7 декабря 2021 года «Автомаркетолог» проведет конференцию «DealerUp 2.1 – новый автомобильный маркетинг».

DealerUp – широко известное всей автомобильной отрасли мероприятие. Традиционно на площадке конференции собираются эксперты и практики отрасли, автомобильные дилеры и дистрибьютеры. Их цель – обмен опытом и изучение лучших практик и кейсов автомобильного маркетинга и автобизнеса.

DealerUp 2.1 продолжает традиции конференций прошлый лет. В этом году на территории Красного октября соберутся представители Авито Авто, Ozon, TradeDealer, Fresh Auto, Kodix Automotive, Smartpoint, AdSensor, АВТОСТАТа и многих других. Вместе с онлайн- и офлайн-аудиторией мероприятия они поговорят о том, как работают в России автомобильные аукционы, как необходимо отслеживать репутацию, а также применять различные платформенные решения для более эффективного функционирования бизнес-процессов.

Трансляция конференции «DealerUp 2.1 – новый автомобильный маркетинг» начнется 7 декабря в 11:00. Для доступа к трансляции зарегистрируйтесь по ссылке.

Ждем вас в эфире конференции!