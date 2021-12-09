В московском музее «Автомобили мира» проходит выставка «Легенды 4х4»

3 декабря 2021 года в Музее «Автомобили мира» (Москва, ул. Самокатная, 4, стр. 34) открылась новая экспозиция «Легенды 4х4». Первыми легендарные внедорожники увидели автомобильные эксперты, блогеры, журналисты и представители автомобильных брендов.
Выставка продлится до 18 декабря включительно и будет доступна всем посетителям музея, которые впервые смогут увидеть легенды оффроуда на одной площадке в таком составе. Мероприятие проходит при поддержке LADA Niva, а также: бренда FOODCODE и компании Fortwine.
Информационными партнерами выставки являются следующие СМИ: АВТОСТАТ, Автоплюс, Авто24, Драйв, Телеканал Мужской, КтоКуда, Автовестник, Club4x4, Клаксон, Men's Health, Популярная механика, Автомобили, Колеса, Вокруг света, Авто Mail.ru, Wroom, carsguru.net, SpeedMe, Motor.ru, Саrsweek.ru, QUTO.RU, Дни.ru.
Экспозиция «Легенды 4х4» организована журналом «Клуб 4х4». 10 легендарных внедорожников – участников международных соревнований и захватывающих путешествий – дополнили коллекцию музея «Автомобили мира». Каждый из автомобилей – история и уникальное произведение автомобилестроения.
В экспозиции «Легенды 4х4» представлены:
- автомобиль двукратного победителя марафона Africa Eco Race Алексея Титова – Ford Raptor F-150;
- автомобиль обладателя Кубка мира по ралли-рейдам Сергея Шмакова - спортивный багги модели «ЗиЛ Прото», построенный в единственном экземпляре;
- легендарный Land Rover Discovery Camel Trophy Spec 1997 – участник приключения Саmel Trophy;
- багги из Калифорнии, построенные для знаменитой внедорожной гонки на выживание Baja 1000. На таком же ездил герой Брэда Питта в фильме «Мистер и Миссис Смит»;
- Toyota Hilux Богдана Булычева и Александра Еликова, которая прошла оба «Полюса холода» и проехала по льду Северного Ледовитого океана;
- экспедиционный внедорожник Hummer H2;
- дерзкий оранжевый Jeep Wrangler JT в уникальной комплектации X-Games, названной в честь Всемирных экстремальных Игр.
Были представлены и новые внедорожники LADA Niva Travel. Напомним, что легендарный отечественный автомобиль в 2022 году отпразднует 45-летие. Поэтому наряду с новыми машинами экспозицию дополнила и раритетная классическая «Нива».