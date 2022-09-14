Yandex х Auto.ru Day!

Приглашаем 22 сентября присоединиться к ежегодной конференции Яндекс и Авто.ру.



Будем вместе разбираться в деталях и поговорим о самом важном:



✅ Как изменился авторынок

✅ Как ведут себя пользователи

✅ Почему пора отказаться от привычных шаблонов ведения бизнеса

✅ Какие инструменты автоматизации помогут сохранить продажи и прибыльность



Лучшие эксперты автобизнеса поделятся своим опытом в рамках компактной, но очень насыщенной программы.

Конференция будет полезна руководителям отделов маркетинга, продаж и выкупа, маркетологам и руководителям дилерских центров.



🔥 Выбирайте удобный для себя формат и регистрируйтесь! Программа - по ссылке.