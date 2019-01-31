Вопрос эксперту: «Что будет с ценами на автомобили в 2019 году?»

Несмотря на то, что в свете повышения НДС цены на новые автомобили стали поэтапно расти еще с прошлой осени, начало 2019 года ознаменовалось традиционной корректировкой прайс-листов в среднем на 5%. При этом участники авторынка предупреждают, что это далеко не последнее удорожание в наступившем году, и оно будет продолжаться даже в условиях падения спроса. Почему автомобили не перестают дорожать и насколько могут вырасти цены в 2019 году? С этим вопросом мы обратились к дилерам различных автомобильных марок.

Александр Шапринский, директор бренда LADA в ГК «Прагматика»:

- Касательно автомобилей LADA нужно сказать, что подобные повышения цен проводятся производителем в январе на ежегодной основе. Повышение ставки НДС в начале 2019 года, конечно, тоже оказало свое влияние, но первопричиной его назвать сложно.

Корректировка цен не должна сказаться на рыночных позициях LADA, так как ее провели практически все производители в массовом сегменте. Традиционно АВТОВАЗ объявляет специальные условия на автомобили предыдущего года выпуска. Так, автомобили 2018 года сегодня можно приобрести по прошлогодним ценам.

Согласно нашим прогнозам, рост цен по итогам 2019 года в целом может составить от 10 до 12%. На это повлияют несколько факторов: как увеличение НДС, так и регулярный рост цен, который происходит в начале и в середине года – это, в свою очередь, связано с увеличением стоимости комплектующих.

Конечно, не исключено, что в этом году повышение цен будет происходить по сценарию, отличному от предыдущих периодов. В этом плане на действия производителей может повлиять замедление темпов роста продаж.

Александр Тетерлев, заместитель начальника отдела администрирования продаж ГК «Бизнес Кар»:

- У многих автопроизводителей есть сезонное изменение цен. Как правило, одно из них происходит в период весна – лето, а второе – с переходом в новый календарный год. Данные изменения составляют в среднем 1 – 3% от предыдущей стоимости автомобиля. Нынешнее же повышение цен на переходе в 2019 год учитывало не только сезонное изменение, но и повышение ставки НДС, что в сумме могло достигать 5%. Отличие данной цифры у разных автопроизводителей обусловлено тем, что некоторые из них перенесли сезонное удорожание на несколько месяцев, повысив цены в октябре – ноябре. Тем самым данная группа автопроизводителей сформировала более комфортные условия для приобретения их автомобилей для клиентов при переходе сделок с декабря 2018-го на январь 2019 года.



Повышение цен на автомобили в январе 2019 года глобально не изменило ситуацию на рынке среди конкурирующих моделей, так как, повторюсь, изменения были осуществлены в рамках 5% и по всем автопроизводителям. Таким образом, разница в изменениях цен у конкурирующих моделей варьируется в пределах 3%, что в разных ценовых группах массового сегмента неспособно основательно пошатнуть чьи-либо рыночные позиции. Несомненно, локально будут иметь место случаи выбора клиентом альтернативной модели, но это будет носить исключительно эпизодический характер.



Российский рынок новых автомобилей находится в довольно ощутимой зависимости от экономической ситуации в нашей стране. Однозначно, что рынок будет реагировать на большинство внешних и внутренних экономических факторов (санкции, курс, инфляция). Одни из них заставляют автопроизводителей повышать цены почти сразу – в рамках одного или двух месяцев, другие же оставляют на корректировку цен более длительный период. На мой взгляд, при более – менее стабильной ситуации в экономике в 2019 году повышение цен на автомобили Toyota и Lexus будет осуществляться в рамках сезонности и, ориентировочно, составит около 5% по итогу года без учета январского удорожания. Данный размер увеличения цен является нашим видением, как дилерского предприятия, и может отличаться от стратегии автопроизводителя.

Антон Солдунов, генеральный директор группы «Петровский Автоцентр»:

- На формирование стоимости автомобиля ставка НДС влияет не в первую очередь. Есть множество других факторов, таких как цена бензина, логистика, рост ставки рефинансирования. Этим и обусловлен более высокий, чем повышение НДС, рост цен на машины в наступившем году.

Если говорить про бренд Renault, то импортер марки в период обвала рубля старался сдерживать рост цен на автомобили. И сейчас при растущем рынке, стабилизировавшемся курсе и таких факторах как стоимость бензина, рост НДС и ставки рефинансирования, подорожание машин бренда было очевидно. Но динамика роста цен у Renault все равно остается более низкой, чем у некоторых других марок в масс-маркете.

При отсутствии сильных внешних факторов, следующего повышения цен следует ждать, когда у дилеров на складах останутся только машины, произведенные в 2019 году. Думаю, в масс-маркете это произойдет в начале второго квартала.



В целом по итогам 2019 года автомобили, по нашему прогнозу, подорожают в рамках темпов инфляции. Если, конечно, резко не изменятся внешние факторы. Бренды, которые верят в российский рынок, изначально проводят политику сдерживания цен. Лидеры российского рынка – это глобальные компании, и у них всегда какие-то рынки растут, а какие-то падают. В этом смысле приоритета российскому рынку, как правило, нет, так как он небольшой на фоне других. Здесь главное не получить большой минус, а на большой плюс все равно выйти очень сложно. Сейчас интереснее бороться за потребителя в США или Китае, где объем рынка каждой страны более 20 млн автомобилей в год, что и делают, например, Volkswagen, Toyota или Honda. В России у таких брендов стратегия в периоды кризисов направлена на сохранение силы бренда – «лучше сдерживать цены и проседать в деньгах, но не терять аудиторию, а через несколько лет на волне роста потери получится компенсировать».

Интересная стратегия у Renault. Россия для бренда – второй по значимости рынок после Франции, и к нам повышенное внимание из центрального офиса. В нашей стране корпорация стремится запускать интересные инновационные проекты, например, совершенно новая модель Renault Arkana, которая дебютирует именно в России, или онлайн шоу-рум.

Конечно, фактор волатильности курса рубля продолжает оказывать давление на отдельные модели автомобилей. В этих условиях огромную роль играют локализация производства и имеющиеся мощности, созданные в течение последних лет. В строительство новых заводов мало кто готов инвестировать. Поэтому свои позиции усиливают бренды с высокой локализацией, а также те модели, которые производятся на одной платформе (в частности, у альянсов Renault-Nissan-АВТОВАЗ, Volkswagen-Skoda, Hyundai-KIA). Такие бренды будут либо расти дальше, либо, если и падать, то менее значительно, чем другие игроки. Рост продаж также может произойти у брендов, которые в этом году выведут на рынок новые модели. Зачастую маркетинговая кампания по выводу нового автомобиля привлекает дополнительное внимание не только к нему, но и к другим моделям этой марки. Например, мы это видим по Renault Arkana, хотя серьезное продвижение модели еще даже не началось, или Renault Logan Stepway.

Алексей Гуляев, операционный директор компании «Авилон»:

- В январе рост цен на автомобили в среднем составил от 1% до 5%. Повышение стоимости вызвано в первую очередь изменением ставок НДС, а также ежегодной индексацией цен на авто. Отмечу, что в связи с тем, что все автопроизводители скорректировали прайс-листы в 2019 году, в массовом сегменте позиции таких брендов как Volkswagen, Ford и Hyundai сильно не поменялись. Ключевым моментом будет являться то, как производители будут поддерживать спрос на своих лидеров продаж. К примеру, в марке Volkswagen – это модели Tiguan и Polo. Импортер Volkswagen несмотря на сильный рост цен за последние три месяца, подогревает интерес к своим моделям выпуском спецверсий. В таких автомобилях клиент получает оптимальное соотношение стоимости автомобиля и полученных опций. С каждым месяцем доля продаж таких автомобилей только растет. Да и самих спецсерий появляется все больше и больше. Для модели Tiguan доступно четыре версии: Sportline, City, OffRoad, Connect.

В 2019 году стоимость автомобилей может увеличиться от 4 до 10% по сравнению с прошлым годом. На рост цен окажут влияние такие факторы как увеличение ставки НДС до 20%, инфляция, волатильность национальной валюты, ежегодное обновление модельного года у производителей также приводит к росту стоимости авто. Опираясь на опыт прошлых лет, бренды будут корректировать цены постепенно, в несколько этапов, чтобы не отпугнуть покупателей. Те производители, для которых важна доля российского рынка, будут стараться сдерживать повышение цен для увеличения доли рынка за счет маркетинговых поддержек, кредитных программ и программ трейд-ин.

Алексей Гопкало, генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Фактор повышения ценообразования на сегодняшний день сохраняет спрос на покупку новых автомобилей на уровне предыдущего года. Изменение цен было максимально плавным, начиная с августа 2018-го, 4 – 5 шагами, без сильных скачков и стрессов, что способствовало сохранению клиентской лояльности и адаптации к новым условиям. Автопроизводители, в свою очередь, старались максимально уравновесить повышение розничных цен вводом новых акций и финансовых поддержек, что дало эффект сохранения спроса и даже его роста.

Если говорить про реакцию ценообразования на повышение ставки НДС, то ее компенсация составит более 2% увеличения стоимости автомобиля, так как стоит учитывать увеличение стоимости сопутствующих к продаже продукта услуг, например стоимость логистики и страхования. Нельзя не учитывать фактор компенсации годовой инфляции при обновлении прайс-листов на стыке перехода года.



Что касается возможных изменений позиций в массовом сегменте, связанных с новыми ценами на автомобили, то они вряд ли произойдут, так как ценовой паритет на данный момент остается без изменений, все игроки изменили цены. Внутри конкурентной среды перераспределение спроса в основном будет естественным, в пользу свежих новинок рынка, как например, это произошло с моделью Skoda Kodiaq. В целом 2019 год, скорее всего, будет стабильным и в сфере ценообразования, и как следствие, в клиентской активности, сохранив объем продаж на уровне 2018 года с небольшим приростом во второй половине года.

Большинство автопроизводителей крайне осторожно относится к сохранению своей доли рынка, у некоторых в планах ее наращивать. Ввиду регулярного падения реальных доходов населения и росту его закредитованности, можно с уверенностью констатировать, что существенное увеличение цен сильно затормозит продажи новых автомобилей. Таким образом, можно спрогнозировать, что всплеск роста цен в первом квартале компенсируется небольшим падением в течение второго и третьего, а по итогам года сохранится как раз на отметке инфляционного уровня.

С высокой степенью вероятности окончательные корректировки ценообразования, связанные с переходом года, закончатся в феврале месяце. Все последующие изменения можно прогнозировать на время стабилизации рынка или на конец второго квартала. На это может повлиять множество факторов, в том числе ослабление курса рубля из-за вступления в силу нового пакета санкций США. При этом значительный рост цен будет наблюдаться у автопроизводителей, не имеющих сборочных конвейеров на территории России. Соответственно те игроки, кто уверенно наращивает локализацию и тем более подписал (или находится в стадии подписания) специнвестконтракт с Минпромторгом России, будут твердо держать позиции.

Юлия Овчинникова, директор по маркетингу компании «Рольф»:

- Пересмотр цен на весь модельный ряд в январе происходит каждый год. В целом цены поднялись достаточно равномерно – как в массовом сегменте, так и в премиум-классе, поэтому говорить о существенном изменении в расстановке сил на авторынке не приходится. В 2019 году дополнительным фактором – но не единственным! – стало повышение НДС. В последние месяцы 2018 года динамика авторынка существенно замедлилась, а первое полугодие 2019 года на авторынке, по нашим прогнозам, может завершиться с отрицательным результатом, поэтому говорить о стабилизации рынка преждевременно. Факторами, поддерживающими спрос на автомобили, остаются ожидания дальнейшего роста цен у наших клиентов, а также необходимость обновления старого автопарка.

Хотя в начале года по авторынку прокатилась волна корректировки прайс-листов, цены по-прежнему будут сохранять тенденцию к дальнейшему постепенному росту. Инфляция и возможные колебания курса рубля – веские, хотя и не единственные причины для пересмотра цен. Возможно, в случае снижения авторынка правительство решится на возобновление мер стимулирования спроса для отдельных сегментов авторынка. Новые требования к локализации автомобилей, производимых в России, и происходящая на этом фоне оптимизация производственных мощностей у ряда автомобильных брендов также может найти отражение в динамике цен в отдельных сегментах авторынка.