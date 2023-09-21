Какие новые автомобили можно купить за 2 млн рублей?

Каждый месяц россияне наблюдают, как повышаются цены практически на все категории товаров. Новые автомобили не стали исключением. Эксперты сайта «Цена Авто» выяснили, что в августе цены подняли сразу 15 брендов, которые представлены на отечественном рынке. Некоторые модели стали дороже на десятки тысяч рублей, некоторые поднялись в цене на сотни тысяч, а отдельные модели прибавили более 1 млн рублей. Стоит отметить, что такое масштабное подорожание наблюдалось впервые с мая 2022 года. Первая половина сентября не стала исключением – с 1 по 15 число повышение цен коснулось 9 марок. Здесь счет идет на десятки тысяч рублей. За 8 месяцев 2023 года в России было реализовано 607 тысяч новых легковых автомобилей. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Из них более 200 тысяч – это машины не дороже 2 млн рублей, что составляет треть от общего объема продаж. Новых легковых автомобилей дешевле 1 млн рублей в нашей стране практически не найти. А вот в диапазоне до 2 млн рублей уже есть из чего выбрать. Еще три года назад имея в кармане эту сумму, у потребителя был огромный выбор – автомобили российского производства, корейского, европейского, японского. Мы решили выяснить, какие новые легковые автомобили можно купить, имея 2 млн рублей. LADA Все модели бренда LADA сегодня можно приобрести до 2 млн рублей. Самой бюджетной моделью является Granta. Ее стоимость составляет от 699 900 рублей до 1 148 900 рублей в зависимости от типа кузова, комплектаций и мотора (90 или 106 л.с.).

Немного дороже оказываются внедорожники LADA Niva Legеnd. Их стоимость начинается от 829 900 рублей за комплектацию Classic с двигателем 1,7 литра мощностью 83 л.с. Самой дорогой версией является автомобиль серии Bronto в комплектации Prestige. К слову, двигатель тот же, что и у более дешевого «собрата». Серия Bronto отличается тремя блокировками дифференциалов, усиленными подвеской и задним мостом, а также шинами для тяжелых дорожных условий.

Niva Travel также доступна для российского потребителя за сумму до 2 млн рублей. Мотор для всех комплектаций один – объемом 1,7 литра мощностью 80 л.с., разница лишь в дополнительном оборудовании. Внедорожник имеет цены от 1 092 900 рублей в комплектации Comfort до 1 377 900 рублей в комплектации KHL.

Далее следуют автомобили семейства LADA Vesta. Самый бюджетный – седан в комплектации Comfort с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 л.с. Стоимость данной модификации начинается от 1 239 900 рублей. Самой же дорогой модификацией является Vesta Cross в комплектации Techno с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с.

Как известно, на данный момент производство LADA Largus переносят из Тольятти в Ижевск и в начале сентября с официального сайта производителя исчезли цены на эту модель. Однако, 11 сентября 2023 года к дилерам АВТОВАЗа стали поступать автомобили данного семейства из ограниченной партии в 650 экземпляров. Один из менеджеров автосалона заявил, что пятиместный универсал LADA Largus в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем и механической коробкой передач сейчас стоит 1 976 900 рублей, при этом цена может измениться. В двух других дилерских центрах LADA стоимость Largus оказалась выше – 2 000 000 и 2 115 000 рублей соответственно.

УАЗ УАЗ «Хантер» – один из самых бюджетных внедорожников из линейки отечественной марки. Его стоимость составляет 1 390 000 рублей – за версию с двигателем экологического стандарта «Евро-0» мощностью 112 л.с. На сегодняшний день это единственный вариант мотора для УАЗ «Хантер».

Цены на УАЗ «Патриот» начинаются от 1 530 000 рублей за комплектацию Base Икар с двигателем «Евро-2» мощностью 150 л.с. Самая дорогая комплектация Комфорт (пакет Люкс Премиум) с двигателем стандарта «Евро-5» мощностью 150 л.с., стоимость которой составляет 1 950 000 рублей.

УАЗ «Пикап» также пока доступен за сумму до 2 млн рублей. Его цена варьируется от 1 555 000 рублей за комплектацию Base Икар с двигателем «Евро-2» до 1 810 000 рублей за Base Икар (пакет Limited) с двигателем экостандарта «Евро-5».

Haval Jolion – единственная модель из линейки Haval, которую можно приобрести, имея в кармане не больше 2 миллионов (1 949 000 рублей). Однако это касается только одной комплектации – Comfort с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 143 л.с. В таком исполнении кроссовер укомплектован механической трансмиссией. Все остальные комплектации доступны по цене свыше 2 млн рублей.

BAIC Кроссовер BAIC X35 в комплектации Fashion A можно приобрести за 1 839 000 рублей. Она предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с. и механической коробкой передач. Все остальные модификации превысили отметку в 2 млн рублей.

У модели BAIC U5 Plus одна модификация подходит под заданный критерий. Это комплектация Luxury c двигателем объемом 1,5 литра мощностью 113 л.с. и «механикой». Стоимость – 1 839 000 рублей.

Changan Кроссовер Changan CS35 Plus можно приобрести за 1 989 900 рублей. Однако это касается лишь дорестайлинговой версии автомобиля в комплектации Comfort. Она представлена с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 128 л.с. и механической трансмиссией. Все остальные комплектации перешагнули барьер в 2 млн рублей.

Changan Alsvin – новинка, которая появилась у дилеров в конце мая 2023 года. Несмотря на это, производитель уже успел поднять цены на нее. На старте продаж седан предлагался по цене от 1 649 900 рублей до 1 709 900 рублей. Сейчас он доступен за сумму от 1 750 000 рублей до 1 799 900 рублей в зависимости от комплектации. Changan Alsvin оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 107 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

JAC S3 Все модификации JAC S3 предлагаются по цене менее 2 млн рублей. Так, комплектации Comfort и Luxury можно приобрести за 1 399 000 рублей и 1 470 000 рублей соответственно. Они укомплектованы двигателем объемом 1,6 литра мощностью 109 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач. Комплектация Intelligent оснащается точно таким же двигателем, который работает с вариатором. Ее стоимость – 1 590 000 рублей.

Livan X3 PRO X3 PRO – пока единственная модель этого бренда, которая официально представлена на российском рынке. В базовой комплектации автомобиль стоит 1 879 900 рублей. В машине установлен 1,5-литровый мотор мощностью 103 л.с., который агрегатируется с вариатором.