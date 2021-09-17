Стали известны лучшие внедорожники и кроссоверы в России в 2021 году

Национальная премия «Внедорожник года» подвела итоги уже в 16 раз, удивив новым списком победителей, которые традиционно были выбраны тремя разными жюри: «Большое» или «Народное», «Экспертное» и «Блогерское».

Уже традиционно в конце сентября прошла ежегодная профессиональная премия «Внедорожник года». Премия проводится в России с 2005 года, и стала первой в нашей стране, которая профессионально оценивает самый быстрорастущий сегмент авторынка — внедорожники и кроссоверы. Деление номинантов распределилось на три различные категорий — полноразмерные, среднеразмерные и компактные (подробный список и параметры отбора можно найти на сайте www.vned.ru). Так, внедорожники и кроссоверы образуют шесть главных классов. Отдельной номинацией добавлены пикапы, а также среднеразмерные моноприводные кроссоверы, компактные моноприводные кроссоверы и новая в премии возможность выбора - электрические кроссоверы и гибриды.

В этом году свою оценку автомобилям вновь давали сразу три разных жюри. Самым масштабным из них, по-прежнему, является «Большое жюри», куда вошли все неравнодушные в стране автолюбители, оставившие свой голос на сайте премии за любимый кроссовер и внедорожник. Кроме него - традиционное «Экспертное жюри», куда входят профессионалы из мира автожурналистики и «Блогерское», в числе которого, как можно понять по названию, известные автомобильные блогеры. Все три категории голосуют независимо друг от друга, что не исключает возможности совпадений при выборе победителей. В этом году дважды сошлись во мнении «Блогерское» и «Экспертное жюри».