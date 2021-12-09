В московском музее «Автомобили мира» проходит выставка «Легенды 4х4» | АВТОСТАТ

В московском музее «Автомобили мира» проходит выставка «Легенды 4х4»

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В московском музее «Автомобили мира» проходит выставка «Легенды 4х4»

3 декабря 2021 года в Музее «Автомобили мира» (Москва, ул. Самокатная, 4, стр. 34) открылась новая экспозиция «Легенды 4х4». Первыми легендарные внедорожники увидели автомобильные эксперты, блогеры, журналисты и представители автомобильных брендов.

Выставка продлится до 18 декабря включительно и будет доступна всем посетителям музея, которые впервые смогут увидеть легенды оффроуда на одной площадке в таком составе. Мероприятие проходит при поддержке LADA Niva, а также: бренда FOODCODE и компании Fortwine.

В московском музее «Автомобили мира» проходит выставка «Легенды 4х4»

Информационными партнерами выставки являются следующие СМИ: АВТОСТАТ, Автоплюс, Авто24, Драйв, Телеканал Мужской, КтоКуда, Автовестник, Club4x4, Клаксон, Men's Health, Популярная механика, Автомобили, Колеса, Вокруг света, Авто Mail.ru, Wroom, carsguru.net, SpeedMe, Motor.ru, Саrsweek.ru, QUTO.RU, Дни.ru.

В московском музее «Автомобили мира» проходит выставка «Легенды 4х4»

Экспозиция «Легенды 4х4» организована журналом «Клуб 4х4». 10 легендарных внедорожников – участников международных соревнований и захватывающих путешествий – дополнили коллекцию музея «Автомобили мира». Каждый из автомобилей – история и уникальное произведение автомобилестроения.

В московском музее «Автомобили мира» проходит выставка «Легенды 4х4»

В экспозиции «Легенды 4х4» представлены:

- автомобиль двукратного победителя марафона Africa Eco Race Алексея Титова – Ford Raptor F-150;

- автомобиль обладателя Кубка мира по ралли-рейдам Сергея Шмакова - спортивный багги модели «ЗиЛ Прото», построенный в единственном экземпляре;

- легендарный Land Rover Discovery Camel Trophy Spec 1997 – участник приключения Саmel Trophy;

- багги из Калифорнии, построенные для знаменитой внедорожной гонки на выживание Baja 1000. На таком же ездил герой Брэда Питта в фильме «Мистер и Миссис Смит»;

- Toyota Hilux Богдана Булычева и Александра Еликова, которая прошла оба «Полюса холода» и проехала по льду Северного Ледовитого океана;

- экспедиционный внедорожник Hummer H2;

- дерзкий оранжевый Jeep Wrangler JT в уникальной комплектации X-Games, названной в честь Всемирных экстремальных Игр.

В московском музее «Автомобили мира» проходит выставка «Легенды 4х4»

Были представлены и новые внедорожники LADA Niva Travel. Напомним, что легендарный отечественный автомобиль в 2022 году отпразднует 45-летие. Поэтому наряду с новыми машинами экспозицию дополнила и раритетная классическая «Нива».

В московском музее «Автомобили мира» проходит выставка «Легенды 4х4»

Источник: АВТОСТАТ
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