Ключевые тенденции на рынке спецтехники 2021. Приглашаем на онлайн-конференцию Экскаватор Ру

1 октября 2021 года в рамках выставки ОНЛАЙН ЭКСПО уже во второй раз состоится бесплатная онлайн-конференция Экскаватор Ру с участием ведущих специалистов рынка. Тема этого года — «Динамика и ключевые тенденции на рынке спецтехники в России».

Что вы узнаете, посетив мероприятие?

В ходе онлайн-конференции будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся рынка спецтехники: трансформация спроса, пути оптимизации продаж и диджитализация, статистика импорта. Вы узнаете о том, куда будет двигаться отрасль в ближайшее время, какие новые возможности доступны уже сегодня и как их можно наиболее эффективно использовать.

Кто участвует?

Спикерами онлайн-конференции «Динамика и ключевые тенденции на рынке спецтехники в России» выступят представители компаний «Экскаватор Ру», «СюйГун Ру», «Русбизнесавто», НААСТ, ID-Marketing и др.

Зачем регистрироваться?

Участие в бесплатной конференции «Динамика и ключевые тенденции на рынке спецтехники в России» — это уникальная возможность для вас узнать мнение ведущих специалистов отрасли и получить ответы на свои вопросы.Все зарегистрированные участники получат видеозапись конференции и презентации спикеров.

Как принять участие?

Чтобы принять участие в онлайн-конференции, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия: online-expo.exkavator.ru/info/main/conference.

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ!

Дата проведения: 1 октября 2021 года.

Начало конференции: 10:00 МСК.

Регистрируйтесь и участвуйте, чтобы быть в курсе последних тенденций рынка!