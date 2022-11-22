Авито Авто запускает новый сервис «одного окна» для автомобильных дилеров – АВТОХАБ

Команды Авито Авто, «Макспостер» и «Хараба» создали уникальный объединенный сервис для автодилеров АВТОХАБ, который позволит в формате «одного окна» управлять ключевыми процессами дилерского центра: автоматизировать работу, принимать оперативные решения и увеличивать прибыль. Сервис интегрирован с продуктами Авито Авто для дилеров.

Новый сервис «одного окна» АВТОХАБ позволит дилерам быстро находить автомобили для пополнения склада, выкупать по выгодной цене и продавать с максимальной маржинальностью. С АВТОХАБОМ дилеры откроют новые возможности бизнеса, автоматизируя процессы, обучая сотрудников и принимая оперативные решения на основе данных. Автомобильные дилеры получают эксклюзивный доступ к инновационным продуктам и ресурсам платформы, расширяющими возможности бизнеса.

Цель нового сервиса АВТОХАБ – создать единое решение для ключевых бизнес-процессов автодилера, разработанное на базе глубокого понимания локальной специфики автобизнеса. АВТОХАБ дает надежную опору для принятия решений и развития бизнеса в любых условиях.

Комментирует Вадим Иванов, директор направления Автомобили в Авито Авто:

- Авито – не просто сайт, где можно продать или купить автомобиль. Авито – это настоящая платформа и активный участник современного российского автомобильного рынка. Основной миссией бизнеса всегда было соединение продавцов и покупателей. Поэтому Авито Авто развивает инновационные продукты как для покупателей, так и для продавцов, чтобы выводить цифровизацию авторынка на новый уровень. АВТОХАБ – это принципиально новое для российского автомобильного рынка решение, которое позволит автомобильным дилерам эффективно управлять ключевыми бизнес-процессами в одном кабинете.

Что изменилось?

Новый сервис объединяет все преимущества продуктов «Макспостер» и «Хараба», которыми раньше пользовались дилеры. Кроме того, благодаря интеграции с решениями Авито Авто для дилеров, пользователи объединенного сервиса получают ряд новых возможностей.

Какие возможности сервис АВТОХАБ предоставляет автодилерам?

Для эффективного выкупа авто:

- быстрый поиск по основным классифайдам (на основе технологий «Харабы»);

- поиск автомобилей по фильтрам отчетов Автотеки (предпроверка в ленте поиска);

- эксклюзивный доступ к самым новым объявлениям о продаже авто через Авито Аукцион до появления на классифайде

- мобильное приложение для упрощения осмотра и оценки автомобилей с пробегом.

Для повышения эффективности продаж:

- возможность ускоренной коммуникации с техподдержкой Авито Авто;

- кастомные автостратегии для постинга и продвижения;

- инструменты для прогнозирования цены продажи с использованием Авито Оценки (будет доступна скоро);

- аудит входящих звонков.

Для мониторинга ситуации в индустрии:

- отчеты по рынку и конкурентам.

Для работы с персоналом:

- обучение байеров и руководителей направления выкупа;

- обучение руководителей отделов продаж;

- проектный консалтинг.

Как выглядит новый сервис?

Объединенный сервис от «Макспостер» и «Харабы» получил обновленный дизайн, его интерфейс стал более легким и современным. Новый дизайн уже можно увидеть на самых посещаемых страницах.