Стали известны лучшие внедорожники и кроссоверы в России в 2021 году | АВТОСТАТ

Стали известны лучшие внедорожники и кроссоверы в России в 2021 году

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Стали известны лучшие внедорожники и кроссоверы в России в 2021 году

Национальная премия «Внедорожник года» подвела итоги уже в 16 раз, удивив новым списком победителей, которые традиционно были выбраны тремя разными жюри: «Большое» или «Народное», «Экспертное» и «Блогерское».

Уже традиционно в конце сентября прошла ежегодная профессиональная премия «Внедорожник года». Премия проводится в России с 2005 года, и стала первой в нашей стране, которая профессионально оценивает самый быстрорастущий сегмент авторынка — внедорожники и кроссоверы. Деление номинантов распределилось на три различные категорий — полноразмерные, среднеразмерные и компактные (подробный список и параметры отбора можно найти на сайте www.vned.ru). Так, внедорожники и кроссоверы образуют шесть главных классов. Отдельной номинацией добавлены пикапы, а также среднеразмерные моноприводные кроссоверы, компактные моноприводные кроссоверы и новая в премии возможность выбора - электрические кроссоверы и гибриды.

В этом году свою оценку автомобилям вновь давали сразу три разных жюри. Самым масштабным из них, по-прежнему, является «Большое жюри», куда вошли все неравнодушные в стране автолюбители, оставившие свой голос на сайте премии за любимый кроссовер и внедорожник. Кроме него - традиционное «Экспертное жюри», куда входят профессионалы из мира автожурналистики и «Блогерское», в числе которого, как можно понять по названию, известные автомобильные блогеры. Все три категории голосуют независимо друг от друга, что не исключает возможности совпадений при выборе победителей. В этом году дважды сошлись во мнении «Блогерское» и «Экспертное жюри».

Стали известны лучшие внедорожники и кроссоверы в России в 2021 году

В 2021 году организаторам хотелось отойти от официального формата проведения церемонии, потому был выбран формат TED VNED, который предполагает дружескую и расслабленную атмосферу, где каждый гость смог почувствовать себя словно в компании старых друзей и приятелей. Организаторы вместе с гостями обсудили темы развития рынка внедорожников и кроссоверов, а также перспективу распространения электромобилей в нашей стране.

Подробно итоги премии представлены в таблице:

Стали известны лучшие внедорожники и кроссоверы в России в 2021 году

Также отметим, что технологическим прорывом стала модель Chery Tiggo 8 Pro, а самой ожидаемой — Nissan Pathfinder.

Проект проходит при поддержке:

Официальный партнёр премии — Greenworks 

Главный призовой партнёр премии — Свобода

Призовой партнер премии — Hyundai 

Главный шинный партнер премии — Nokian Tyres 

Партнёры премии — CFMOTO, Kwazar, Autoland, РАМК (РусскийАвтоМото Клуб), Boet

Организатор церемонии награждения премии — Redline PR&SMM agency 

ТВ-сюжеты и программы будут в эфирах на ТВ ДРАЙВ, Авто24, Мужской, КтоКуда.

Больше узнать о тестах и путешествиях премии 2021 года на https://auto.mail.ru/ 

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожникиsuvкроссоверымодели-лидеры

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