DONGFENG: Автопробег к центру России

Решиться на такое беспрецедентное по нагрузкам и дистанциям мероприятие мог только дистрибутор, который уверен в надежности своего коммерческого транспорта и профессионализме сотрудников дилерской сети, — компания "ДУНФЭН ТРАК РУС".

6 500 км за 24 дня с остановками в дилерских центрах 10-ти крупнейших городов России — таковы цифры масштабного автопробега на коммерческих автомобилях DONGFENG.

Стартовав 25 сентября в Санкт-Петербурге, автоколонна проследовала с остановками в и презентацией автомобилей в Москве, Воронеже, Саратове, Нижнем Новгороде, Елабуге, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.

В каждом из городов потенциальным клиентам предоставлялась возможность протестировать лично шторный грузовик Z55, самосвал C120, автогидроподъёмник C80N, бортовой фургон + КМУ С120L, изотермический фургон C80N, цельнометаллический и грузопассажирский фургоны, а также пассажирский автобус на базе ЦМФ.

В ходе маршрута пять среднетоннажных грузовиков DONGFENG продемонстрировали себя, как коммерческий транспорт, оптимально подходящий для российских дорог. В этом могли убедиться и участники тест-драйва.