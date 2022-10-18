Новые электробус и троллейбус от холдинга «Синара – Транспортные машины» на выставке BW Expo с 29.11 по 01.12 в Москве

Электробус «Синара – 6253» (фото ниже), также полностью низкопольный, вмещает до 80 пассажиров и способен преодолевать расстояния до 250 км без подзарядки за счет 10 батарейных модулей емкостью в 312 кВтч, заряжающихся либо через «ночную зарядку» в парке, либо по системе «большого тока» за ультракороткий период времени на конечных остановках.

Полностью низкопольный троллейбус «Синара – 6254» (на верхнем фото) обладает увеличенным до 80 км автономных ходом и рассчитан на одновременную транспортировку 90 человек (37 из них смогут ехать сидя).

В этом году в экспозиционной программе международной выставки автобусной техники BW Expo 2022 впервые примет участие холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара). На стенде компании будут представлены новые собственные конструкторские разработки СТМ – троллейбус «Синара – 6254» и электробус «Синара – 6253».

Все транспортные средства производства СТМ отвечают требованиям комфортности и безопасности пассажиров.



Салоны электробуса и троллейбуса снабжены USB-слотами для подзарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной аппарелью и функцией книлинга для маломобильных групп населения, беспроводным доступом в Интернет по технологии Wi-Fi, дополнительным многоуровневым освещением, климатическими системами, анатомическими сиденьями с антивандальным покрытием, дверной системой «антизажим» и автоматическими системами пожаротушения.

Кроме того, дверные проемы как у троллейбуса, так и у электробуса расширены до 1400 мм, уровень потолка приподнят на 80 мм, а площадь остекления увеличена по сравнению с аналогами на 15%. Все это не только создает дополнительный эффект «простора» и «воздуха» внутри салона, но и придает семейству машин особый футуристический вид, отвечающий мировым трендам дизайна транспортных средств.

Троллейбусы и электробусы «Синара» – наиболее современный и экологически чистый вид транспорта для городов. Благодаря своей инновационной конструкции машины лишены всех источников загрязнений, что позволяет поддерживать экологический баланс мегаполисов, сведя к минимуму количество вредных выбросов в атмосферу.

Более подробно ознакомиться с этими моделями, детально изучить все технические характеристики, напрямую пообщаться с инженерами производителей вы сможете, посетив стенд СТМ на BW Expo 2022.

На выставке будут представлены ведущие компании-производители из России, Белоруссии, Китая, Турции, которые продемонстрируют новые модели городских, пригородных и туристических автобусов, микроавтобусов, а также оборудование для обслуживания и ремонта, запчасти и комплектующие.

Популярные модели, новинки и прототипы автобусной техники представят: Группа ГАЗ, КАМАЗ, Минский автомобильный завод, ПК Транспортные Системы, Группа Синара, HIGER, Yutong, Golden Dragon, King Long, Zhong Tong, China-Motor, Weichai.

Компоненты и агрегаты продемонстрируют Glaceco, Адор – Перспектива, Ламсистембрест, НИТавто , РД Групп, Завод Кондиционеров Август, Астрофизика-АМС, Камоцци Пневматика, Профит, Белробот, Hubner, а также другие производители и поставщики.

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