Yandex х Auto.ru Day!

Приглашаем 22 сентября присоединиться к ежегодной конференции Яндекс и Авто.ру.
Будем вместе разбираться в деталях и поговорим о самом важном:
✅ Как изменился авторынок
✅ Как ведут себя пользователи
✅ Почему пора отказаться от привычных шаблонов ведения бизнеса
✅ Какие инструменты автоматизации помогут сохранить продажи и прибыльность
Лучшие эксперты автобизнеса поделятся своим опытом в рамках компактной, но очень насыщенной программы.
Конференция будет полезна руководителям отделов маркетинга, продаж и выкупа, маркетологам и руководителям дилерских центров.
🔥 Выбирайте удобный для себя формат и регистрируйтесь! Программа - по ссылке.
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