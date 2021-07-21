Тест-драйв номинантов премии «Внедорожник года 2021»

Завершился очередной тест-драйв в рамках премии «Внедорожник года», который проходил на границе Московской и Калужской областей. В нём приняли участие журналисты и блогеры, протестировавшие восемь номинантов премии. Подведение итогов и церемония награждения состоится в сентябре, а пока члены жюри формируют субъективное впечатление об автомобилях.

В начале теста участники традиционно собрались у «Клуба 4х4», а затем направились на маршрут, который проходил по умеренному бездорожью: грунтовым и проселочным дорогам. Местами приходилось преодолевать ручьи, броды, колеи, крутые спуски и подъёмы.

Проезжая по берегу Нары, колонна притормозила в долине природных ключей, где один из них образует живописный водопад «Радужный». Это одна из самых привлекательных природных достопримечательностей к юго-западу от Москвы.

Другим примечательным местом на маршруте стало село Тарутино. Оно замечательно тем, что возле него 18 октября 1812 года состоялось знаменитое сражение, в котором русское войско под предводительством фельдмаршала Кутузова нанесло сокрушительный удар наполеоновским солдатам под командованием маршала Мюрата.