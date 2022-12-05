Авто.ру запустил ежегодное голосование за лучшую новинку

С начала декабря россияне могут проголосовать за лучшую автомобильную премьеру года.
Авто.ру запускает ежегодную всероссийскую онлайн-премию «Новинка года»: пользователи сервиса по всей стране будут выбирать самую впечатляющую, яркую и желанную машину года. В этот раз организаторы учли изменившийся рынок новых авто, поэтому «кандидаты» — иномарки, ввезенные по параллельному импорту. Голосование продлится до 15 января 2023 года.
«Несмотря на изменения на рынке, интерес автолюбителей к машинам не снизился. Пользователи Авто.ру продолжают выбирать новые и подержанные машины, следят за новостями из автомобильного мира, изучают обзоры новинок и технологических решений производителей. Поэтому мы рады в очередной раз запустить голосование — и пусть победит лучший!», — прокомментировал Александр Мирошкин, исполнительный продюсер премии «Новинка года», редактор Журнала Авто.ру.
В список автомобилей-номинантов вошли 11 «новинок»: Range Rover, Hyundai Staria, Hyundai Ioniq 5, Mitsubishi Outlander, BMW iX, Nissan Pathfinder, Lexus LX, Kia Sportage, Mercedes-Benz EQS, Voyah Free и Voyah Dreamer. Каждому из них есть чем удивить автолюбителя: например, Mercedes-Benz EQS «умными» сидениями и подруливающими задними колесами, Voyah Dreamer просторным, продуманным салоном и ароматизатором от Chanel, BMW iX настоящим углепластиком в конструкции и подогревом крышки перчаточного ящика. Все эти автомобили доступны к покупке на Авто.ру.
Пользователи смогут выбрать самый-самый автомобиль в трех номинациях: главная «Параллельная новинка года», «Электрическая новинка года» и «Вседорожная новинка года». Поддержать своего претендента на победу очень просто: оставить голос на странице голосования Авто.ру.
Свой выбор сделают и автомобильные блогеры и журналисты — Авто.ру подведет итоги накануне Нового года. А вот победителей каждой из номинаций вся страна узнает после 15 января 2023 года.
Впервые народное голосование за лучшую новинку года проводили в 2020 году — тогда выбирали из шестнадцати машин, победителем стал Land Rover Defender. В 2021 году в народном голосовании Авто.ру приняли участие более 105 тысяч человек. На победу претендовали двадцать пять машин, выиграл автомобиль Toyota Land Cruiser 300.
Фото: Авто.ру