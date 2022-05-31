«ADM 2022. Маркетинг умер, да здравствует маркетинг!» - конференция «Автомаркетолога»

Команда «Автомаркетолога» приглашает присоединиться к конференции «ADM 2022. Маркетинг умер, да здравствует маркетинг!». Она пройдет 6 июня в комбинированном онлайн-офлайн режиме в Москве на территории исторической фабрики «Красный Октябрь»
Итак, очевидно, теперь мы живем в другой среде, старые методы работы не подходят. И конечно, нам важно адаптироваться к новым реалиям, поменять приемы работы, отбросить лишнее и сосредоточиться только на главных, самых эффективных решениях.
Об этих методах и практиках мы и поговорим на предстоящей конференции. Вместе с нашими спикерами и аудиторией обсудим состояние авторынка и автосервисной отрасли, рассмотрим приемы и лучшие практики работы в соцсетях, а также наиболее эффективные и полезные для маркетологов программы и решения. Вас ждут выступления про тренды, рынки, инструменты, опыт от специалистов и практиков автобизнеса, плюс живой нетворкинг.
Среди выступающих — эксперты самого разного профиля:
• Станислав Демидов, директор центра развития Лидерских и управленческих компетенций ВШГУ РАНХиГС
• Олег Кузнецов, директор по маркетингу «Автодом» и «АвтоСпецЦентр»
• Денис Мигаль, CEO Fresh Auto
• Тимофей Гераськин, генеральный директор ООО «Инчкейп Холдинг»
• Виталий Кравец, генеральный директор компании Gipa Russia
• Евгений Горянский, бизнес-тренер и глава компании EGC
• и многие другие, включая пару приятных сюрпризов.
Присоединяйтесь к трансляции конференции ADM-2022 в онлайне. Участие бесплатно, но требуется предварительная регистрация! Онлайн могут подключиться все желающие, а офлайн-формат доступен для собственников и топ-менеджмента дилерских предприятий.
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Список выступающих, а также темы их докладов представлены здесь.