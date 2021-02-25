10-я международная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна 2021»

Ежегодная выставка «Мотовесна» — крупнейшее событие года в своем сегменте и масштабный праздник для всех любителей мотоциклов, квадроциклов, скутеров и другой техники. Мероприятие пройдет в Москве 2 – 4 апреля в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. На «Мотовесне» присутствуют все крупные мировые и российские производители мототехники, аксессуаров и запчастей: Harley-Davidson, BMW, KTM, Honda, Yamaha, Indian, Polaris, BRP, Bajaj, Kawasaki, Aprilia, Moto Guzzi, MV Agustа, «Зид», «Русская механика», M1NSK, «Урал» и многие другие.

Для производителей и дилеров наше мероприятие — прекрасная возможность представить целевой аудитории последние новинки перед стартом сезона. Экспозиция выставки 2021 года займет более 20 000 кв. м и будет разделена на тематические зоны: ● Бренд-зона — территория гигантов индустрии, ведущих производителей техники, экипировки, запчастей и тюнинга. ● Бизнес-зона — это активные компании в сегменте среднего и малого бизнеса. ● Арт-раздел — здесь соберутся художники, ювелиры, независимые дизайн-ателье, представляющие аксессуары, мотоциклетную экипировку и обувь. ● Клубная часть — место для мотообъединений, путешественников и других любителей мотоциклов.

Помимо крупномасштабной экспозиции, организаторы «Мотовесны» подготовили зрелищную шоу-программу. Все три дня «Мотовесны» в Экспоцентре будет проходить XIV Московское Custom & Tuning Show. Это ключевое событие в мире мотоциклетного дизайна и инноваций одной шестой части света, а также официальный этап Чемпионата Мира по кастомайзингу по классификации AMD.

Также в рамках «Мотовесны» пройдет единственное в России шоу – соревнования по флэт-треку Motul In Dust We Trust. Флэт-трэк – самый демократичный вид мотоспорта и одна из старейших дисциплин, которая сформировалась еще в начале ХХ века. Участники соревнований используют не только специально подготовленную технику для гонок, но и серийные модели, а сами соревнования проходят на овальных, грунтовых трассах, которые можно накатать на любом небольшом куске земли.

На выставке «Мотовесна» состоятся встречи со спортсменами, презентации проектов в области популяризации мототранспорта, квест от Департамента транспорта, увлекательная детская программа, а также выступления именитых спикеров на сцене.