В Нур-Султане состоялась выставка Automechanika Astana 2022

23 – 25 июня 2022 в Нур-Султане на территории МВЦ EXPO прошла Международная выставка постпродажного обслуживания автомобилей Automechanika Astana 2022. В этом году Automechanika Astana стала знаменательным событием международного масштаба: более 70 брендов из Казахстана, Германии, Италии, Венгрии, Польши, Японии, Турции, Китая и России присоединились к проекту, представляя лучшие решения для автобизнеса. В течение трех дней на площадке велись активные переговоры, а представители компаний охотно демонстрировали продукцию и проводили розыгрыши фирменных призов. Участники отметили, что в этом году аудитория выставки была более профильной: 2000 специалистов посетили Automechanika Astana. Основная экспозиция Генеральным партнером мероприятия выступил крупнейший в Казахстане дистрибьютер запчастей Phaeton. Команда Phaeton представила автозапчасти мировых брендов – Bosch, Winkod, Sachs, OSRAM и десятков других. Также на стенде компании красовался знаменитый спорткар Aston Martin, создавая особую атмосферу.

На ярком стенде Karcher посетителям представили лучшую уборочную технику: новый аппарат для чистки сухим льдом, особенно актуальный для детейлингов, мощные пылесосы, подметальные машины и многое другое. Одной из самых посещаемых локаций выставки стал стенд WOG – производителя автохимии, автокосметики и технических жидкостей. Привлек внимание посетителей не только новый MINI Cooper, но и то, что прямо на нем команда демонстрировала в действии свою продукцию – съемное защитное покрытие WOG, а также проводила розыгрыш фирменного мерча. Аккумуляторы как отечественного, так и зарубежного производства можно было найти на стендах казахстанского завода Kainar и немецкого бренда VARTA. Несмотря на то, что экспозиция была в целом посвящена легковым автомобилям, на выставке можно было найти и запчасти для коммерческой и специальной техники от TruckMotors и «Камского Кардана». Впервые на выставке был организован региональный стенд «Сделано в Удмуртии», в составе которого компании презентовали автокомпоненты, ароматизаторы для авто, а также необычный экспонат – Ford Ranger, оснащенный жилым модулем для путешествий ORMO. Модуль, расположенный в кузове пикапа, – настоящее жилое помещение с холодильником, уличным душем, дополнительным освещением – привлек немало внимания со стороны не только посетителей, но и участников выставки. Зарубежные участники Постепенное снятие ковидных ограничений в мире позволило многим зарубежным компаниям присоединиться к проекту в 2022 году: в их числе Турецкая Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Uludag (OIB), ведущий итальянский производитель деталей двигателя Freccia International, поставщики запчастей из Польши (Autopartner, Fristom, MaxGear), Японии (Meiji Sangyo), Венгрии (K&K) и многие другие.

В китайском павильоне посетили с помощью переводчиков могли договориться о поставках оборудования и запчастей для любого бренда автомобилей и коммерческого транспорта – Nissan, Toyota, Hyundai, Isuzu, JAC, Chery, Mercedes-Benz, SCANIA и многих других. Помимо запчастей, здесь также можно было ознакомиться с технологиями обнаружения неполадок в работе транспортных средств от SHENZHEN SMARTSAFE TECH. Деловая программа для специалистов Неотъемлемая часть выставки – деловая программа с участием экспертов профильных ассоциаций и компаний. Открыли программу 23 июня эксперты КазАвтоПром, рассказав о мерах государственной поддержки для производителей автокомпонентов: в частности, освобождения от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость. Спикерами сессии выступили Руслан Хисамутдинов, руководитель управления автомобилестроения, спецтехники и сельхозмашиностроения МИИР РК; Лейла Гимранова, проектный менеджер АО НК Kazakh Invest; Адильбек Орумбаев, директор департамента государственного регулирования ОЮЛ «КазАвтоПром». Подводя итог, спикеры отметили, что в Казахстане сейчас создаются благоприятные условия для бизнес-инициатив в части производства автокомпонентов.

В ходе следующей сессии компания MEIJI SANGYO COMPANY затронула также зарубежный рынок запчастей, презентовав японскую линейку запчастей и масел для афтермаркета. 24 июня в рамках выставки состоялось расширенное заседание Подкомитета по автомобильному транспорту Комитета логистики и перевозок Президиума НПП «Атамекен» при участии KAZLOGISTICS, КАО и КазАТО. На сессии обсудили проблемы автотранспортной отрасли и пути их решения. Сабит Аманбаев, глава Союза Автотранспортников Республики Казахстан (КАО), подчеркнул необходимость создания Министерства транспорта, как так центральный уполномоченный орган не справляется с объемом задач, стоящих сейчас перед автотранспортной отраслью. «Являясь транзитной страной, Казахстан, не имеет транспортного ведомства и исследовательских институтов, которые обеспечивают переговорную силу»,− отметил в ходе обсуждения С. Аманбаев. Алтай Али, заместитель председателя комитета транспорта МИИР РК, рассказал о проблеме нехватки выделенных из местных бюджетов средств и предложении о возмещении расходов перевозчиков из республиканского бюджета. Кроме того, в рамках сессии обсудили возможности автоматизации механизма субсидирования затрат автоперевозчиков и снижения возрастного ценза для водителей автобусов. Далее тему автоматизации продолжили спикеры из LEOPART CENTER: в рамках сессии Диас Чукобаев совместно с международными партнерами презентовал программные продукты в сфере автоматизации автобизнеса, аналогов которых нет в Казахстане. Среди них сервис с возможностью подбора автозапчастей по VIN-коду автомобиля и онлайн-оформления страховки.

