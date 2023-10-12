DONGFENG: Автопробег к центру России

6 500 км за 24 дня с остановками в дилерских центрах 10-ти крупнейших городов России — таковы цифры масштабного автопробега на коммерческих автомобилях DONGFENG.
Решиться на такое беспрецедентное по нагрузкам и дистанциям мероприятие мог только дистрибутор, который уверен в надежности своего коммерческого транспорта и профессионализме сотрудников дилерской сети, — компания "ДУНФЭН ТРАК РУС".
Стартовав 25 сентября в Санкт-Петербурге, автоколонна проследовала с остановками в и презентацией автомобилей в Москве, Воронеже, Саратове, Нижнем Новгороде, Елабуге, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.
В каждом из городов потенциальным клиентам предоставлялась возможность протестировать лично шторный грузовик Z55, самосвал C120, автогидроподъёмник C80N, бортовой фургон + КМУ С120L, изотермический фургон C80N, цельнометаллический и грузопассажирский фургоны, а также пассажирский автобус на базе ЦМФ.
В ходе маршрута пять среднетоннажных грузовиков DONGFENG продемонстрировали себя, как коммерческий транспорт, оптимально подходящий для российских дорог. В этом могли убедиться и участники тест-драйва.
Партнерами автопробега DONGFENG выступили: "Avito Спецтехника", 110km.ru, "КОЛЕСА.РУ","Авторадио", Совкомбанк Лизинг, "Рустрак", "Чайка-Сервис", "Феникс", "Дасан", ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ.
Для справки: дилерская сеть дистрибутора коммерческой техники "ДУНФЭН ТРАК РУС" включает в себя более 40 центров в 24 городах России и за её пределами.
Хроника автопробега: https://vk.com/dftruck
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