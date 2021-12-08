Оргкомитет Премии «Внедорожник года» представил проекты на 2022 год

5 масштабных проектов и более 30 событий, связанных с внедорожниками, будут организованы под брендом Премии в партнерстве с общественными, коммерческими и образовательными организациями.

Презентация состоялась 3 декабря 2021 года в Музее «Автомобили мира». Руководители оргкомитета анонсировали новый формат Премии, представили членов экспертного и медийного жюри, рассказали о масштабных событиях 2022 года. Мероприятие прошло при поддержке LADA Niva, а также: бренда FOODCODE и компании Fortwine.