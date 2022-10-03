Авто.ру предлагает дилерам новую модель продаж автомобилей с пробегом

Авто.ру впервые в практике российских автомобильных классифайдов предложил автодилерам новую модель привлечения покупателей. В её основе – оплата не самих услуг по продвижению, а валидных звонков потенциальных покупателей, которые благодаря модели поступят дилеру. Стоимость звонка определяется по принципу аукциона, назначает её сам дилер. Объявления продавца, который предложил большую цену будут продвигаться активнее и, соответственно, приносить больше звонков.

Управлять стоимостью звонка можно в ручном и автоматическом режиме. Дилер может гибко настраивать рекламную кампанию: продвигать все автомобили со склада или только выбранные модели, собирать установленное количество звонков за день, оперативно запускать и останавливать продвижение. Сервис доступен в четырёх городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Челябинск.

Раньше единственным вариантом продвижения объявления на автомобильных классифайдах были оплата размещения по фиксированной стоимости и дополнительные услуги, например, возможность выделить на объявления в списке более ярким цветом. Подобные механики продвижения не всегда гарантируют поступление звонков – дилер мог потратить деньги на рекламную кампанию, но новых клиентов не привлечь.

«Мы предлагаем дилерам перейти от оплаты отдельных услуг к инвестиции в главный результат их работы – звонок заинтересованного покупателя. Продавец сам решает, сколько он готов заплатить за контакт, чтобы продать автомобиль быстрее. А вот задачу обеспечить звонки по объявлению мы берём на себя», – прокомментировал Павел Алёшин, генеральный директор Яндекс Вертикалей.

Если продавец не участвует в аукционе, то стоимость одного валидного звонка составит 1 рубль. Шаг аукциона для повышения ставки – 50 рублей. Максимальная стоимость звонка не ограничена. В зависимости от привлекательности объявления или степени интереса к нему, алгоритм рассчитает рекомендуемый размер ставки для каждого автомобиля; далее продавец может принять решение – согласиться с рекомендацией или установить свою стоимость звонка.

Помимо ручной регулировки стоимости звонков, Авто.ру предлагает также инструмент «Автостратегия» – автоматический режим управления ставкой за звонок. В этом случае продавец сначала указывает максимальный бюджет, который он готов выделить на продвижение автомобиля. Далее «Автостратегия» анализирует ставки от других дилеров по данной модели и подбирает максимально возможное место в продвижении за указанную сумму. Если тот же интерес к автомобилю можно получить по более низкой ставке (условия на рынке меняются постоянно), то «Автостратегия» снизит её, экономя деньги дилеру.