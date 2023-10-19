В России торжественно открыли завод смазочных материалов под брендом Lemarc

18 октября 2023 года в индустриальном парке Ворсино, который находится в Калужской области, прошла торжественная церемония запуска производства смазочных материалов под брендом Lemarc. Это предприятие занимается выпуском продукции, предназначенной для всех сегментов автомобильной техники – легковой, легкой коммерческой, грузовой, внедорожной. Производственную линейку образуют моторные, трансмиссионные и индустриальные смазочные материалы.

Напомним, что ранее этот завод находился в собственности известного французского нефтехимического концерна. В первом полугодии 2022 года он был законсервирован, находясь в простое до апреля нынешнего года. Как раз в этом месяце предприятие снова начало функционировать (уже с названием «Топ Лубрикантс»), а после завершения процесса трансформации оно стало выпускать смазочные материалы под новым брендом Lemarc.

Торжественную церемонию, посвященную запуску производства, провели 18 октября. Как отметил директор по продажам и маркетингу ООО «Топ Лубрикантс» Егор Попов, середина октября для этих целей была выбрана не случайно. Именно 5 лет назад, в октябре 2018-го, состоялось официальное открытие завода, который на тот момент принадлежал крупному французскому бренду, который является одним из лидеров премиального сегмента международного рынка смазочных материалов и обладает передовыми технологиями и многолетним опытом производства масел.

По его словам, очень важно, что при «перезапуске» российскому заводу по производству смазочных материалов удалось сохранить персонал во всех ключевых подразделениях, и это позволило наладить выпуск продукции в кратчайшие сроки. При этом одним из самых сложных вызовов в текущей геополитической ситуации стало налаживание бесперебойных поставок компонентов (от ведущих европейских производителей), которые необходимы для создания высокотехнологичных продуктов. Так, для того, чтобы перенастроить логистические цепочки, потребовалось несколько месяцев. Эту задачу удалось решить – благодаря сотрудничеству с автопроизводителями.

В настоящее время рынок нуждается в продуктах для современных двигателей, разработанных с учетом жестких требований экологических стандартов, но при этом позволяющих эксплуатировать технику с продленными интервалами замены – свыше 15 тысяч км пробега для легковых автомобилей и 60 тысяч км для высоконагруженной техники, а также более 500 моточасов наработки для горнодобывающей и прочей внедорожной техники.

Особо стоит отметить, что на сегодняшний день производственные мощности калужского завода Lemarc составляют 75 тысяч тонн в год, с возможностью модернизации, которая была заложена еще при строительстве. Во многом и благодаря этому предприятие считается одним из самых современных и высокотехнологичных в Европе, к тому же и полностью автоматизированным.

На территории завода расположен резервуарный парк емкостью 8 тысяч куб. м. Это позволяет хранить запасы сырья, которых будет достаточно для осуществления непрерывного производства смазочных материалов. В то же время цех смешения оборудован тремя автоматическими блендерами. Один из них имеет мощность 15 куб. м, а два – по 22 куб. м. Также имеется система одновременного дозирования SMB мощностью 200 тонн. Что касается розлива смазочных материалов, то он осуществляется в следующих фасовках: 1 л, 4 л, 20 л, 208 л и 1000 л.