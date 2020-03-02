Visual Conf 2020 – конференция по инфографике и визуализации данных

Конференция по инфографике и визуализации данных Visual Conf. Как повысить эффективность работникам автобизнеса?
Если ваша деятельность предполагает работу с большими массивами данных, подготовку проектов для клиентов и партнёров, составление отчётов и аналитики, то это событие для вас.
2 и 3 июня в Москве во второй раз пройдёт Visual Conf – профильная конференция по инфографике и визуализации данных. Мероприятие будет полезно представителям автомобильных брендов, автодилерам, дистрибьюторам, менеджерам по продажам и маркетологам.
На Visual Conf вы научитесь:
- Организовывать большие объёмы информации
- Просто объяснять сложное, выделяя главное
- Эффективнее управлять бизнесом
- Создавать эффективные презентации и понятные отчёты
Программа:
1 день – доклады спикеров и нетворкинг
2 день – VisuaLab Marketplace или Ярмарка мастер-классов
Место проведения: Event-Холл "ИнфоПространство".
Возможно участие ONLINE и OFFLINE.
Подробную информацию смотрите на официальном сайте мероприятия.