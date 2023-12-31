Какие новинки пополнили российский авторынок в 2023 году?

Несмотря на санкции со стороны недружественных России стран и прогнозы, предрекающих нашему рынку дефицит автомобильных новинок, новые модели у нас в продаже все-таки появились, причем в огромном количестве. Когда специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили их подсчитать, оказалось, что в 2023 году наши автолюбители смогли познакомиться со 102 новинками.

Основу этой широкой модельной линейки новинок, конечно, составили автомобили китайских брендов (таковых оказалось 90), но есть и российские премьеры. Когда мы решили расписать их по месяцам, стало заметно, что вторая половина года была более насыщенной, чем первая. Особенно порадовала своим разнообразием осень: в октябре и ноябре чуть ли не каждые два дня у нас на рынке случалось по знакомству с новым автомобилем. При этом с некоторыми брендами многие встречались впервые - ORA, Wey, AITO, Forthing, Lixiang, Rising. Предлагаем посмотреть, как эти модели выходили на рынок по месяцам.

Январь (4): Aurus Komendant, Москвич 3е, Chery Tiggo 7PRO Max, Voyah Free.

Февраль (3): Сhangan CS85, Changan UNI-V, Voyah Dream.

Март (4): Geely Monjaro, Kaiyi E5, OMODA C5 AWD, TANK 300.

Апрель (7): Changan CS95, Geely Monjaro, Great Wall Poer KingKong, FAW B70, FAW T55, JAC JS6, TANK 500.

Май (6): Changan EADO Plus, Changan Hunter Plus, Chery Tiggo 8PRO e+, OMODA S5, Voyah Dream EV, Voyah Passion.

Июнь (11): LADA Vesta NG (новое поколение), Changan UNI-T, Chery Arrizo 8, FAW T99, Jetour X90 Plus, Jetour Dashing, Livan X3 Pro, Skywell HT-I, Changan Alsvin, Hongqi H9, Hongqi E-HS9.

Июль (9): BAIC X35, BAIC U5 Plus, Chery Tiggo 7 PRO Max AWD, EXEED RX (обновление), GAC GS8 (новое поколение), Geely Tugella (рестайлинг), Haval M6, Hongqi H5, Hongqi HS5.

Август (5): Changan CS75 Plus, Chery Tiggo 8 PRO Max (рестайлинг), Dongfeng Aeolus Shine Max, Dongfeng DF6, TANK 500 (новая бронированная версия).

Сентябрь (12): LADA Granta Sport (новая версия), BAIC X55, BAIC BJ40, Changan Lamore, Foton Tunland G9, Belgee X50, Jetour X70 Plus, Kaiyi X3, Kaiyi X3 Pro, OMODA S5 GT, JAECOO J7, Forthing M7.

Октябрь (16): LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, Москвич 6, Evolute i-SKY, Changan CS95 (рестайлинг), Сhery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid, Chery Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid, Foton Tunland G7, Geely Coolray (рестайлинг), Livan X6 Pro, TANK 300 (новая версия Extreme), JAC JS3, ORA 03, ORA 03GT, AITO M5, AITO M7.

Ноябрь (16): LADA Vesta Sportline, BAIC X7, Geely Emgrand (рестайлинг), Haima 8S, Haima 7X, Hongqi HS7, Hongqi HQ9, Jetta VA3, Livan S6 Pro, Lixiang Li7, Lixiang Li8, Rising F7, Rising R7, Venucia V-Online, Voyah Dream (новая 4-местная версия), Sollers ST6.

Декабрь (9): BAIC U5 Plus, SWM G01, SWM G01F, SWM G05 Pro, Changan UNI-K iDD, EXEED VX (обновление), WEY Coffee 01, Venucia D60 Plus, LADA e-Largus (опытная партия).

На декабрь поначалу было заявлено аж 19 новинок, но по мере приближения к Новому году становилось ясно, что успевают не все. Вероятно, эти официальные премьеры теперь автоматически перенесутся на начало 2024 года. В частности, такая история получилась с Evolute i-JET и Evolute i-VAN. О том, что модели уже собираются на заводе и до конца года они выйдут в продажу, производитель рассказал давно, но при этом не называл ни комплектации, ни конкретные даты выхода.

Из заявленных на декабрь WEY Coffee 01 и WEY Coffee 02 пока в продажах появилась только 01 (в 2024 году ее название планируют заменить на 05, при этом обещают добавить в нее зимние опции). Не удалось нам обнаружить на рынке и заявленные к появлению «до конца года» Forthing T5 EVO HEV и Jetour i-DM. Официальную премьеру Kaiyi X7Kunlun, который собирают на «Автоторе», перенесли на январь. А вот Sollers ST6 в декабре стал доступен с бензиновым двигателем (с сентября его можно было купить только в дизельной версии).

На премиальный внедорожник M-Hero уже в этом месяце начали принимать заказы (доступен он будет в первый месяц нового года). Заявляя про выход в декабре пикапа JMC Vigus, производитель («Автотор») уточнял, что у него будет другое название, поскольку компания JMC запретила реализацию данной модели в нашей стране под своей маркой. Но пока Vigus на рынок еще не заходил.

Большинство официальных брендов, из числа присутствующих в России заявили о своих планах по дальнейшему расширению модельных рядов и в 2024 году. Некоторые эксперты, глядя на такое будущее богатство и на текущую экономическую ситуацию в России, даже начали прогнозировать грядущее затоваривание рынка.

Фото: АВТОСТАТ