Оргкомитет Премии «Внедорожник года» представил проекты на 2022 год

5 масштабных проектов и более 30 событий, связанных с внедорожниками, будут организованы под брендом Премии в партнерстве с общественными, коммерческими и образовательными организациями.
Презентация состоялась 3 декабря 2021 года в Музее «Автомобили мира». Руководители оргкомитета анонсировали новый формат Премии, представили членов экспертного и медийного жюри, рассказали о масштабных событиях 2022 года. Мероприятие прошло при поддержке LADA Niva, а также: бренда FOODCODE и компании Fortwine.
Ежегодная национальная Премия «Внедорожник года» вручается в области самого быстрорастущего автомобильного сегмента. Премия учреждена в 2005 году журналом «Клуб 4х4» и является одним из главных проектов индустрии. Лучшие автомобили в пяти номинациях и десяти классах выберут три жюри, что позволит дать объективную экспертную оценку и изучить предпочтения российских автомобилистов. В течение года тестировать автомобили-номинанты и определять лауреатов будут 16 членов Экспертного и 25 представителей Медийного жюри. Аудитория Большого (народного) жюри оценивается оргкомитетом в 200 000 человек.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
АВТОСТАТ, Автоплюс, Авто24, Драйв, Мужской, КтоКуда, Автовестник, Club4x4, Клаксон, Men's Health, Популярная механика, Автомобили, Колеса, Вокруг света, Авто Mail.ru, Wroom, carsguru.net, SpeedMe, Motor.ru, Саrsweek.ru, QUTO.RU, Дни.ru.
Учитывая высокий статус «Внедорожника года» в индустрии, оргкомитет принял решение о расширении линейки мероприятий с целью популяризации внедорожного автомобильного сегмента среди самой широкой аудитории. Совместно с Российской автомобильной федерацией оргкомитет проведет кампанию в области безопасности и культуры дорожного движения и путешествий в рамках глобальной политики Международной автомобильной федерации FIA Action For Road Safety. Для молодежи будет организован конкурс «Внедорожник 2030» – проект для российских студентов-дизайнеров средств транспорта, которые создадут внедорожники будущего разного целевого назначения. Проект будет реализован при поддержке LADA Niva. Фестиваль 4х4 FEST объединит клубное, спортивное и любительское сообщество 4х4 – людей, ценностями для которых является свобода путешествий, духа и выбора. Коллекция программ и подкастов «Легенды 4х4» расскажет историю брендов автомобилей-номинантов Премии. Программа тест-драйвов и путешествий для членов жюри включит исторические маршруты, создаст условия, при которых журналисты, автоблогеры и испытатели смогут погрузится в идеологию бренда каждого автомобиля-номинанта и объективно донести результаты испытаний до потребителя.
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕМИИ «ВНЕДОРОЖНИК ГОДА 2022»
Январь 2022
FIA Action for road safety: презентация социальных проектов Российской автомобильной федерации и «Клуба 4х4» по действиям в области безопасности дорожного движения.
Февраль 2022
«Внедорожник 2030»: презентация дизайнерского студенческого проекта. Объявление номинаций. Начало лекций и мастер-классов для студентов кафедр транспортного дизайна.
4х4 FEST: презентация офф-роуд фестиваля
Март – август 2022
Коллекция «Легенды 4х4»: эфиры видеопрограмм и подкастов, посвященных истории автомобильных марок и автомобилей-номинантов.
Апрель – август 2022
Тест-драйвы и путешествия: проведение тест-драйвов автомобилей номинантов. Работа Экспертного и Медийного жюри. Старт рекламной кампании в СМИ. Эфиры программ, посвященных тест-драйвам и маркам-номинантам. Голосование Большого (народного) жюри на официальном сайте Премии.
Июнь 2022
4x4 FEST: российский офф-роуд фестиваль.
Июль 2022
Розыгрыши и призы от партнеров и спонсоров Премии среди участников Большого (народного) жюри.
Август 2022
Подведение итогов: финальное заседание Экспертного и Медийного жюри и голосование Большого жюри. Определение лауреатов Премии.
Degree Show «Внедорожник 2030»: презентация студенческих проектов жюри российских представительств и производителей. Голосование и определение лауреатов.
Сентябрь 2022
Церемония вручения ежегодной национальной Премии «Внедорожник года 2022».