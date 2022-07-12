Выставка MIMS Automobility Moscow 2022: бизнес-площадка, на которой сойдутся все дороги автопрома России и СНГ

Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility Moscow пройдет 22 – 25 августа 2022 года в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне. Крупнейшее мероприятие, посвященное автопрому, ежегодно собирает всех участников рынка, чтобы подвести итоги бизнес-цикла и представить план развития на ближайшее будущее. В рамках выставки вы найдете компании из всех сегментов – от производителей и поставщиков автозапчастей до разработчиков ПО для автобизнеса. Выставка является лидирующей площадкой для поиска деловых партнеров, PR, развития бизнеса и повышения продаж в автомобильной отрасли уже более 25 лет.

Список экспонентов подтверждает международной статус выставки в этом году. В списке участников более 500 компаний, в числе которых 100 китайских компаний в составе национального павильона. Турецкие производители также традиционно, представят масштабную экспозицию. Закономерным продолжением российско-иранских отношений, начавшихся в 2021 году с нескольких индивидуальных экспонентов, станет полноценный национальный павильон, заручившийся поддержкой профильной ассоциации и посольства Ирана в РФ. В этом году в выставке также примут участие производители из Республики Беларусь, Бельгии, Великобритании, Венгрии Казахстана, ОАЭ, Польши Республика Кореи, Узбекистана. Одна из важнейших тем автопрома сегодня – инновации, и новый раздел «Future Mobility» является органичным развитием концепции выставки. Все тренды последнего года, а также только появляющиеся на рынке решения и технологии в области автопрома представят участники раздела на стендах и в зоне тест-драйвов. Кроме того, инновационные проекты будут презентованы в рамках конференционной программы, например компания NEXT Electro представит первый коммерческий электромобиль российского производства. Получите бесплатный билет по промокоду MIMS22-R5WY2, пройдя по ссылке: https://online.itemf.ru/?EXHIBITION_ID=446737&pcode=MIMS22-R5WY2 Деловая программа

В рамках выставки MIMS Automobility Moscow 23 августа пройдет Московский международный форум автомобилестроения IMAF 2022. Подать заявку на участие в форуме можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1Wk5e-HvWvOmCTXykQ73DD7f_YyVdOSjO/view Автомобильная отрасль в настоящее время терпит большие изменения, именно поэтому форум IMAF станет основной площадкой для обсуждения плана дальнейшего развития автопрома. Основные темы мероприятия будут посвящены правовым и юридическим аспектам автопрома в условиях кризиса; мерам государственной поддержки автомобильного бизнеса в России; особенностям функционирования международных цепочек поставок в автомобильной промышленности в условиях текущей обстановки, а также перспективам развития инновационных разработок в автопроме и управлению большими данными. * Детальная программа форума доступна по ссылке: https://mims.ru/imaf