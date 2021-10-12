Visual Conf II: все, что нужно знать об инфографике и визуализации данных

Хотите зарядиться новыми идеями, освоить лучшие практики и перенять опыт лучших экспертов по визуализации в России? Приходите на VISUAL CONF II 17 и 18 ноября в «Умный город» на ВДНХ (Москва).

2 ДНЯ новой супернасыщенной программы.

Первый день:

Самые современные тренды визуализации, лучшие практики создания презентаций и работы с информацией, реальные кейсы спикеров, разбор типичных ошибок и способы, как их избежать.

Лучшие эксперты Qlik, Tableou и PowerBI устроят «баттл», чтобы выяснить, можно ли полностью автоматизировать презентации в BI.

Финал первой премии на лучшую презентацию года Visual Conf Award, где победители получат ценные призы, а участники конференции — новые идеи по визуализации.

Сотни живых примеров, минимум теории. Только то, что действительно работает.

Второй день:

Ярмарка мастер-классов от лучших тренеров и школ по презентациям и визуализации данных.

На двухчасовых практических занятиях в группах вы сможете отработать приемы и шаблоны эффективной визуализации, разобрать и переделать реальные презентации участников.

У вас будет возможность улучшить свои навыки и узнать новые «фишки» PowerPoint и Excel, а в конце сделаете свой первый автоматический дэшборд в BI.

VISUAL CONF II поможет вам:

быть в тренде лучших практик визуализации данных;

наглядно и понятно доносить любую информацию до аудитории;

научиться делать классные презентации без лишних усилий;

добавлять «сухим» данным эмоции;

завести полезные знакомства среди ваших коллег из других компаний.

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