АВТО RE:START

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Как появление новых брендов повлияло на продажи? Смогут ли китайские автопроизводители удовлетворить спрос в долгосрочной перспективе?

Мы наблюдаем восстановление и трансформацию рынка. Появление новых брендов определённо повлияло на продажи в отсутствие привычных нам европейских, корейских, японских и других брендов. Рынок заметно перестраивается, некоторые из клиентов начинают адаптировать транспортные политики и постепенно переходить на новые марки.

По прогнозам Экспомобилити, китайские автопроизводители смогут удовлетворить спрос производства автомобилей в долгосрочной перспективе, но с большой долей вероятности, не все приходящие в Россию марки будут активными игроками спустя 3-4 года. Здесь вопрос в готовности автопроизводителей работать в России, с учетом оценки рисков, поддержания спроса на рынке, в развитии и загрузке внутренней инфраструктуры и логистики.

Достаточно ли обширна дилерская сеть китайских производителей? Какие возникают сложности?

Павел Дараган-Сущов, руководитель подразделения технического и сервисного обслуживания: Многие марки, которые целятся на значительные объемы продаж, декларируют достаточно большое количество дилерских центров. Но при этом стоит понимать, что далеко не все станции имеют опыт работы с корпоративными клиентами, навыки в обслуживании новых моделей и культуру взаимодействия с представителями крупных парков. Поддержка Представительств, в этом случае, играет существенную роль, но пока работа по этому направлению ведется в ручном режиме и не отличается системностью. Осведомленность о стандартах и понимание принципов работы с корпоративными клиентами находится на разном уровне, даже внутри одной организации.

Какие основные препятствия перед клиентом в текущей реальности?

Экспомобилити выделяет основные препятствия перед клиентом, которые затрудняют оперативный переход на китайские автомобили, несмотря на дефицит предложения на рынке.

Отсутствие истории по китайским автомобилям текущего поколения и негативный отпечаток прошлого поколения в вопросах надежности, адаптации к локальному рынку, безопасности и экологичности.

Отсутствие бюджетных ТС и узкая линейка седанов, увеличивают сроки принятия решения со стороны клиента. Несмотря на то, что в общей структуре продаж на рынке, кроссоверы и внедорожники составляют 95%, в структуре корпоративных парков клиентов лидируют седаны. Китайские бренды начали предлагать подходящие на замену модели седанов только в 2023 году.

Однако полностью заменить ушедших европейцев и корейцев китайские бренды в этом сегменте пока не смогли.