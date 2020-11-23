Smart Contract: после внедрения – рост конверсии из заявок на трейд-ин в контракт на 25%

Сегодня автобизнесу предлагается множество различных цифровых решений — от онлайн-витрин автомобилей до расчета трейд-ин онлайн. Разработчики из Kodix Auto пошли дальше и представили комплексную платформу для омниканального авторитейла Smart Contract. В чем основные преимущества данного сервиса и каковы впечатления от его использования? Узнаем мнение дилера. По заявлению разработчиков, Smart Contract является комплексным решением — готовой системой продаж с целым набором инструментов. Сервис включает в себя все необходимые для заключения сделки модули: страховку и кредит с одобрением, трейд-ин, бронирование и предоплату.

Наталья Литвинова, директор департамента рекламы и маркетинга группы компаний У Сервис+: «Мы подключали платформу Smart Contract еще в марте, когда все дилерские центры в Москве закрылись на карантин. Для нас, в первую очередь, это было полностью реализованное решение для внедрения на витрину сайта группы компаний, а уже потом отдельный функционал для брендовых ресурсов. Необходима была система, которая совмещала бы в себе несколько готовых модулей, а самое главное — интегрировалась с нашей CRM-системой. На тот момент Smart Contract был единственным сервисом, который совместил в себе все наши требования. Большинство наших брендовых сайтов работают на единой общедилерской платформе импортеров, куда впоследствии также интегрировался данный функционал. Для нас это оказалось большим плюсом, поскольку все уже было реализовано ранее. Наличие возможности расширенных пользовательских настроек, готовые модули по финансовым инструментам и расчету трейд-ин, а главное, автоматизация всех процессов — ключевые плюсы, которые повлияли на принятие положительного решения в пользу подключения платформы».

Разработчик утверждает, что решение легко устанавливается на сайт и любую онлайн-витрину и быстро интегрируется с системами дилера. Наталья Литвинова: «Конечно, как и с любым сервисом, в котором присутствует объемная техническая составляющая, были некоторые проблемы и достаточное количество интеграционных нюансов, но, когда все доработки были выполнены, мы получили отличный рабочий инструмент с глубокой кастомизацией под наши цели и задачи. Отмечу, что стоит уделить отдельное внимание подключению мерчантов и интеграции платежных шлюзов. Если вы планируете настраивать полноценную систему онлайн-бронирования и оплаты, как это было в нашем случае, потребуется чуть больше времени для подключения». Инструмент сам по себе не является способом привлечения трафика на сайт дилера, однако, благодаря омниканальности, позволяет получить портрет потенциального клиента. При грамотном использовании данных, у дилера есть все шансы повысить конверсию в сделку и улучшить клиентский сервис.

Наталья Литвинова: «Что касается возможностей, ресурс омниканальной коммуникации с клиентом позволяет нам более качественно работать с атрибуцией и, как следствие, повышать качество и точность измерения последовательностей. Говоря про изменения после внедрения платформы, могу отметить рост конверсии из заявок на трейд-ин в контракт на 25%, но здесь также стоит учитывать повышенный потребительский спрос. Финальные результаты можно будет снять чуть позже, думаю, с учетом корректировки, прирост по этой метрике составит в среднем 15%. Отдельно хочу отметить перенос в цифровой вид рабочего листа менеджера — все данные передаются в CRM-систему и все аспекты сделки, а также все согласования и договоренности с клиентом фиксируются, что позволяет максимально качественно настроить взаимодействие как между отделами, так и с клиентом». Одно из преимуществ инструмента — понятность и прозрачность в коммуникациях между дилером и покупателем. Они вместе смотрят в один интерфейс и вместе формируют сделку. При этом в любой момент из онлайн можно переключиться в офлайн без потери времени и данных.