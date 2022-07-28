Подробный дайджест MIMS Automobility Moscow 2022! | АВТОСТАТ

Подробный дайджест MIMS Automobility Moscow 2022!

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Подробный дайджест MIMS Automobility Moscow 2022!

До открытия выставки MIMS Automobility Moscow 2022 осталось менее месяца! Организаторы составили для вас дайджест с самой важной информацией о выставке, чтобы уже сейчас специалисты и руководители автомобильных компаний могли спланировать свое посещение.

Как найти участников?

В онлайн-каталоге на сайте выставки. Ищите будущих партнеров, используя фильтр по бренду, стране, предлагаемой продукции. В каталоге вы также можете узнать местоположение интересующих вас компаний, чтобы спланировать удобный график и провести максимум деловых встреч.

Чтобы встретиться с участниками выставки, зарегистрируйтесь и получите бесплатный билет по ссылке.

Подробный дайджест MIMS Automobility Moscow 2022!

Зона инноваций

Премьера 2022 года - инновационный раздел Future Mobility Area!

Участники представят прототипы транспортных средств, технологии обслуживания зеленого транспорта, инновации в логистике и цепях поставок, новые средства городской мобильности и еще много всего интересного.

Среди участников и спикеров будут представлены следующие компании: Dunobil, Eleven, Konkordia, Next Electro, Группа ГАЗ, Evolute, EVM, Rewatt, SberAutoTech, Starline и другие!

При регистрации на выставку MIMS Automobility Moscow, вы также сможете посетить раздел Future Mobility!

Подробный дайджест MIMS Automobility Moscow 2022!

Где найти новые решения в кризис?

На протяжении 4-х дней работы выставки вы сможете принять участие в серии деловых мероприятий, задать вопрос ведущим специалистам автопрома, узнать о тенденциях рынка и найти рабочие решения для своего бизнеса!

Традиционно деловая программа выставки делится на 2 части:

Московский международный форум автомобилестроения IMAF.

Открытая конференц-площадка AGORA.

Чтобы посетить мероприятия деловой программы, зарегистрируйтесь заранее!

Подробный дайджест MIMS Automobility Moscow 2022!

Зарубежные поставщики

В этом году на площадке выставки будут работать 3 крупных национальных павильона! Ищите поставщиков из Китая, Турции и Ирана в онлайн-каталоге и планируйте свои встречи с будущими партнерами.

Начните подготовку к выставке прямо сейчас! Не забудьте получить бесплатный билет по промокоду MIMS22-6VIYY.

Переходите по ссылке

Источник: АВТОСТАТ
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