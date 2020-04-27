Вебинары «Аудатэкс» для поддержки СТО

#ПоддержиАвтобизнес

Приглашаем на бесплатный вебинар по новым решениям компании «Аудатэкс».

Для поддержки своих партнеров и клиентов в этот непростой период «Аудатэкс» старается предоставить дополнительные возможности и привилегии, которые помогли бы восстановиться после вынужденных простоев, а при необходимости и перестроить ранее привычные процессы.

Вебинар пройдет 30 апреля в 11:30 при поддержке аналитического агентства «АВТОСТАТ», продолжительность - 1,5 часа.

Подробности и регистрация - по ссылке.

Речь пойдет о решениях, позволяющих упростить процесс оценки стоимости ремонта и перевести взаимодействие с клиентом на дистанционный уровень, об использовании мобильного приложения для осмотра автомобиля, оценки повреждений по документам, полученным дистанционно от собственников ТС, а также о том, как осуществить переоценку запасных частей с подключением своих поставщиков.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Ruslan.Novikov@audatex.ru

+7 916 990 17 65 - Руслан Новиков