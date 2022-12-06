Авто.ру и CM.Expert выпустили обновление Умных тактик – автоматические стратегии управления ценой

Бизнес-сервис для расчета оптимальной стоимости машины с пробегом «Умная тактика» от Авто.ру и CM.Expert получил обновление. Теперь дилеры могут выбирать стратегии управления ценой автомобилей, уже настроенные под достижение конкретных целей бизнеса.

Теперь «Умная тактика» не просто предлагает оптимальную цену конкретного автомобиля с учетом его характеристик и ситуации на рынке, но и учитывает приоритет продавца: скорость продажи и маржинальность сделки.

Если дилеру необходимо ускорить оборачиваемость склада, он может выбрать стратегию «Быстрая». Сервис автоматически предложит установить максимально высокий уровень цен, при котором скорость продажи будет максимальной.

Для продаж с максимальной прибылью в «Умной тактике» добавлена стратегия «Маржинальная». При ее активации система рекомендует установить цену, которая гарантирует самую высокую маржу с кузова конкретного автомобиля. Прогнозные сроки продажи при этом, соответственно, вырастут.

«Оптимальная» стратегия предлагает уровень цены, который обеспечит баланс между сроками продажи и маржинальностью.

Сервис «Умная Тактика» запущен в августе 2022 года. В основе сервиса модель искусственного интеллекта, обученная на данных об 1 млн сделок клиентов CM.Expert, сервисов-партнеров и Авто.ру. Система учитывает более 840 параметров — например, пробег, мощность двигателя, цвет кузова, регион, данные о прошлых продажах дилера.