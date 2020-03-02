АВТОСТАТ | Visual Conf 2020 – конференция по инфографике и визуализации данных

Visual Conf 2020 – конференция по инфографике и визуализации данных

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VISUAL CONF 2020

Конференция по инфографике и визуализации данных Visual Conf. Как повысить эффективность работникам автобизнеса?

Если ваша деятельность предполагает работу с большими массивами данных, подготовку проектов для клиентов и партнёров, составление отчётов и аналитики, то это событие для вас.

2 и 3 июня в Москве во второй раз пройдёт Visual Conf – профильная конференция по инфографике и визуализации данных. Мероприятие будет полезно представителям автомобильных брендов, автодилерам, дистрибьюторам, менеджерам по продажам и маркетологам.

На Visual Conf вы научитесь:

  • Организовывать большие объёмы информации
  • Просто объяснять сложное, выделяя главное
  • Эффективнее управлять бизнесом
  • Создавать эффективные презентации и понятные отчёты

Программа:

1 день – доклады спикеров и нетворкинг
2 день – VisuaLab Marketplace или Ярмарка мастер-классов

Место проведения: Event-Холл "ИнфоПространство".
Возможно участие ONLINE и OFFLINE.

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Подробную информацию смотрите на официальном сайте мероприятия.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: конференции

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