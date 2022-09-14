Yandex х Auto.ru Day! | АВТОСТАТ

Yandex х Auto.ru Day!

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Yandex х Auto.ru Day!

Приглашаем 22 сентября присоединиться к ежегодной конференции Яндекс и Авто.ру.

Будем вместе разбираться в деталях и поговорим о самом важном:

✅ Как изменился авторынок
✅ Как ведут себя пользователи
✅ Почему пора отказаться от привычных шаблонов ведения бизнеса
✅ Какие инструменты автоматизации помогут сохранить продажи и прибыльность

Лучшие эксперты автобизнеса поделятся своим опытом в рамках компактной, но очень насыщенной программы.
Конференция будет полезна руководителям отделов маркетинга, продаж и выкупа, маркетологам и руководителям дилерских центров.

🔥 Выбирайте удобный для себя формат и регистрируйтесь! Программа - по ссылке.

Теги: авторынок россиимаркетингавтодилер года

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