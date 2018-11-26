Вопрос эксперту: «Каршеринг – подспорье или угроза для авторитейла?»

Каршеринг, набирающий популярность в крупных российских городах, занимает все большую долю в корпоративных продажах автодилеров. Вместе с тем, согласно исследованиям, более трети пользователей прокатных автомобилей готовы отказаться от личного транспорта. Насколько каршеринг представляет угрозу для авторитейла, теряющего таким образом потенциальных покупателей новых машин? Этот вопрос мы задали как самим каршеринговым операторам, так и непосредственно автодилерам...
Екатерина Макарова, сооснователь каршеринга BelkaCar:
- В данный момент автомобилисты используют каршеринг как один из видов транспорта, но постепенно будет идти процесс вымывания личных машин, т.к. с увеличением парка каршеринга доступность автомобилей будет повсеместна. Один каршеринговый автомобиль заменяет в среднем от 8 до 15 личных авто.
Почти две трети клиентов BelkaCar имеют личный автомобиль. Как правило, такие пользователи берут каршеринг для ежедневных поездок в центр Москвы. Это может быть как работа, так и учеба. Собственный транспорт обходится дорого из-за высокой стоимости парковки, люди не хотят переплачивать. Отказаться от личного автомобиля они смогут, когда география поездок будет полностью замыкаться на центре города.
Каршеринг обходится дешевле личного автомобиля, если пользователь не проезжает ежегодно свыше 15 тыс. км. В случае с такси все еще проще подсчитать – поездка на каршеринге обходится примерно в 2 раза дешевле. Главная задача, которую необходимо решить, – проблема первой мили, то есть то, как пользователь будет добираться до каршерингового автомобиля. Отчасти ее решает большой автопарк оператора.
Каршеринг востребован в Москве и Подмосковье за счет более низкого чека в сравнении с такси и возможностью экономить на парковке. В целом Россия обладает значительным потенциалом для развития каршеринга за счет высокой плотности населения и доли городских жителей, а также достаточно высоких цен на автомобили.
Вагиф Бикулов, операционный директор дивизиона компании «Авилон»:
- Каршеринг – это не угроза, а новая реальность. Пока, правда, это тенденция крупных городов с напряженной транспортной ситуацией, хорошим доходом населения и слаборазвитым общественным транспортом. Поэтому говорить сегодня о существенной доле каршеринга в структуре авторынка преждевременно. Но несомненно, что в случае сохранения тенденций уже через 10 лет каршеринг существенно изменит ландшафт продаж автомобилей. Это флитовые сделки, где выбор автомобиля и особенности заключения сделок предъявляют иные требования к дилерам, чем розничные клиенты. С развитием автопилота и электрокаров развитие каршеринга еще больше изменит рынок не только розничных продаж автомобилей, но и услуг такси, перевозок грузов, а значит, всю экономику могут ждать существенные изменения, которые возможно будут регулироваться государством, чтобы избежать потрясений.
Юлия Овчинникова, директор по маркетингу компании «Рольф»:
- Каршеринг хорошо подходит для эпизодических поездок, но едва ли сможет заменить нашим клиентам личный автомобиль, который используется ежедневно. Рынок каршеринга продолжает активно развиваться, но, на наш взгляд, каршеринг следует считать не альтернативой личному транспорту, а конкурентом такси. Для автовладельцев распространение каршеринга – это не мотив для отказа от личного транспорта, а лишь удобное дополнение транспортной инфраструктуры города. Мало кто готов пользоваться каршерингом на ежедневной основе и рассматривает его как полную замену личному автомобилю, поскольку это будет не только менее удобно, но и дороже. Кроме того, для российского потребителя важна статусная составляющая – владение личным автомобилем, причем определенного уровня, соответствующего социальному положению.
В то же время для «Рольфа» операторы каршеринга – корпоративные клиенты. Мы активно сотрудничаем с операторами каршеринга, многие из них покупают автомобили в «Рольфе». А поскольку автомобили в каршеринге эксплуатируются интенсивно и не очень бережно, то они требуют более частого обслуживания, а автопарки каршеринговых компаний требуют частого обновления.
С точки зрения удобства пользования каршеринг может быть востребованным у клиентов в регионах только при условии большой концентрации автомобилей и их сравнительно равномерного распространения по территории города. Соответственно, для выхода в новый регион операторам каршеринга требуются значительные инвестиции. Поэтому потенциально операторы каршеринга могут выйти в города-миллионники со значительной плотностью населения и высоким уровнем жизни.
Дмитрий Константинов, генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Столица»:
- Тенденция роста популярности краткосрочного автопроката ведет к снижению спроса на личные автомобили, что, в свою очередь, приведет к снижению объемов розничных продаж новых машин. Автодилеры должны учитывать это в своей стратегии развития на ближайшие годы и ориентироваться на расширение корпоративных продаж. Сейчас угрозы продажам нет – потребители не воспринимают услугу каршеринга как равноценную замену личному транспортному средству.
Если сравнить денежные показатели проката и покупки авто, то цена будет примерно одинакова. Однако, арендуя автомобиль не нужно беспокоиться о его техническом состоянии: замене масла, тормозных колодок, исправности оборудования, беречь подвеску. С другой стороны, клиент несет ответственность за пользование автомобилем, возмещает материальный ущерб в случае повреждения, а также убыток оператору за время простоя в ремонте.
Сейчас услуга краткосрочной аренды авто в Москве стала популярнее в три раза, однако она также представлена в других крупных городах страны – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Краснодаре – и в курортных городах во время отпускного сезона – Кавказских Минеральных Водах, Адлере, Сочи, Севастополе и других. Популярность каршеринга обусловлена, прежде всего, возможностью арендовать авто всего на несколько часов и оплатить согласно времени проката, почасово. Получить данную услугу можно в любое время суток, что тоже поднимает ее рейтинг, а если учесть, что в большом городе авто расставлены на платных стоянках по всей территории населенного пункта, есть возможность взять транспорт в аренду еще и в шаговой доступности.
Перед городами стоит конкретная задача: сократить количество личного транспорта на дорогах, иначе крупные города просто застрянут в одной большой пробке. При этом один каршеринговый автомобиль заменяет семь личных, по причине того, что чаще находится в движении, чем стоит на парковке. Наиболее перспективными городами для развития каршеринга являются Казань, Красноярск, Хабаровск, Новосибирск, т.к. считаются одними из самых динамично развивающихся городов России. Сравнивать Москву и остальную Россию, впрочем, не совсем правильно. Дело в том, что услуги каршеринга во всех городах стоят одинаково, а вот зарплаты и доходы у жителей столицы значительно выше, чем у провинциалов. Поэтому жителям регионов дешевле пользоваться такси, нежели взять автомобиль в аренду.