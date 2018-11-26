Вопрос эксперту: «Каршеринг – подспорье или угроза для авторитейла?»

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Каршеринг, набирающий популярность в крупных российских городах, занимает все большую долю в корпоративных продажах автодилеров. Вместе с тем, согласно исследованиям, более трети пользователей прокатных автомобилей готовы отказаться от личного транспорта. Насколько каршеринг представляет угрозу для авторитейла, теряющего таким образом потенциальных покупателей новых машин? Этот вопрос мы задали как самим каршеринговым операторам, так и непосредственно автодилерам...

Екатерина Макарова, сооснователь каршеринга BelkaCar: - В данный момент автомобилисты используют каршеринг как один из видов транспорта, но постепенно будет идти процесс вымывания личных машин, т.к. с увеличением парка каршеринга доступность автомобилей будет повсеместна. Один каршеринговый автомобиль заменяет в среднем от 8 до 15 личных авто. Почти две трети клиентов BelkaCar имеют личный автомобиль. Как правило, такие пользователи берут каршеринг для ежедневных поездок в центр Москвы. Это может быть как работа, так и учеба. Собственный транспорт обходится дорого из-за высокой стоимости парковки, люди не хотят переплачивать. Отказаться от личного автомобиля они смогут, когда география поездок будет полностью замыкаться на центре города. Каршеринг обходится дешевле личного автомобиля, если пользователь не проезжает ежегодно свыше 15 тыс. км. В случае с такси все еще проще подсчитать – поездка на каршеринге обходится примерно в 2 раза дешевле. Главная задача, которую необходимо решить, – проблема первой мили, то есть то, как пользователь будет добираться до каршерингового автомобиля. Отчасти ее решает большой автопарк оператора. Каршеринг востребован в Москве и Подмосковье за счет более низкого чека в сравнении с такси и возможностью экономить на парковке. В целом Россия обладает значительным потенциалом для развития каршеринга за счет высокой плотности населения и доли городских жителей, а также достаточно высоких цен на автомобили.

Вагиф Бикулов, операционный директор дивизиона компании «Авилон»: - Каршеринг – это не угроза, а новая реальность. Пока, правда, это тенденция крупных городов с напряженной транспортной ситуацией, хорошим доходом населения и слаборазвитым общественным транспортом. Поэтому говорить сегодня о существенной доле каршеринга в структуре авторынка преждевременно. Но несомненно, что в случае сохранения тенденций уже через 10 лет каршеринг существенно изменит ландшафт продаж автомобилей. Это флитовые сделки, где выбор автомобиля и особенности заключения сделок предъявляют иные требования к дилерам, чем розничные клиенты. С развитием автопилота и электрокаров развитие каршеринга еще больше изменит рынок не только розничных продаж автомобилей, но и услуг такси, перевозок грузов, а значит, всю экономику могут ждать существенные изменения, которые возможно будут регулироваться государством, чтобы избежать потрясений.

Юлия Овчинникова, директор по маркетингу компании «Рольф»: - Каршеринг хорошо подходит для эпизодических поездок, но едва ли сможет заменить нашим клиентам личный автомобиль, который используется ежедневно. Рынок каршеринга продолжает активно развиваться, но, на наш взгляд, каршеринг следует считать не альтернативой личному транспорту, а конкурентом такси. Для автовладельцев распространение каршеринга – это не мотив для отказа от личного транспорта, а лишь удобное дополнение транспортной инфраструктуры города. Мало кто готов пользоваться каршерингом на ежедневной основе и рассматривает его как полную замену личному автомобилю, поскольку это будет не только менее удобно, но и дороже. Кроме того, для российского потребителя важна статусная составляющая – владение личным автомобилем, причем определенного уровня, соответствующего социальному положению. В то же время для «Рольфа» операторы каршеринга – корпоративные клиенты. Мы активно сотрудничаем с операторами каршеринга, многие из них покупают автомобили в «Рольфе». А поскольку автомобили в каршеринге эксплуатируются интенсивно и не очень бережно, то они требуют более частого обслуживания, а автопарки каршеринговых компаний требуют частого обновления. С точки зрения удобства пользования каршеринг может быть востребованным у клиентов в регионах только при условии большой концентрации автомобилей и их сравнительно равномерного распространения по территории города. Соответственно, для выхода в новый регион операторам каршеринга требуются значительные инвестиции. Поэтому потенциально операторы каршеринга могут выйти в города-миллионники со значительной плотностью населения и высоким уровнем жизни.