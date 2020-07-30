Автомобильный тест-драйв прошел в рамках премии «Внедорожник года 2020»

Представители Экспертного и Блогерского жюри премии «Внедорожник года» собрались 21 июля в Истринском районе Московской области, чтобы испытать автомобили-номинанты в условиях реального офф-роуда. Первая часть тест-драйва прошла по маршруту легендарных рейдов «Клуба 4х4», по живописным грунтовкам и размокшим после недавних дождей лесным тропам. Подвески и системы полного привода кроссоверов, внедорожников и пикапов, обутых в обычные дорожные покрышки, подверглись жестокой проверке в настоящих грязевых ваннах, в которые превратились отдельные участки трассы.

С места сбора колонна экспертов выехала до первой локации — брода, расположенного на слиянии рек Истра и Малая Истра, где испытатели проверили его глубину, попросту пустившись вплавь. Продолжив маршрут по извилистым и размытым от грязи дорогам, участники оказались в открытом поле, где смело дали по газам, чтобы проверить автомобили в экстремальных условиях. Не все смогли справиться с тяжелым для стандартных автомобилей бездорожьем, впрочем, далеко бежать за трактором тоже не пришлось – сами же участники и технички, сопровождавшие колонну, приходили на выручку, быстро вытаскивая застрявших. Стоит отметить, что на случай непредвиденных ситуаций организаторы заручились поддержкой партнера премии, компании Nokian Tyres, вооружившись тестовыми грязевыми шинами. «Современные системы полного привода при поддержке вспомогательной электроники способны на многое, так что сегодня даже домохозяйки на кроссоверах, а не только профессионалы офф-роуда на подготовленных внедорожниках, способны демонстрировать чудеса проходимости, всего лишь внимательно прочитав инструкцию к автомобилю» – поделился впечатлением от тест-драйва член Экспертного жюри, автомобильный журналист Григорий Алешин.

Прямо с трассы колонна автомобилей отправилась на мойку, организованную компанией Greenworks – еще одним партнером премии и ведущим международным производителем аккумуляторной садовой техники. Участники тест-драйва самостоятельно отмывали машины от грязи, с помощью моющих средств компании Autoland и Cartech Pro. А отмывать было что! Машины были изрядно покрыты «налетом бездорожья»! И лучше всех справился с задачей представитель Экспертного жюри, шеф-редактор телеканала «Авто 24» Павел Курлапов, за что и получил в подарок мойку высокого давления Greenworks. Кстати, в честь пятнадцатилетия премии компания Greenworks устроила еще один конкурс – состязание лесорубов. С помощью аккумуляторной пилы нужно было отпилить от бревна кругляш весом ровно 150 граммов, что символизировало 15-летний юбилей «ВГ». Самый точный спил сделал блогер Артем Ачкасов и выиграл цепную электропилу. После мойки и отдыха, тест-драйв продолжился на специальном маршруте, проложенном в мотопарке «Вельяминово». На рельефных препятствиях участники смогли оценить геометрическую проходимость автомобилей и работу систем помощи при спуске с крутого склона. Завершилось мероприятие торжественным ужином в ресторане «Стрекоза» хелипорта «Истра». Здесь члены жюри получили поощрительные призы от друзей премии – компаний Kwazar, Cartech Pro, «Неофрут», годовые безлимитные клубные карты помощи на дорогах Русского АвтоМотоКлуба (РАМК), Webasto, YI Technology и других партнеров.