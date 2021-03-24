ФК «Зенит» и Газпромбанк Автолизинг представили новый клубный автобус

В рамках нового сотрудничества ФК «Зенит» и компании Газпромбанк Автолизинг, оказывающей услуги финансовой аренды транспорта для бизнеса, сине-бело-голубым был передан туристический автобус премиум-класса Neoplan Tourliner. После необходимых процедур перекраски и нанесения главных символов клуба автобус приступил к доставке основной команды на «Газпром Арену», тренировки и сборы.

Новый автобус оснащен всем необходимым для комфортных продолжительных поездок. Список оборудования включает в себя кофе-машину, маршрутизатор Wi-Fi и голосовое управление информационно-развлекательной системой. Все 49 кресел в салоне отделаны кожей, а на регулируемые по высоте подголовники нанесена зенитовская стрелка.

По условиям сделки автобус передан сине-бело-голубым в финансовую аренду сроком на 36 месяцев.

Александр Медведев, генеральный директор «ФК Зенит»: «Мы полностью удовлетворены не только комфортом и техническими характеристиками автобуса, но и скоростью и качеством работы нашего партнера – компании Газпромбанк Автолизинг. Нас ожидает сложный и насыщенный остаток сезона, поэтому подходящий транспорт является одним из залогов будущих побед. Мы благодарны Газпромбанк Автолизинг за содействие в такой важной сфере, как обновление автопарка клуба, и надеемся на долгосрочность и эффективность этого сотрудничества».

Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг: «Мы рады старту сотрудничества с именитым и по истине легендарным российским футбольным клубом и надеемся на его продолжение. Понимая, насколько важно для команды, выкладывающейся по полной на газоне, получать отдых во время трансферов по дорогам общего пользования, мы предложили наиболее комфортное для этих целей транспортное средство. Переданный автобус был не только профинансирован на привлекательных для клуба условиях, но и собран под клиента с учетом его пожеланий. Желаем «Зениту», чтобы этот предмет лизинга стал частью будущих побед команды».

Справка:

Газпромбанк Автолизинг – дочерняя компания Газпромбанк Лизинга (входит в состав Группы Газпромбанка), оказывающая услуги финансовой аренды автотранспорта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Продукты компании ориентированы преимущественно на сегмент малого и среднего бизнеса. В рамках одной сделки клиенты Газпромбанк Автолизинга могут привлечь финансирование на приобретение легкового, грузового и легкого коммерческого транспорта. Представительства компании открыты в 29 городах по всей России, а заключить договор финансовой аренды транспорта можно в том числе в режиме онлайн при помощи ЭЦП.

Футбольный клуб «Зенит» основан в мае 1925 года как команда при Ленинградском металлическом заводе. «Зенит» - единственная команда в РПЛ, представляющая Санкт-Петербург. По оценкам независимых аналитиков, за сине-бело-голубых в городе болеют 60% жителей, а более 80% петербуржцев считают команду символом Северной столицы. «Зенит» является обладателем 21 трофея. Генеральный спонсор клуба – ПАО «Газпром».