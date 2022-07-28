Подробный дайджест MIMS Automobility Moscow 2022!

До открытия выставки MIMS Automobility Moscow 2022 осталось менее месяца! Организаторы составили для вас дайджест с самой важной информацией о выставке, чтобы уже сейчас специалисты и руководители автомобильных компаний могли спланировать свое посещение.

Как найти участников?

В онлайн-каталоге на сайте выставки. Ищите будущих партнеров, используя фильтр по бренду, стране, предлагаемой продукции. В каталоге вы также можете узнать местоположение интересующих вас компаний, чтобы спланировать удобный график и провести максимум деловых встреч.

Чтобы встретиться с участниками выставки, зарегистрируйтесь и получите бесплатный билет по ссылке.