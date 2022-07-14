Из Минска в Минск. С иконой и надеждой

Грандиозное по масштабам и значимости мероприятие придумали, подготовили и провели белорусские и российские мотоциклисты, совместно с премией «Внедорожник года – 2022». Минувшей зимой был разработан маршрут, ведущий из столицы Беларуси в российскую глубинку, в Красноярский край, где тоже есть свой Минск, в котором живут потомки переселенцев-белорусов, 115 лет назад покинувших родину в поисках счастья.

10 июня из центра Минска, прямо от нулевого километра республики, стартовал автомотопробег «Из Минска в Минск». Его маршрут проходил по тем же местам, по которыми белорусы в начале прошлого века добирались к новым землям – те же города и те же дороги: Нижний Новгород, Казань, Омск, Аша, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. По их пути прошел караван из нескольких мотоциклов и присоединившегося к путешествию внедорожника Infiniti QX80, в качестве «технички» оказывавшего всестороннюю поддержку участникам. На каждой остановке экспедицию ждал удивительно теплый прием, а в некоторых городах она пополнялась новыми мотоциклистами, постепенно превращаясь в колонну, с флагами и регалиями принимающих клубов и подразделений. И именно эти встречи, а совсем не длительные перегоны и меняющиеся часовые пояса, стали самыми запоминающимися в путешествии.

А уж как экспедицию ждали в Минске! В том самом, красноярском Минске. Был и накрытый стол, и служба в местной церкви, и многочисленные вопросы, и восхищенные глаза мальчишек, крутившихся у автомобилей. Сибирский Минск был основан 115 лет назад, во времена столыпинских реформ, когда крестьяне из западной части империи ехали на восток, чтобы получить землю. Интересно, что Минск белорусский в этом году отметит свой 955-й юбилей. Именно столько лет прошло с первого упоминания города в «Повести временных лет» – летописном источнике, одинаково ценном для русских и белорусов. Кроме того, 2022 год в Беларуси объявлен «Годом исторической памяти», поэтому экспедиция, связывающая историю двух городов и народов, вызвала чрезвычайный интерес городских и республиканских средств массовой информации.

Кстати, мотоциклисты, как люди увлеченные, не смогли остановиться на красноярском Минске и рванули к Байкалу – всего-то 1 300 километров! А заодно сдали норматив «Русская Верста», во время которого за 14 часов 23 минуты нужно проехать 1 067 км. Правда почти всю дорогу шел проливной дождь, местами переходящий в ливень, и впору было вводить новую номинацию – то ли «мокрая верста», то ли «морская миля», но заезд завершился благополучно и зачет был сдан. Надо заметить, что почти на всем протяжении маршрута, а это примерно 6 тысяч километров в одну сторону и столько же обратно, экспедицию встречали хорошие дороги. Разве что восточнее Казани кое-где шел ремонт. Техника вела себя отменно и никаких серьезных сбоев, или поломок не было, а возникающие мелочи решались на ходу.