурировать полноценно в сегменте бюджетного класса.

Ценник на автомобили всех марок поднялся за последние несколько лет. Однако стоимость моделей Ravon выросла значительнее в сравнении с LADA и Datsun, что затруднит конкуренцию в ценовой политике. Конкурировать Ravon R2 придется с Datsun mi-DO и хэтчбеком LADA Granta, Ravon Nexia R3 – с Datsun on-DO, седанами LADA Granta и Vesta, Ravon R4 – с LADA Vesta. К тому же Ravon имеет определенный имидж, который было бы полезно подкорректировать: большинство покупателей считают, что это «китайская» марка и отношение к ней соответствующее. Но это, конечно, не так: автомобили Ravon выпускаются на мощностях завода GM в Узбекистане и являются аналогами моделей Chevrolet Spark, Aveo и Cobalt. Для российского покупателя очень важно иметь статус покупки – и LADA по отношению к Ravon его имеет. Технические характеристики автомобилей Ravon также уступают LADA и Datsun: объем двигателя, клиренс, возможность дооснащения автомобиля, экономичность.

Что касается перспектив локализации производства Ravon в России, плюс сборки на территории страны – это, конечно, логистика. Автомобили будут быстрее поставлять дилерским центрам и конечным покупателям. Однако на объем и ценник это не повлияет.