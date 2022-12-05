Авто.ру запустил ежегодное голосование за лучшую новинку

С начала декабря россияне могут проголосовать за лучшую автомобильную премьеру года.

Авто.ру запускает ежегодную всероссийскую онлайн-премию «Новинка года»: пользователи сервиса по всей стране будут выбирать самую впечатляющую, яркую и желанную машину года. В этот раз организаторы учли изменившийся рынок новых авто, поэтому «кандидаты» — иномарки, ввезенные по параллельному импорту. Голосование продлится до 15 января 2023 года.

«Несмотря на изменения на рынке, интерес автолюбителей к машинам не снизился. Пользователи Авто.ру продолжают выбирать новые и подержанные машины, следят за новостями из автомобильного мира, изучают обзоры новинок и технологических решений производителей. Поэтому мы рады в очередной раз запустить голосование — и пусть победит лучший!», — прокомментировал Александр Мирошкин, исполнительный продюсер премии «Новинка года», редактор Журнала Авто.ру.

В список автомобилей-номинантов вошли 11 «новинок»: Range Rover, Hyundai Staria, Hyundai Ioniq 5, Mitsubishi Outlander, BMW iX, Nissan Pathfinder, Lexus LX, Kia Sportage, Mercedes-Benz EQS, Voyah Free и Voyah Dreamer. Каждому из них есть чем удивить автолюбителя: например, Mercedes-Benz EQS «умными» сидениями и подруливающими задними колесами, Voyah Dreamer просторным, продуманным салоном и ароматизатором от Chanel, BMW iX настоящим углепластиком в конструкции и подогревом крышки перчаточного ящика. Все эти автомобили доступны к покупке на Авто.ру.