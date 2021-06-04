Онлайн-выставка спецтехники, строительного оборудования и комтранспорта ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру. Скоро!

За 100 дней крупнейшие производители, дилеры и владельцы парков техники из России и ближнего зарубежья расскажут о себе, новинках рынка и предложат специальные цены на свою продукцию.
С 1 июля по 8 октября 2021 года пройдет вторая онлайн-выставка спецтехники, строительного оборудования и коммерческого транспорта ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру.
Что такое ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру?
Это виртуальная площадка, где компании предлагают спецтехнику и оборудование. А организатор проводит PR-кампанию для роста узнаваемости бренда участков и привлекает покупателей из интересующего региона.
Стенды участников в прошлом году посетили более 260 000 человек из России и других стран.
Что получат участники выставки?
• От 3 000 до 12 000 посетителей онлайн-стенда за 100 дней работы выставки.
• Контакты всех пользователей, которые заинтересовались техникой.
• Записанные телефонные разговоры всех клиентов, которые позвонили со стенда.
• Привязанный к стенду виртуальный менеджер, который инициирует диалог и собирает лиды, пока участники занимаются своими делами.
• Доступ к данным посетителей вашего стенда через сервисы Яндекса, Facebook и Instagram — эта группа «тёплых» клиентов, на которую в будущем можно будет настроить контекстную и таргетированную рекламу.
• Два динамических баннера на стенде для рекламы спецпредложений.
В 2020 году количество рекламных контактов с брендами составило более 44 000 000 касаний.
Чем онлайн лучше оффлайн?
На оффлайн-формат тратится много ресурсов — время, работа сотрудников, оформление стенда. На ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру:
• Вам не нужно никуда ехать и отвлекать сотрудников от ежедневной работы.
• Мы сами приводим клиентов на ваш стенд. Направляем аудиторию с сайтов медиагруппы «Экскаватор Ру» (2,3 млн просмотров в месяц), с рассылок и из соцсетей (79 000 человек), контекстной рекламы, с сайтов информационных партнёров.
• Мы предлагаем готовые решения для эффективной рекламы ваших акций и спецпредложений.
Как стать участником выставки?
Закажите обратный звонок или позвоните нам: +7 (499) 647-52-46. Вместе мы обязательно создадим что-то особенное!
Как стать посетителем выставки?
С 1 июля по 8 октября 2021 года переходите на сайт online-expo.exkavator.ru
Находите надежных партнеров и нужную вам спецтехнику и коммерческий транспорт по хорошей цене.