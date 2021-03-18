Автоматизация автосервиса: увеличиваем прибыль СТО за счет внедрения CRM

Согласно статистике за 2020 год, емкость рынка сервисных услуг для легкового автотранспорта в РФ превысила 600 млрд рублей, при этом доля официальных дилеров не превышает 15%.

Данные аналитики подчеркивают прибыльность СТО в крупных городах и показывают потенциал рынка — автосервисам в РФ еще есть куда расти.

Для эффективного управления автосервисом важно грамотно организовать бизнес-процессы и наладить воронку продаж, в противном случае при большом потоке клиентов снижается качество сервиса и уровень их удовлетворенности. Разберемся, как автоматизировать работу СТО в 2021 году и что нужно делать автосервису для получения стабильной прибыли.

Когда СТО нужна CRM: автоматизация и масштабирование автобизнеса

Постоянный поток клиентов и использование несколько рекламных инструментов требует внедрения CRM, позволяющей автоматизировать внутренние процессы компании. Интеграция CRM — обязательный шаг при масштабировании автосервиса из гаражной СТО в полноценную станцию технического обслуживания.

Автосервису необходима CRM-система, если требуется:

● Учет объемного массива неструктурированных данных.

● Организация работы большого штата сотрудников.

● Автоматизация документооборота и продаж клиентам.

● Аналитика и статистика в режиме реального времени.

● Повысить лояльность клиентов.

● Улучшить конверсию продаж и допродаж.

● Систематизировать общение с клиентами.

Внедрение CRM целесообразно уже при наличии более 3–4 сотрудников в штате компании, а также при использовании нескольких каналов рекламы. Кроме того, CRM жизненно необходима при масштабировании бизнеса, в частности, если предполагается:

● Открытие нескольких филиалов СТО.

● Переезд отдела продаж в офис, удаленный от автосервиса.

● Подключение к СТО автомойки, детейлинг-студии, магазина запчастей.

● Ремонт, восстановление и продажа контрактных деталей для автосервиса.

Разберем основные задачи, которые поможет решить CRM-система на примере профильного продукта — STOCRM (онлайн CRM для автоматизации автосервиса).

В чем плюсы от внедрения CRM-системы в автобизнес?

Интеграция CRM оказывает комплексный эффект на управление внутренними процессами автосервиса.