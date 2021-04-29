«Внедорожник года - 2021»: голосование началось!

Оргкомитет премии «Внедорожник года» сообщает о старте голосования. В шестнадцатый раз читатели журнала «Клуб 4х4», порталов 4х4.media и vned.ru выбирают лучший, по их мнению, внедорожник и кроссовер (из полутора сотен, официально продаваемых в нашей стране) и получают за это призы: инструмент от Greenworks, шины от Nokian Tyres, распылители от Kwazar, автокосметику от Autoland и многие другие.

Подробности у СМИ-партнеров:

autostat.ru

auto.mail.ru

dni.ru

kolesa.ru

carsweek.ru

wroom.ru

popmech.ru

w1.motogon.ru

speedme.ru

somanyhorses.ru

autowestnik.ru

Традиционно жюри премии делится на три состава: «Экспертное» (состоит из авторитетных автомобильных журналистов), «Блогерское» и «Большое» (сюда входят все, кто неравнодушен к теме кроссоверов и внедорожников).

В списке для голосования более 150 автомобилей, разделенных на десять номинаций. В этом году к ним добавилась новая актуальная категория - «Электрические кроссоверы».

«Внедорожник года» - ежегодная профессиональная премия, которая вручается с 2005 года. Она стала первой в России, оценивающей самый быстрорастущий и перспективный сегмент автомобильного рынка - внедорожники и кроссоверы.