Visual Conf 2020 – конференция по инфографике и визуализации данных

Конференция по инфографике и визуализации данных Visual Conf. Как повысить эффективность работникам автобизнеса?

Если ваша деятельность предполагает работу с большими массивами данных, подготовку проектов для клиентов и партнёров, составление отчётов и аналитики, то это событие для вас.

2 и 3 июня в Москве во второй раз пройдёт Visual Conf – профильная конференция по инфографике и визуализации данных. Мероприятие будет полезно представителям автомобильных брендов, автодилерам, дистрибьюторам, менеджерам по продажам и маркетологам.

На Visual Conf вы научитесь:

Организовывать большие объёмы информации

Просто объяснять сложное, выделяя главное

Эффективнее управлять бизнесом

Создавать эффективные презентации и понятные отчёты

Программа:

1 день – доклады спикеров и нетворкинг

2 день – VisuaLab Marketplace или Ярмарка мастер-классов

Место проведения: Event-Холл "ИнфоПространство".

Возможно участие ONLINE и OFFLINE.





Подробную информацию смотрите на официальном сайте мероприятия.