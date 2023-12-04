АВТО RE:START

Реклама. ООО "Экспомобилити". ИНН 7725514969. erid: 2SDnjeqt5V2
Как появление новых брендов повлияло на продажи? Смогут ли китайские автопроизводители удовлетворить спрос в долгосрочной перспективе?
Мы наблюдаем восстановление и трансформацию рынка. Появление новых брендов определённо повлияло на продажи в отсутствие привычных нам европейских, корейских, японских и других брендов. Рынок заметно перестраивается, некоторые из клиентов начинают адаптировать транспортные политики и постепенно переходить на новые марки.
По прогнозам Экспомобилити, китайские автопроизводители смогут удовлетворить спрос производства автомобилей в долгосрочной перспективе, но с большой долей вероятности, не все приходящие в Россию марки будут активными игроками спустя 3-4 года. Здесь вопрос в готовности автопроизводителей работать в России, с учетом оценки рисков, поддержания спроса на рынке, в развитии и загрузке внутренней инфраструктуры и логистики.
Достаточно ли обширна дилерская сеть китайских производителей? Какие возникают сложности?
Павел Дараган-Сущов, руководитель подразделения технического и сервисного обслуживания: Многие марки, которые целятся на значительные объемы продаж, декларируют достаточно большое количество дилерских центров. Но при этом стоит понимать, что далеко не все станции имеют опыт работы с корпоративными клиентами, навыки в обслуживании новых моделей и культуру взаимодействия с представителями крупных парков. Поддержка Представительств, в этом случае, играет существенную роль, но пока работа по этому направлению ведется в ручном режиме и не отличается системностью. Осведомленность о стандартах и понимание принципов работы с корпоративными клиентами находится на разном уровне, даже внутри одной организации.
Какие основные препятствия перед клиентом в текущей реальности?
Экспомобилити выделяет основные препятствия перед клиентом, которые затрудняют оперативный переход на китайские автомобили, несмотря на дефицит предложения на рынке.
Отсутствие истории по китайским автомобилям текущего поколения и негативный отпечаток прошлого поколения в вопросах надежности, адаптации к локальному рынку, безопасности и экологичности.
Отсутствие бюджетных ТС и узкая линейка седанов, увеличивают сроки принятия решения со стороны клиента. Несмотря на то, что в общей структуре продаж на рынке, кроссоверы и внедорожники составляют 95%, в структуре корпоративных парков клиентов лидируют седаны. Китайские бренды начали предлагать подходящие на замену модели седанов только в 2023 году.
Однако полностью заменить ушедших европейцев и корейцев китайские бренды в этом сегменте пока не смогли.
На сегодняшний день у компании Экспомобилити 11 региональных офисов по всей стране, широкая дилерская сеть и доступные станции для обслуживания. Мы сталкиваемся со значительным разрывом в опыте и уровне клиентского обслуживания в разных городах, в особенности, если региональные дилеры не сотрудничали ранее с крупными европейскими марками. Мы надеемся, что скорость развития сети дилеров и вхождения новых марок на рынок РФ не повлияют негативно на качество обслуживания и скорости проведения работ.
Изменилось ли представление пользователя о премиум авто?
Ирина Ваганова, операционный директор: Потребитель премиального сегмента, хотел бы видеть умный автомобиль с искусственным интеллектом, с которым можно общаться и который сможет поддержать водителя на дороге. Премиум автомобиль должен иметь систему самоуправления, отличную навигацию и быть экологичным. Мы видим, что электромобили уже попали в лист ожидания наших клиентов, но готовность инфраструктуры заставляет клиентов быть более осторожными в переходе на новые технологии.
Дмитрий Осипенко, коммерческий директор: С появлением новых марок, в особенности в классах электроавтомобилей/гибридных версий, отношение к премиум автомобилям начинает меняться. Новые марки завоевывают свою аудиторию и даже отбирают ее у других «классических» премиальных брендов, предлагая интересный дизайн, новый уровень комфорта и технологий. В сознании пользователя формируется новое определение автомобиля премиум класса, так как новые игроки нацелены на инновации, экологичность, осознанное потребление.
Есть ли какие-то опасения или каков уровень доверия к премиум авто китайских автопроизводителей?
Ирина Ваганова, операционный директор: Вопрос по надежности китайских автомобилей уже никто не ставит под сомнение. Единственное ограничение – отсутствие большого выбора электромобилей, ввезенных Представительствами. Возможно, отсутствие прозрачной и понятной программы по развитию инфраструктуры электрификации для электротранспорта несколько их сдерживает. Но мы сможем обсудить этот вопрос на ближайшей Партнерской конференции 6 декабря, регистрация доступна на сайте avtorestart.ru
Павел Дараган-Сущов, руководитель подразделения технического и сервисного обслуживания: Отсутствие официальной поддержки производителя, небольшие собственные склады запасных частей дилеров, завозящих автомобили по параллельному импорту, отсутствие локализации программного обеспечения. В России, за исключением двух марок, официальной поддержки для автомобилей премиум-сегмента нет, поэтому, можно сказать, что практически все автопроизводители, работающие в этом сегменте, находятся в относительно равных условиях. Полагаю, что в течение 2024 года эта ситуация изменится и доля премиальных автомобилей с гибридными двигателями начнет расти.
Дмитрий Осипенко, коммерческий директор: Если говорить про новый автомобиль, то выбор сложный, так как я, как и многие из читателей, пользовался, «привычными» для всех автомобилями, российского автопрома, японскими, европейскими брендами. Я стараюсь быть непредвзятым, так как на рынок выходят новые игроки, некоторые из которых бросают вызов мировым производителям, предлагают технологии и дизайн, «больше» автомобиля за свои деньги. Я готов сделать первый шаг навстречу китайскому автомобилю премиум сегмента, если будет доступна официальная поддержка, сервис, гарантия, так как текущий автомобиль премиум сегмента – это большое количество электроники и систем, которые надо обновлять, иметь сертифицированное оборудование для диагностики, что может ставить под вопрос их комфортное и безопасное использование.
Компания ExpoMobility приглашает вас на открытую конференцию «АвтоRestart—2023».
Ссылка на регистрацию АвтоRESTART—2023