«Мотовесна 2021»: масштабнее, чем когда-либо!

2 – 4 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне с размахом пройдет главное событие мотосезона! Десятая юбилейная «Мотовесна 2021» станет центром притяжения всех главных представителей индустрии техники для активного отдыха. Гостей ждут:

Выставка «Мотовесна» привлекает крупнейших международных и российских производителей мототехники, аксессуаров и запчастей. В этом году посетителей ждут обширные экспозиции Harley-Davidson, BMW, Bajaj, Yamaha, Kawasaki, Honda, Indian, Yacota, Avantis, BSE, Progasi, Mikilon, Zuum, Kriega, Interphone, «Урал» — и это далеко не полный список! Количество участников продолжает расти, ведь для производителей и дилеров выставка «Мотовесна 2021» — прекрасная возможность представить последние новинки перед стартом сезона.

Насыщенная шоу-программа

Легендарное XIV Московское Custom & Tuning Show — ключевое событие в мире мотоциклетного дизайна и инноваций одной шестой части света, а также официальный этап Чемпионата Мира по кастомайзингу по классификации AMD.

В битве за звание лучшего примут участие лучшие кастомайзеры и мастера тюнинга из России и стран бывшего СНГ. Зрители увидят настоящие произведения кастом-искусства, уникальные мотоциклы, о которых после выставки будут говорить абсолютно все.