Авито Авто запускает новый сервис «одного окна» для автомобильных дилеров – АВТОХАБ

Команды Авито Авто, «Макспостер» и «Хараба» создали уникальный объединенный сервис для автодилеров АВТОХАБ, который позволит в формате «одного окна» управлять ключевыми процессами дилерского центра: автоматизировать работу, принимать оперативные решения и увеличивать прибыль. Сервис интегрирован с продуктами Авито Авто для дилеров.
Новый сервис «одного окна» АВТОХАБ позволит дилерам быстро находить автомобили для пополнения склада, выкупать по выгодной цене и продавать с максимальной маржинальностью. С АВТОХАБОМ дилеры откроют новые возможности бизнеса, автоматизируя процессы, обучая сотрудников и принимая оперативные решения на основе данных. Автомобильные дилеры получают эксклюзивный доступ к инновационным продуктам и ресурсам платформы, расширяющими возможности бизнеса.
Цель нового сервиса АВТОХАБ – создать единое решение для ключевых бизнес-процессов автодилера, разработанное на базе глубокого понимания локальной специфики автобизнеса. АВТОХАБ дает надежную опору для принятия решений и развития бизнеса в любых условиях.
Комментирует Вадим Иванов, директор направления Автомобили в Авито Авто:
- Авито – не просто сайт, где можно продать или купить автомобиль. Авито – это настоящая платформа и активный участник современного российского автомобильного рынка. Основной миссией бизнеса всегда было соединение продавцов и покупателей. Поэтому Авито Авто развивает инновационные продукты как для покупателей, так и для продавцов, чтобы выводить цифровизацию авторынка на новый уровень. АВТОХАБ – это принципиально новое для российского автомобильного рынка решение, которое позволит автомобильным дилерам эффективно управлять ключевыми бизнес-процессами в одном кабинете.
Что изменилось?
Новый сервис объединяет все преимущества продуктов «Макспостер» и «Хараба», которыми раньше пользовались дилеры. Кроме того, благодаря интеграции с решениями Авито Авто для дилеров, пользователи объединенного сервиса получают ряд новых возможностей.
Какие возможности сервис АВТОХАБ предоставляет автодилерам?
Для эффективного выкупа авто:
- быстрый поиск по основным классифайдам (на основе технологий «Харабы»);
- поиск автомобилей по фильтрам отчетов Автотеки (предпроверка в ленте поиска);
- эксклюзивный доступ к самым новым объявлениям о продаже авто через Авито Аукцион до появления на классифайде
- мобильное приложение для упрощения осмотра и оценки автомобилей с пробегом.
Для повышения эффективности продаж:
- возможность ускоренной коммуникации с техподдержкой Авито Авто;
- кастомные автостратегии для постинга и продвижения;
- инструменты для прогнозирования цены продажи с использованием Авито Оценки (будет доступна скоро);
- аудит входящих звонков.
Для мониторинга ситуации в индустрии:
- отчеты по рынку и конкурентам.
Для работы с персоналом:
- обучение байеров и руководителей направления выкупа;
- обучение руководителей отделов продаж;
- проектный консалтинг.
Как выглядит новый сервис?
Объединенный сервис от «Макспостер» и «Харабы» получил обновленный дизайн, его интерфейс стал более легким и современным. Новый дизайн уже можно увидеть на самых посещаемых страницах.
Больше информации о новом сервисе АВТОХАБ вы найдете на специальном лендинге:
https://promo.maxposter.ru/blog/avtohub-novie-vozmozhnosti-dlay-professionalov-rinka
Фото: Авито Авто