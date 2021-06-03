«Внедорожник года»: автопробег к Рыбинскому водохранилищу

В конце мая, в рамках премии «Внедорожник года», состоялся автопробег к Рыбинскому водохранилищу. Маршрут длиной около четырёхсот километров прошёл через старинные русские города Калязин и Углич и финишировал в селе Брейтово, у Богородице-Никольской часовни, посвящённой памяти сел и городов, затопленных водами Рыбинского водохранилища.

Участники автопробега проделали весь путь за рулем среднеразмерных кроссоверов Volvo XC60Т5 AWD и Changan CS75 FL и смогли оценить автомобили в самых разных дорожных условиях: от гладкого асфальта федеральных трасс, до усеянных ямами просёлочных грунтовок.



Благодаря большому дорожному просвету, энергоёмкой подвеске и качественной вспомогательной электронике, кроссоверы без приключений добрались до «Прощёного ручья» – источника, связанного с Ситской битвой 1238-го года – одним из ключевых сражений монгольского похода на Северо-Восточную Русь. По легенде, горькие слезы княгини Марии, оплакивавшей здесь пленённого и погибшего от рук кочевников мужа – князя Василько Ростовского, прожгли землю, дав начало чистейшему роднику, обладающему целительной силой.



Кроссоверы, обутые в шины Nokian, прекрасно справились с испытанием плохими дорогами и лёгким бездорожьем. После ночёвки на рыболовной базе «Ситинка», расположенной возле села Брейтово, на берегу живописной реки Сить, впадающей в Рыбинское водохранилище, участники автопробега отправились в Москву, чтобы подготовиться к следующему тест-драйву.

Зелёный автомобиль партнёра премии компании Greenworks, ведущего производителя аккумуляторной садовой техники и электроинструмента, сопровождал машины во время пробега и при необходимости выручал водителей, с помощью моек высокого давления, цепных пил и шуруповёртов. Кроме того, при подготовке к путешествию использовались распылители Kwazar и автохимия Autoland.

Проголосовать за понравившийся кроссовер или внедорожник вы можете на сайте премии.

Ежегодная профессиональная премия «Внедорожник года» вручается с 2005 года и в этом году проводится уже в шестнадцатый раз. Её организаторы – журнал «Клуб 4х4» и портал 4х4.media. Информация о премии, списки участников и отчёты о мероприятиях, также публикуются на медийных площадках её информационных партнёров.