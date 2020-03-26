Как Lexus повышает защиту автомобилей от угона?

Автомобили Lexus на российском рынке получили инновационный комплекс мер для защиты от угона. Предлагаемые решения призваны снизить интерес угонщиков к автомобилям Lexus и обеспечить новые возможности для проверки чистоты истории автомобиля при покупке на вторичном рынке. Внедрение уникальных защитных мер является своевременным ответом на требования покупателей и демонстрирует, как передовые технологии Lexus успешно решают важную и социально значимую проблему. Эффективность принимаемых мер уже подтверждается динамикой снижения угонов автомобилей Lexus. Особенностью современной системы противоугонных технологий Lexus стала их комплексность. Так, более половины – пять из восьми – предлагаемых в России моделей Lexus уже в штатном оснащении имеют полный возможный набор решений, направленных на защиту автомобиля от угона. А это, помимо штатных сигнализаций и иммобилайзеров, – и дополнительная блокировка капота, и датчики внутреннего объема, наклона, разбитого стекла, и даже особая «антивандальная» конструкция дверных замков. Пожалуй, столь всестороннего комплекса защиты на сегодняшний день не предоставляет никто из автопроизводителей на российском рынке.

Однако перечисленные технические средства могут лишь затруднить процесс угона, но не ликвидируют экономическую привлекательность этого вида преступной деятельности. Поэтому помимо традиционных систем – сигнализаций, иммобилайзеров, различных датчиков – в Lexus сделали элементы автомобиля не привлекательными для продажи на черном рынке запчастей с угнанных автомобилей. Это обеспечивает система маркировки L-Mark, которая расширяет возможности идентификации автомобилей по VIN-номеру, обеспечивая при этом дополнительную защиту от подмены этих номеров. Как известно, основным способом идентификации автомобиля является VIN-номер, и именно его подделка – самый частый способ скрыть криминальную историю автомобиля. Чтобы сделать практически бессмысленной подделку угонщиками VIN-номера, на множество элементов автомобиля наносится уникальный противоугонный идентификатор – L-Mark для автомобилей Lexus. Идентификатор содержит PIN-код, который привязан к VIN-номеру автомобиля.

Идентификатор с PIN-кодом выполняется в виде специальных незаметных невооруженному глазу микроточек диаметром 1 мм, информацию с которых можно считать только при их снятии с кузова и многократном увеличении. Микроточки наносятся на порядка 10 тысяч деталей автомобиля. Таким образом, даже в случае подделки стандартных табличек с VIN-номером и замены отдельных деталей угнанный автомобиль все равно может быть корректно идентифицирован правоохранительными органами при постановке на учет или проверке. Кроме того, в рамках внедрения комплекса мер для защиты от угона на различных деталях автомобилей Lexus размещены дополнительные таблички с VIN-номером. Данное решение обеспечивает более широкие возможности идентификации угнанного автомобиля, что повышает безопасность приобретения Lexus на вторичном рынке. Выполненные при помощи лазерной резки таблички надежно защищены от подделки благодаря технологии «саморазрушения» при попытке переклейки и специальной окантовке, светящейся в ультрафиолетовом свете.

Для удобства работы с обоими видами маркировок, а также получения информации об автомобиле Lexus создан специальный информационный портал: https://www.lexus.ru/security/. Сервис предназначен как для клиентов, так и для правоохранительных органов. Данные о типе двигателя, цвете кузова и интерьера, дате производства автомобиля Lexus позволяют проверить соответствие фактических параметров «паспортным данным» и дополнительно верифицировать достоверность VIN-номера. Также информационным порталом можно воспользоваться для проверки соответствия PIN-кодов Уникального противоугонного идентификатора на автомобилях Lexus их VIN-номерам. В России первым автомобилем с идентификатором L-Mark стал Lexus ES c момента старта продаж нового поколения в 2018 году. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая угона Lexus ES с противоугонной маркировкой, а общее количество угонов модели в 2019 году, согласно данным аналитического агентства «Автостат», снизилось в 2 раза по сравнению с 2018 годом. С 2020 года уникальным противоугонным идентификатором L-Mark оснащаются все модели Lexus, представленные на российском рынке. В свою очередь, статистика по угонам модели напрямую влияет на формирование стоимости страхового полиса КАСКО – чем меньше автомобилей угнано, тем ниже стоимость страхования. В результате для владельцев автомобилей, маркированных L-Mark, доступны скидки до 15% на полис КАСКО по риску «угон».