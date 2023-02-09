Выгодные страховые продукты для автосалонов и владельцев авто

В 2022 мир изменился и это не могло не сказаться на рынке авто – цены на автомобили стали расти, поставки запасных частей сократились и всё это наряду со снижением покупательской способности. В 2023 году, как прогнозируют эксперты, эта тенденция сохранится. Перед клиентами и автосалонами (официальные дилеры и салоны, специализирующиеся на продаже машин с пробегом) встают новые вопросы. Для первых – обеспечить себе финансовую безопасность, для вторых – сохранить и преумножить бизнес.

Еще в 2021 году успешно продавались и транспортные средства, и страховые продукты, покупатели планировали следующую покупку, имея доступ к недорогим автокредитам и страховым продуктам. Страховые продукты полностью оправдывали свое назначение и натуральное возмещение устраивало все стороны. Сегодня авторынок по инерции продолжает предлагать клиентам те же страховые продукты, но помогают ли они сейчас самим клиентам? Будут ли помогать и дальше? Или нанесут ущерб как продавцу, так и покупателю.

«Тенденция продавать клиентам страховые продукты с натуральным возмещением сохранилась, но сегодня такие продукты далеко не всегда защищают. Торговые отношения усложнились, необходимые для ремонта автомобилей запчасти не поставляются или идут с большими задержками по времени, а обеспечить ремонтный фонд для автомобилей «параллельного импорта» сможет далеко не каждый. Вопрос - «как клиент получит ожидаемый сервис?» стоит очень остро и несет репутационные риски всем, кто не найдет на него ответа», – отмечает заместитель генерального директора по продажам АО «Д2 Страхование» Ольга Васильева.

Как показывают исследования, в период падения реальных доходов населения, добросовестные покупатели прежде всего думают о своей финансовой безопасности. Как погасить ранее взятый кредит, как сохранить функциональность приобретенного имущества (машина - едет, телефон – звонит, квартира не изъята за неуплату по кредиту). Покупатели становятся гораздо более терпимыми - идет рост продаж б/у техники, автомобилей с пробегом, товаров и техники «с рук», общий акцент на распродажи и товары со скидками. Доля потребления товаров, соответствующих среднему классу, сокращается.

В таких реалиях, важно не продать клиенту дорогой продукт с не гарантированным качеством, а дать ему выбрать тот, который подходит под его финансовые возможности и покроет наиболее критичные риски, влекущие потерю функциональности автомобиля. Один из таких продуктов, на который стоит обратить внимание – КАСКО угон/тотал. Эта версия КАСКО в полной мере позволит защитить клиента от критических ситуаций – хищения или уничтожения автомобиля.

Первый страховой случай, который покрывает КАСКО угон/тотал – это хищение транспортного средства без документов и ключей. Второй страховой случай программы – полная гибель авто в результате ДТП.

Такой продукт позволяет застраховать автомобиль на срок до 5 лет на случай тотальных рисков по приемлемой цене, а выплата осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения страховщиком полного пакета документов.

Выбирая такой продукт, важно обратить внимание на три ключевых момента: как устанавливается страховая сумма, автомобиль какого срока эксплуатации принимается на страхование и размер повышающих коэффициентов в зависимости от этого срока.

КАСКО угон/тотал от АО «Д2 Страхование» подходит и для новых, и для подержанных авто. Распространяется на автомобили (массой не более 3,5 тонн) отечественного производства со сроком эксплуатации до 15 лет и иностранного производства со сроком эксплуатации до 20 лет.

Это не секрет, что отдельные страховые компании предлагают повышенное вознаграждение за «пакетный» продукт КАСКО угон/тотал, где клиент не может выбрать сам страховую сумму и часто переплачивает. Практика показывает, что в рублях средний размер комиссионного вознаграждения тех, кто продает «честные» продукты и тех, кто продает продукты с такими «уловками» - сопоставим. Отсюда вопрос – для чего?

АО «Д2 Страхование» видит своей задачей - формирование прозрачных и выгодных условий как для клиентов, так и для Автосалонов.

В наших продуктах клиент может сам выбрать страховую сумму (никто не знает, сколько его авто будет стоить через 6 месяцев), нет повышающих коэффициентов в зависимости от срока эксплуатации, а при страховании на срок более года, клиент получит скидку. Эти правила справедливы для всех (физических и юридических лиц).

Для Партнеров АО «Д2 Страхование» так же максимально прозрачно и выгодно. Мы готовы предоставить право нашим Партнерам самим определять итоговую цену продажи наших услуг. Ведь часто вопрос не в том, хочет купить клиент КАСКО или нет, а в его возможностях. Партнер сам определяет, что для него лучше: продать дешевле, но каждому или реже, но по полной цене.

Стоит отметить, что часто при продаже автомобилей клиентам одновременно предоставляют скидки на сам автомобиль и продают КАСКО. Это дает возможность клиенту в течение 14 дней отказаться от КАСКО и вернуть деньги, сохранив при этом скидку на автомобиль. Автосалон узнает, что Клиент отказался от КАСКО, только когда не получит комиссионного вознаграждения. В коллективной схеме такое невозможно. клиент, при желании расторгнуть договор КАСКО и вернуть деньги, будет обращаться в Автосалон. При обращении напрямую в страховую компанию, клиент будет исключен из программы страхования и возврат денежных средств страховая компания осуществит Автосалону, а не клиенту.

«Мы поддерживаем партнерские отношения, учитываем запросы бизнеса и находимся в диалоге. Сейчас важно предлагать реально выполнимые условия. КАСКО угон/тотал в коллективной схеме – это уверенность в безопасности, закрытие критичных рисков для потребителя, гарантированное доверие клиента и развитие бизнеса для наших Партнеров», – отмечает Ольга Васильева.

Задача страховой компании – предоставлять понятный страховой продукт по адекватной цене. Современная продуктовая линейка должна быть в равной степени выгодна как Автосалонам, так и покупателям транспортных средств, а сотрудничество должно быть понятным, честным и выгодным.

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