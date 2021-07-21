Тест-драйв номинантов премии «Внедорожник года 2021» | АВТОСТАТ

Тест-драйв номинантов премии «Внедорожник года 2021»

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Тест-драйв номинантов премии «Внедорожник года 2021»

Завершился очередной тест-драйв в рамках премии «Внедорожник года», который проходил на границе Московской и Калужской областей. В нём приняли участие журналисты и блогеры, протестировавшие восемь номинантов премии. Подведение итогов и церемония награждения состоится в сентябре, а пока члены жюри формируют субъективное впечатление об автомобилях.

В начале теста участники традиционно собрались у «Клуба 4х4», а затем направились на маршрут, который проходил по умеренному бездорожью: грунтовым и проселочным дорогам. Местами приходилось преодолевать ручьи, броды, колеи, крутые спуски и подъёмы.

Проезжая по берегу Нары, колонна притормозила в долине природных ключей, где один из них образует живописный водопад «Радужный». Это одна из самых привлекательных природных достопримечательностей к юго-западу от Москвы.

Другим примечательным местом на маршруте стало село Тарутино. Оно замечательно тем, что возле него 18 октября 1812 года состоялось знаменитое сражение, в котором русское войско под предводительством фельдмаршала Кутузова нанесло сокрушительный удар наполеоновским солдатам под командованием маршала Мюрата.

Тест-драйв номинантов премии «Внедорожник года 2021»

В тест-драйве приняли участие внедорожники и кроссоверы совершенно разных весовых категорий. Это и принципиально новый Land Rover Defender, три классических пикапа: Isuzu D-MAX, Toyota Hilux, Мitsubishi L200, внушительный Kia Mohave, несколько среднеразмерных кроссоверов и даже квадроцикл CFMOTO CFORCE 800 HO EPS от ATVARMOR. Для последнего участника была подобрана специальная трасса.

Тест-драйв номинантов премии «Внедорожник года 2021»

И если для «ударной» части колонны не оказалось непреодолимых препятствий, то «легкая кавалерия» отдельные, более сложные участки, просто объехала. Это относилось к Infiniti QX50, Hyundai Santa Fe, Geely Coolray. Тут нужно отметить мужество, с которым боролся с бездорожьем единственный представитель автопрома Поднебесной. Ему стоило бы вручить отдельный приз за упорство.

Тест-драйв номинантов премии «Внедорожник года 2021»

После дня, проведенного на бездорожье, исключительно уместной оказалась джиперская каша, настоянная на гаечном ключе 24/32. В большом походном шатре, раскинутом организаторами мероприятия на берегу Нары, за чашкой чая и кофе происходил эмоциональный обмен впечатлениями.

Тест-драйв номинантов премии «Внедорожник года 2021»

Затем на соседней поляне провели конкурс от одного из спонсоров премии – производителя аккумуляторной садовой техники и электроинструмента Greenworks. По условию конкурса нужно было выкосить участок травяного луга триммером спонсора и собрать наиболее высокий, художественный стожок травы. Единодушным голосованием был выбран победитель, получивший в награду аккумуляторный шуруповерт.

Другие спонсоры премии – компании Boet, Kwazarи, AutoLand – приготовили для всех участников тестов сувенирную продукцию и наборы автомобильной косметики.

Тест-драйв номинантов премии «Внедорожник года 2021»

В этом году премия «Внедорожник года» будет присуждаться уже в шестнадцатый раз. Официальный партнер – компания Greenworks. Организаторы премии – журнал «Клуб 4х4» и портал 4х4.media.

Партнером тест-драйва по Калужской области стала компания «Трофи-лайф».

Информация о премии, списки участников и отчёты о мероприятиях, публикуются на медийных площадках её информационных партнёров.

Проголосовать за понравившийся кроссовер или внедорожник вы можете на сайте vned.ru. Призы для Большого жюри предоставляют партнеры –Nokian Tyres, Boet, Kwazar, Autoland, ATVARMOR, Русский АвтоМотоКлуб (РАМК) и другие.

Источник: АВТОСТАТ
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