Выставка ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру открылась!

Вторая Международная онлайн-выставка строительного оборудования, спецтехники и комплектующих ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру начала свою работу с 1 июля.

Организатор выставки - один из лидирующих классифайдов по продаже и аренде спецтехники и запчастей в России Экскаватор Ру.

Напомним, что мероприятие продлится 100 дней, до 8 октября. В выставке принимают участие представители российских и зарубежных брендов, которые демонстрируют на своих онлайн-стендах решения для различных отраслей: строительной, горно-добывающей и др.

На онлайн-стендах вы сможете познакомиться с новыми моделями техники, современными разработками и технологиями в мире строительных машин, а также действующими акциями и выгодными предложениями компаний-участниц. Что примечательно, общаться с участниками выставки и задавать интересующие вас вопросы вы можете в режиме 24/7 в специальном чате.

Выставка ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру проходит на сайте online-expo.exkavator.ru

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Выставку в этом году поддержал 21 информационный партнёр. Это специализированные издания по технике, порталы, крупные сообщества в социальных сетях. В частности: исследовательская компания ID-marketing, аналитическое агентство «Автостат», ассоциация НААСТ, каталог Expomap, ООО «Эксклюзивная Спецтехника», медиа-холдинг «Вестснаб», портал «Перевозка 24», журналы «Автомобильные дороги», «Глобус», «Горный журнал Казахстана», «Грузовой Транспорт и Спецтехника», «Дорожная держава», «Карьеры России», «Мир дорог», «Основные средства», «Прогресс технологий», «Спецтехника и коммерческий транспорт», «Спецтехника и нефтегазовое оборудование», «Строительный журнал», ТЕХНОmagazine и «Транспорт Российской Федерации».

Источник: Экскаватор Ру