Renault увеличит количество выпускаемых в России моделей до семи

Французский Renault, производство автомобилей которого в будущем планируется организовать на мощностях АвтоВАЗа и «ИжАвто», не забывает и про свой московский завод. Компания намерена инвестировать 100 млн евро в расширение производства на «Авто­фрамосе», где с будущего года будет собираться уже семь моделей Renault.

Как вчера сообщил глава Renault в России Бруно Анселен, в следующем году компания собирается увеличить производство автомобилей на московском заводе «Автофрамос» на 10%, с 160 тыс. до 176 тыс. единиц в год. По словам г-на Анселена, компания ожидает выхода завода на новые производственные мощности уже в середине 2012 года, однако при этом он подчеркивает, что «все будет зависеть от того, как будет вести себя рынок». Ожидается, что инвестиции в расширение производства на «Автофрамосе» составят 100 млн евро.

В Renault подчеркнули, что помимо уже выпускаемых на «Автофрамосе» моделей Logan, Sandero и Duster, а также Fluence и Megane (две последние модели – крупноузловая сборка) с будущего года начнется производство седана Latitude и кроссовера Koleos. Речь также идет о крупноузловой сборке, объемы их производства в Renault пока не раскрывают. «В рамках 166-го постановления о промсборке на «Автофрамосе» будет отверточная сборка Koleos и Latitude, и сейчас уже начали собирать первые прототипы этих автомобилей», – сообщил г-н Анселен.

Новый закон о промсборке разрешает автопроизводителям в течение трех лет использовать крупноузловую сборку, после чего они должны либо начать сборку полного цикла, либо прекратить производство. По словам г-на Анселена, Koleos и Latitude будут собирать в течение трех лет, что будет дальше с этими моделями, решат исходя из объемов их продаж на россий­ском рынке. При этом Бруно Анселен уверен, что российский рынок продолжит расти и в будущем году, но уже более скромными темпами. Как ожидается, в текущем году на российском рынке будет продано 2,65 млн автомобилей, а в следующем объем продаж может составить 2,85–3 млн автомобилей. Однако аналитик ФГ БКС Богдан Зыков уверен, что это излишне оптимистичный сценарий развития событий, поскольку на фоне нестабильности мировой экономики мы можем стать свидетелями падения объе­мов автокредитования и, как следствие, падения спроса в 2012 году.

«Если рассматривать Renault как лидера альянса Renault-Nissan, а также как акцио­нера АвтоВАЗа, планирующего вложить сотни миллионов евро в его модернизацию, то масштабы текущего производства этой компании и перспектив ее развития в России находятся вне конкуренции», – говорит замгендиректора холдинговой компании «Совтрансавто» Андрей Брашкин. Так, помимо московского завода производство автомобилей Renault планируется организовать на мощностях АвтоВАЗа и «ИжАвто». К 2020 году совокупные российские мощности Renault-Nissan-АвтоВАЗ, как ожидается, достигнут 1,88 млн автомобилей в год.

«РБК daily»