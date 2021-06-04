Онлайн-выставка спецтехники, строительного оборудования и комтранспорта ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру. Скоро!

За 100 дней крупнейшие производители, дилеры и владельцы парков техники из России и ближнего зарубежья расскажут о себе, новинках рынка и предложат специальные цены на свою продукцию.

С 1 июля по 8 октября 2021 года пройдет вторая онлайн-выставка спецтехники, строительного оборудования и коммерческого транспорта ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру.

Что такое ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру?

Это виртуальная площадка, где компании предлагают спецтехнику и оборудование. А организатор проводит PR-кампанию для роста узнаваемости бренда участков и привлекает покупателей из интересующего региона.

Стенды участников в прошлом году посетили более 260 000 человек из России и других стран.



Что получат участники выставки?

• От 3 000 до 12 000 посетителей онлайн-стенда за 100 дней работы выставки.

• Контакты всех пользователей, которые заинтересовались техникой.

• Записанные телефонные разговоры всех клиентов, которые позвонили со стенда.

• Привязанный к стенду виртуальный менеджер, который инициирует диалог и собирает лиды, пока участники занимаются своими делами.

• Доступ к данным посетителей вашего стенда через сервисы Яндекса, Facebook и Instagram — эта группа «тёплых» клиентов, на которую в будущем можно будет настроить контекстную и таргетированную рекламу.

• Два динамических баннера на стенде для рекламы спецпредложений.

В 2020 году количество рекламных контактов с брендами составило более 44 000 000 касаний.

Чем онлайн лучше оффлайн?

На оффлайн-формат тратится много ресурсов — время, работа сотрудников, оформление стенда. На ОНЛАЙН ЭКСПО Экскаватор Ру:

• Вам не нужно никуда ехать и отвлекать сотрудников от ежедневной работы.

• Мы сами приводим клиентов на ваш стенд. Направляем аудиторию с сайтов медиагруппы «Экскаватор Ру» (2,3 млн просмотров в месяц), с рассылок и из соцсетей (79 000 человек), контекстной рекламы, с сайтов информационных партнёров.

• Мы предлагаем готовые решения для эффективной рекламы ваших акций и спецпредложений.



Как стать участником выставки?

Закажите обратный звонок или позвоните нам: +7 (499) 647-52-46. Вместе мы обязательно создадим что-то особенное!

Как стать посетителем выставки?

С 1 июля по 8 октября 2021 года переходите на сайт online-expo.exkavator.ru

Находите надежных партнеров и нужную вам спецтехнику и коммерческий транспорт по хорошей цене.